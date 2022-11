Arild Hermstad vant kampvotering med én stemme - ny MDG-leder

STORTINGET (VG) MDGs ekstraordinære landsmøte valgte lørdag Arild Hermstad (55) som ny leder. Han vant med én stemme.

Hermstad fikk 102 stemmer i kampvoteringen – mot 101 stemmer til motkandidat Kristoffer Robin Haug.

Én person avga en blank stemme. Det var altså en hårfin seier til Hermstad.

Den nye lederen har vært fungerende leder siden Une Bastholms sjokk-exit i august, og var innstilt av valgkomiteen.

Han har vært nestleder siden 2020. Fra 2018 til 2020 var han og Une Bastholm partiets nasjonale talspersoner.

Fra januar 2020 til mars 2021 vikarierte han som byråd i Oslo, og den nyvalgte lederen står på 2. plass for MDG i hovedstaden i neste års kommunevalg.

VANT: Arild Hermstad.

– Prosjektet er å ta partiet videre og inn i regjering, sa Hermstad da VG intervjuet ham og våpendrager Rasmus Hansson i høst.

Hermstads motkandidat var stortingsvara og helsepolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug (38).

Han er MDGs 1. vara på Stortinget fra Viken, og har møtt flere ganger for Bastholm.

TAPTE: Kristoffer Robin Haug.

Sjokk-avgang

Bastholm meldte sin avgang på en svært uventet pressekonferanse under Arendalsuka i august.

– Jeg har to små barn hjemme som er i barnehagealder, samtidig er jeg folkevalgt på Stortinget og har vært partileder en stund. Jeg kjenner nå at jeg har vært for strekt over tid, sa hun til VG da.

– Det er noen med mer energi og tid som bør fylle det viktige ansvaret det er å være leder for partiet, fortsatte hun.