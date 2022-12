TOK TID Å FORSTÅ: Det var først i tenårene at kvinnen forsto hva hun hadde blitt utsatt for. Da kom skammen og skyldfølelsen.

Incest-offer etter dom mot faren: − Endelig ble jeg trodd

Som barn følte hun seg som pappas kjæreste. 26 år gammel hjemsøkes hun av traumene. Fortsatt føler hun skam og skyld for det hun ble utsatt for.

– Jeg føler meg så skitten og ekkel at jeg gjerne dusjer flere ganger om dagen. Om nettene sover jeg ikke fordi jeg har mareritt. På dagtid får jeg flashbacks og går ofte med knyttet neve. Jeg er hele tiden på vakt.

Traumene har satt dype spor i den nå 26 år gamle kvinnen. Ifølge en dom fra Borgarting lagmannsrett ble hun utsatt for seksuelle overgrep fra sin egen far fra hun var fire år gammel til hun var 10.

Avgjørelsen kom tirsdag forrige uke. Da bistandsadvokat Lise Ligaard gjenga nyheten for henne ble hun målløs.

– Jeg ble helt skjelven og begynte å gråte. Endelig ble jeg trodd, sier kvinnen til VG.

Dommen tilkjenner fornærmede 8, 3 millioner i erstatning og 5 år og 6 måneders fengselsstraff.

Det er en skjerpelse på 900.000 kroner i erstatning og 6 måneders fengsel fra tingrettsdommen.

I tillegg er faren ilagt kontaktforbud i fem år.

– Det er ikke sånn at jeg blir frisk bare fordi han har fått en dom. Jeg vil aldri bli frisk. Men det gir meg muligheten til å leve med det, sier den overgrepsutsatte kvinnen.

Hevder uskyld

Faren er dømt for gjentatt seksuell omgang med barn under 14 år og for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. Han erklærte seg ikke skyldig i retten.

– Han mener at han ikke har gjort de handlingene han har blitt dømt for, sier farens advokat Bjørn Jacobsen til VG.

– Hvordan stiller din klient seg til dommen?

– Det må jeg komme tilbake til. Vi kommer til å gå grundig gjennom dommen.

Lagmannsretten kom fram til at den «etter en samlet vurdering av bevisene helt kan utelukke tiltaltes forklaring, hvor han nekter å ha hatt seksuell omgang med sin datter.»

INGEN GRENSER: Kvinnen forteller at hun ikke skjønte at det som skjedde var feil.

Alkoholproblem

Foreldrene hennes skilte seg da hun var tre år gammel. Etter samlivsbruddet bodde hun hos faren sin annenhver helg og i ferier.

Faren hadde et omfattende alkoholbruk, kommer det frem i dommen.

Hun følte at det var hennes oppgave å passe på at han ikke drakk for mye.

Faren erkjenner i sin forklaring for retten at han har hatt et alkoholproblem

– Jeg synes det var ubehagelig da han ble full, for da ble det mer voldsomt. Da ble jeg redd, sier kvinnen.

Hun sier at hun ofte sov sammen med sin far. Ofte var det hun som ønsket det, og oppsøkte disse situasjonene selv, forklarer hun.

– Jeg var på en måte med på det. Det var den nærheten jeg fikk, sier kvinnen.

Retten mener fornærmedes forklaring fremstår «nøktern, nyansert og troverdig.» Hun beskriver lite grensesetting hos faren. Hun skjønte ikke at det som skjedde på soverommet var feil.

Den første seksuelle episoden hun husker, foregikk på badet. Hun mener hun var tre-fire år da faren skal ha spurt om hun vil «smake på tissen hans».

Det sa hun til moren sin da de var ute og kjørte bil kort tid etter, forteller den 26 år gamle kvinnen.

Hun tror moren svarte «oi, har du det?», uten at det ble sagt at dette var feil, ifølge kvinnen.

«Det kan ikke være mulig»

Moren bekrefter at datteren sa det i løpet av bilturen. Hun husker ikke hva hun svarte, men utelukker ikke at hun kan ha svart slik datteren forteller det.

– Jeg tenkte ikke så mye over det den gangen. Noe jeg burde ha gjort, sier moren til VG.

Moren forklarer at hun tenkte at det bare var noe datteren sa fordi hun pratet mye.

– Tenkte du noe mer over det hun hadde sagt i tiden etterpå?

– Ja, det falt meg inn i hodet innimellom. Det var mer sånn «nei, det kan ikke være mulig».

Moren forteller at hun selv også har blitt utsatt for overgrep. Derfor hadde hun vanskelig for å tro at han ville utsatt deres datter for det samme.

– Konfronterte du ham med hva datteren din hadde sagt?

– Ikke på det tidspunktet. Ikke som jeg kan huske.

At hun ikke tok datterens utsagn på større alvor har plaget henne tungt i mange år. Det har gjort at hun har slitt psykisk, forteller moren.

– Har du følt ansvar for det datteren din har blitt utsatt for?

– Selvfølgelig har jeg det når jeg ikke har reagert sånn som jeg burde ha gjort.

«Pappas kjæreste»

Som barn trodde den nå 26 år gammle kvinnen at alle barna i nabolaget hadde et slikt forhold til sin far.

– Jeg følte meg som pappas kjæreste, sier den overgrepsutsatte kvinnen.

Overgrepene skjedde uten opphold, hver gang hun hadde samvær med faren, forklarer hun.

Lagmannsretten finner det vanskelig å bevise nøyaktig antall ganger overgrepene har skjedd, men legger til grunn fornærmedes forklaring om at det har skjedd jevnlig.

Overgrepene skal ha avtatt gradvis da hun ble litt eldre, og sluttet da hun og moren flyttet til utlandet.

Da var hun 10–11 år gammel og hadde ikke samvær med faren. Men da hun på denne tiden dro på ferie hos faren i Norge skjedde det overgrep, ifølge kvinnen.

Året etter flyttet hun og moren tilbake til Norge, og da avtok overgrepene helt, forklarte fornærmede i retten.

– Turte ikke å anmelde

Da hun ble 13 fortalte hun om farens seksuelle overgrep til moren – om hendelsen på badet, hva som hadde skjedd på soverommet, og at det hadde skjedd ofte.

Moren ba henne om å anmelde faren, og ville ikke at hun skulle ha samvær med faren lenger. Datteren var uenig.

– Jeg turte ikke å anmelde, for han hadde truet meg med å ta livet sitt hvis jeg sa noe. Jeg ville jo ikke at han skulle dø heller, for jeg er jo glad i ham på en måte, sier kvinnen.

På ungdomsskolen lærte hun om seksualitet, og begynte å forstå mer om grenser.

Da kom skyldfølelsen og skammen. Hun prøvde å ta livet sitt flere ganger, forteller hun.

Hun forteller at hun også reagerte fysisk på overgrepene da hun var yngre, uten at hun forsto at det som skjedde var feil.

– Som liten hadde jeg mye magesmerter, sier hun.

I 2020 fikk hun en SMS fra faren der det sto «[ ...] jeg synes du skal anmelde meg for det jeg har gjort mot deg».

Tekstmeldingen er lagt frem i retten.

Meldingen var den bekreftelsen hun trengte for å anmelde faren, forteller hun.

Farens forsvarer, Bjørn Jacobsen, ønsker ikke å kommentere tekstmeldingen.

I retten har faren forklart at det ikke var en erkjennelse, men at han skrev det for at datteren skulle «komme seg videre», ettersom han så at hennes tilstand ble dårligere og dårligere.

REDD FOR Å ANMELDE: Det satt langt inne for kvinnen å anmelde overgrepene. Hun var redd for hva det ville gjøre med faren hennes.

Plages av traumer

I dag er kvinnen 100 prosent ufør. Hun er diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse av kompleks type.

Lukten av alkohol, mennesker som ligner på faren, eller den samme dialekten kan utløse flashbacks, forteller kvinnen.

– Hvis jeg hører det så kjenner jeg at det spenner seg i meg. Da knytter jeg hånden sammen. Det skjedde senest da jeg var på butikken i sted.

Skammen og skyldfølelsen sitter fortsatt i. Selvbildet og forholdet til egen kropp er nedbrutt, og hun har vanskelig for å stole på nye mennesker.

– Det er vanskelig å bli glad i noen fordi jeg er redd for...

– Det er så mye. Jeg har opplevd tillitsbrudd før, og jeg er redd for at det skal skje igjen.

På tross av skadene hun har blitt påført, jobber hun nå med å stable på beina et nytt liv og har begynt å studere på deltid.

TROR PÅ ENDRING: Kvinnen håper dommen i hennes sak kan motivere andre til å anmelde overgrep.

Håper flere tør anmelde

At det nå foreligger en rettskraftig dom letter henne for noe av skyldfølelsen hun bærer på, forteller hun.

– Hvis jeg skal beskrive det er det som å løpe maraton uten pauser. Jeg løper fortsatt, men nå er det litt færre kilo på ryggen å løpe med.

Hun er takknemlig for hjelpen hun har fått fra moren, kjæresten, hjelpeapparatet og bistandsadvokat Lise Ligaard.

– Hun håper og tror at dette er slutten på en årelang kamp for rettferdighet, sier Ligaard i en kommentar til VG.

Kvinnen håper dommen også kan bidra til at andre som er utsatt for lignende overgrep tør å anmelde.

– De fleste sakene blir jo henlagt hos politiet, men dette viser at det er mulig for andre å bli trodd, sier hun.