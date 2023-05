Slik forklarer de eksamenskaoset

Klokken 08.00 var alt klappet og klart for eksamen. 45 minutter senere begynte problemene. Nå skal eksamensoppgavene igjen trykkes på papir – som en backup.

– Vi beklager til hver elev og privatist som ble påvirket av forsinket pålogging. Det skapte en usikkerhet på toppen av eksamensnervene som allerede var der, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Kunnskapsminister Tonje Brenna krevde i går en redegjørelse fra direktoratet etter kaoset.

– Sånn skal vi ikke ha det. Eksamen er en viktig del av elevenes sluttvurdering, sa Brenna i en uttalelse til VG.

Slik beskrives hendelsesforløpet i redegjørelsen:

08.00: Status før start. Alt meldt ok i systemene.

08.45: Udir ser problemer og begynner feilsøking.

09.15: Problem med kandidat.udir.no er løst.

09.30: Problem med start av eksamen er løst, men feilen henger delvis igjen i systemet.

10.00: Alle problemene er løst.

10.30: Alle kandidater skal være innlogget, og kan starte eller fortsette med eksamen.

To ting gikk galt

En leverandørfeil skal ha ført til innloggingsproblemene tidlig på morgenen. Videre ble en funksjon som skulle sjekke IP-adressene IP-adresseneFra engelsk: Internet Protocol addres. En IP-adresse er en unik identifikator som tildeles en eksempelvis en PC eller telefon i et nettverk. To enheter kan ikke ha samme adresse. til kandidatene overbelastet. Sistnevnte ble løst ved at de skrudde av IP-sjekken.

For å unngå at slike hendelser skjer igjen opplyser Utdanningsdirektoratet at de nå kommer til på gjennomføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak.

De åpner nå også for at flere kan få annullert eksamen.

«Dersom enkeltelever eller skoler har hatt problemer lokalt eller ikke har gitt elevene mulighet til å bruke fem timer på eksamen, vil vi be statsforvalterne følge opp med eventuelle annulleringssøknader», skriver direktoratet i redegjørelsen.

