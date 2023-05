Superyacht på Oslo-visitt

OSLO-TUR: Den 222 fot store yachten «Neninka» kom til Oslo rett før klokken 12 mandag.

En 68 meter lang superyacht la mandag til kai ved Tjuvholmen i Oslo. Eieren er en meksikansk milliardær.

Båten heter «Neninka» og eieren er Carlos Hank Rhon (75), en meksikansk bankier og forretningsmann. Hva den Cayman Island-registrerte båten gjør i Oslo vet vi ikke.

Den 222 fot store yachten ble bygget i 2019 ved det nederlandske verftet Amels og kom fra Vlissingen i Nederland før hun kom til Oslo rett før klokken 12 mandag. Ifølge superyachtfan.com kostet hun drøyt 870 millioner og har årlige driftskostnader på cirka 87 millioner.

Men eieren skulle ikke ha noen problemer med å betale disse utgiftene. Ifølge Forbes.com er Rhon god for 3 milliarder dollar. Med dagens kurs vil det si 32,6 milliarder norske kroner. Han er med det verdens 1012. rikeste person, ifølge finansmagasinet.

«Neninka» veier 1518 tonn og er registrert for 14 gjester og har et crew på 16. marsjfarten er oppgitt til å være 17 knop.

Ifølge superyachtfan.com er «Neninka», for øyeblikket ikke tilgjengelig for utleie og den er heller ikke registrert på noen salgslister.

Ole-Henrik Nissen-Lie, redaktør og utgiver av Båtmagasinet og Seilmagasinet sier det ikke er vanlig å se sånne båter i Norge.

– Men det er et stykke igjen opp til de største yachtene, som for eksempel yachten Kjell Inge Røkke har under bygging nå, sier Nissen-Lie.

Røkkes nye superyacht «REV» blir 181,6 meter lang. Det er halvannen meter lenger enn den største privatyachten som er bygd hittil – 180 meter lange «Azzam». «REV» er designet av norske Espen Øino.

«REV» bygges ved Vards verft i Brattvåg, på Sunnmøre og er en kombinasjon av forskningsskip og luksusyacht, ifølge E24.

For å kalles superyacht må båten være over 100 fot lang. Men «Neninka» med sine 222 fot er ikke inne blant de 100 største yachtene i verden.

På 5. plass på denne ligger «Dilbar» en annen superyacht som er designet av Øino. Det kan ta 40 passasjerer og har et mannskap på minst 80, ifølge E24.

Nissen-Lie kjenner ikke til «Neninka» og hva den gjør i Norge men sier det er en trend blant yachteierne at de i større grad seiler opp i mer nordlige, røffere farvann.

– Det oppleves nok litt mer spennende å seile opp langs norskekysten enn å seile rundt i varme farvann. Det blir litt mer ekspedisjon, sier han.

Ifølge Nissen-Lie har det de siste årene vært gode tider for verftene som bygger superyachter. Spesielt Nederland, Tyskland og Italia er store på bygging av disse båtene.