Politiaksjon i Oslo sentrum

Politiet er ved Glassmagasinet i sentrum av hovedstaden etter melding om en utagerende mann. Mannen oppførte seg truende, forteller politiet.

– Vi søker etter mannen i området. Ingen skal være fysisk skadet, skriver politiet.

VGs reporter på stedet forteller at politiet har tatt hånd om en mann på stedet, og at de gikk gjennom en veske. Mannen ble ført bort i håndjern, men ble senere sjekket ut av saken.

– Vi har ikke pågrepet noen, men kontroller noen som viste seg å ikke være rett person, sier oppdragsleder Karl Otto Bratt til VG klokken 17.50.

– Vi har fått inn til oss at en person har oppført seg truende med alt fra karatespark i luften og sparking av søppelbøtte. Flere har hørt at noen har sagt at han hadde en pistol, men det er ingen som melder inn til oss at de har sett en pistol, sier Bratt.

Han forteller at det har blitt gitt ordre om bevæpning av politiet på oppdraget.

– Vi fikk varierende meldinger inn til oss som gjorde at vi kunne tro en person hadde et våpen. Det gjorde at vi trøkket til med verneutstyr og våpen. Det har vært et massivt søk i området, men vi har ikke truffet noen personer som passer beskrivelsen. Det var ingen trusselsituasjon inne, og ingen er skadd. Vi tar aksjonen litt ned nå, sier innsatsleder Tonje Brandrud til VGs reporter på stedet.

Den aktuelle mannen skal ikke ha utvist fare for andre eller truet enkeltpersoner, men det er selve oppførselen hans har vært truende, forklarer Bratt.

– Vi jobber med patruljer i området. Det er mange patruljer som leter i bybildet, sier oppdragslederen.

Saken oppdateres!