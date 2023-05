To menn kappkjørte i 175 km/t på E6

Mennene i 20-årene ble fratatt lappen på stedet, ifølge Øst politidistrikt.

Natt til lørdag oppdaget Utrykningspolitiet to menn som kappkjørte på E6 ved Jessheim i Viken fylke. Politiet meldte først at de kjørte i 166 kilometer i timen, men lørdag morgen ble dette oppjustert til 175 km/t.

– Dette er med vanlige ungdomsbiler, det er ikke snakk om Lamborghini eller noe slikt, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas ved Øst politidistrikt.

Førerne, to menn i 20-årene, ble fratatt lappen på stedet.

– De er nå anmeldt for dette. Farten er såpass høy at strafferammen for dette ikke bare er bot, selve straffen blir fastsatt av retten, sier Aas.

Det skal ikke være mistanke om rus, sier Aas.

