ULYKKE: En buss og en anleggsmaskin kolliderte i Tromsø mandag.

Fastklemt sjåfør ringte Bernt: − Takk gud

Samtidig som bussjåføren satt fastklemt i vraket, pratet han med kollegaen sin. Så ble samtalen brutt.

Mandag krasjet en anleggsmaskin og en buss på E8 i Tromsø.

Det kraftige sammenstøtet gjorde at bussjåføren satt fastklemt.

Bernt Windstad, som er en av eierne av bussen, forteller at han ble oppringt av sjåføren.

– Han begynte å snakke om skadene på bussen. Det var ikke viktig i det hele tatt. Folkene som var involvert i ulykken var det viktige, sier Windstad til VG.

Underveis i samtalen skal Windstad ha hørt andre personer i bakgrunnen. Over telefon ville han prøve å få disse til å hjelpe til, men det ble vanskelig, sier Windstad.

– De kom seg først ikke inn i bussen, og sjåføren satt helt fast. Ikke lenge etterpå ble samtalen brutt. Der og da visste jeg ikke hvor alvorlig det var.

Også Lofotposten har omtalt saken.

TROMSØ: Begge sjåførene ble fraktet til sykehus etter hendelsen.

Fortsatt på sykehus

To menn var involvert i ulykken, og det var ikke passasjerer om bord i bussen.

Politiet fortalte til VG mandag at ulykken skjedde i et kryss, og at det ene kjøretøyet var på E8, og at det andre skulle inn på E8 fra en sidevei.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt sier at den ene sjåføren ble skadet og kjørt til sykehus, mens den andre ble tatt til sykehus for sjekk.

Windstad sier onsdag ettermiddag at sjåføren av bussen fortsatt er på sykehus.

– Vi fortsetter å være i tett dialog med ham for å finne ut hva han trenger fra oss. Foreløpig er han ennå på sykehuset, så får vi møtes når han kommer ut. Man skal ikke lage mer drama ut av dette enn det personen selv ønsker. Målet er å få han tilbake i drift straks han føler han er klar, sier Windstad.

Bernt Windstad (i midten) sammen med kolleger i Lofoten Tours. Her i en annen sammenheng.

– Overraskende rolig

Windstad forteller at det hele ikke hørtes særlig dramatisk ut da han pratet med sjåføren over telefon.

– Han var overraskende rolig, og sa han hadde vært involvert i et trafikkuhell. Sånt kan skje tenkte jeg, og det hørtes ikke så dramatisk ut.

Han forteller at han er glad for at det ser ut som om begge sjåførene slapp unna med mindre skader.

– Sjåføren var heldig, og takk gud for det.

Windstad viser til at enkelte medier benyttet bilder av bussen med synlig logo like etter hendelsen, noe han ikke er begeistret over.

– For selskapet sin del har det ingenting å si. De pårørende derimot skulle ikke vite om ulykken gjennom media. Det ble jeg ganske forbannet over, sier Windstad.