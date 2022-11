I RETTEN: Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs.

Vassbakks mor i avhør: «Åh, den saken. Det har han ikke gjort»

HAUGESUND TINGHUS (VG) Moren til Johny Vassbakk visste at sønnen gjorde mye galt. Men drapet på Birgitte Tengs var hun sikker på at han ikke sto bak.

Det fremkommer fra morens tidligere avhør som ble lest opp høyt i retten tirsdag. Moren ble avhørt av politiet etter pågripelsen av sønnen i september 2021.

Hun møter ikke i retten.

Under høytopplesningen fremkommer det at første gang moren ble kontaktet av politiet, sa hun at hun trodde det var fordi sønnen hadde vært involvert i en bilulykke. Da hun fikk vite at det handlet om drapet på Birgitte Tengs, natt til 6. mai 1995, sa hun:

«Åh, er det den saken, men det har han ikke gjort».

Drapet på Birgitte Tengs ble den aller første saken til Kripos-gruppen for etterforskning av kalde saker, Cold Case. Tengs ble funnet drept i mai 1995.

Den nye etterforskningen ledet til pågripelse av Vassbakk på Haugalandet i fjor høst. 52-åringen møter i disse dager i tinghuset i Haugesund, tiltalt for det over 27 år gamle drapet.

Han nekter straffskyld og sier han var i Haugesund, ikke Kopervik der Birgitte sist ble sett, drapskvelden.

Mandag sa etterforskningsleder Dag Uppheim i Kripos at moren er det eneste av rundt 180 vitner som er avhørt i den nye etterforskningen, som har kunnet si noe Vassbakks bevegelser den aktuelle kvelden.

– Han kom jo hjem den kvelden

Da moren ble forklart at sønnen var pågrepet og siktet for drapet, sa hun: «Men han kan ikke ha gjort det, han kom jo hjem den kvelden».

Moren husket ikke når på kvelden sønnen kom hjem, men sa i avhøret at hun husker hun tenkte det var «godt han kom hjem». Hun gjentok dette flere ganger og la også til at det var så mange bilulykker på denne tiden.

Da nyhetene om drapet ble kjent skal Vassbakk ha sagt til moren at Birgitte Tengs kanskje hadde blitt påkjørt. Dagen etter skal han ifølge moren ha sagt, «hun ble ikke påkjørt, hun jenta, hun ble drept».

Politiet spurte moren om Johny var opptatt av drapet på Birgitte Tengs.

– Nei, han var ikke opptatt av noe.

– Hadde rene klær

Hun fastholdt at han hadde rene klær kvelden Tengs ble drept. Dette visste hun fordi det var hun som vasket dem.

Hun kan ikke huske om det var de klærne han hadde på seg den kvelden hun vasket, men hun «regner med det».

Under utspørringen forrige uke, brøt Vassbakk sammen i gråt flere ganger og beklaget til sine tidligere ofre. Mens morens vitnemål ble lest satt han helt stille med blikket slått ned.

I vitnemålet gjentok moren flere ganger at sønnen ikke kunne ha begått drapet på Birgitte Tengs.

– Pleier han å være sint? spurte politiet.

– Han har ikke vært sint på meg, svarte moren.

– Men har han vært sint på andre?

Moren gjentok at sønnen var så snill og bakte kake til henne.

Forsvarer Stian Kristensen hadde ingen kommentar til vitnemålet.

Ingen observasjoner av Vassbakk

Vassbakk kom i politiets søkelys allerede i 1995, etter flere tips om hans kjøreatferd og straffehistorikk.

Imidlertid tok det politiet mange måneder før de kalte ham inn til avhør.

Moren skal aldri ha blitt avhørt under den opprinnelige etterforskningen på 1990-tallet.

Totalt 2350 vitner ble avhørt etter drapet på Birgitte Tengs natt til lørdag 6. mai 1995.

Ingen av disse har sett Vassbakk i Kopervik den aktuelle kvelden.

Den siste sikre observasjonen

Saksanalytiker i Sør-Vest politidistrikt Finn Arve Paulsen gikk tirsdag gjennom Birgitte Tengs' bevegelser 5. mai 1995.

En rekke bekjente av Birgitte har observert henne gågaten i Kopervik denne fredagskvelden.

Observasjonene strekker seg fra rundt klokken 23.55 til rundt 00.10.

Politiet antar at den siste sikre observasjonen av henne var omtrentlig klokken 00.10 utenfor Torfæus pub.

– Vi har ikke klart å tidfeste den mer enn det, og dette er altså circa, sier Paulsen.

Denne observasjonen kan tidfestes fordi det knyttes til uttrykningen av en politibil klokken 00.07.

Etter dette foreligger det ingen sikre observasjoner av 17-åringen.