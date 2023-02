5ÅR: De nøytrale boksene ble innført i Norge i 2018, fargen og designet skulle gjøre de mindre spennende.

Begynte å snuse som 16-åring: − Tvang det i meg

I år er det fem år siden snusboksene ble grønne og nøytrale. Fargen skulle gjøre det mindre attraktivt å bruke tobakk, men unge i Norge er på snustoppen.

Selv ikke etter at nøytrale pakker på snusboksene ble innført har bruken blant unge sunket.

I Norge snuser 1 av 5 i alderen 16 og 24 år hver dag, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Folkehelseinstituttet (FHI). I tillegg sier seks prosent at de snuser av og til.

– I grove trekk kan vi si at andelen har økt kraftig fra årtusenskiftet, men stabilisert seg nå. Blant unge kvinner ser det ut som om daglig bruk har sunket fra 2017, sier forsker i FHI, Tord Finne Vedøy.

Han forteller at innføringen av nøytrale bokser ikke endret utviklingen i bruken av røyk og snus.

– Røyking gikk ned i cirka samme fart og snus økte i cirka samme fart etter innføringen.

Snus-boom

Snus har endret seg fra å være et svært uvanlig til å bli ganske vanlig, skriver FHI. På slutten av 1980-tallet begynte stadig flere i Norge å snuse, før tallene ble mer stabile for ti år siden.

I 2018 innførte helseminister Bent Høie (H) nye «kjedelige» snusbokser som skulle hindre unge i å begynne med tobakksprodukter.

Et halvt år etter at de nøytrale og «kjedelige» snusboksene ble innført ble det meldt om rekordsalg – og at snustrenden fortsatte å øke.

– Ifølge våre undersøkelser var det i perioden 2016 til 2021 cirka 63 prosent av dagligsnusere under 25 som svarte at de hadde prøvd snus før fylte 17 år. Cirka 38 prosent svarte at de brukte snus regelmessig før fylte 17 år. Gjennomsnittsalderen for prøving og regelmessig bruk var henholdsvis 16 og 17 år.

Snuste for å få seg kjæreste

Flere unge som VG har snakket med forteller at de prøvde snus for første gang i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående.

Harly Bråten (20)

Startet å snuse da han var 16 år

Har snust av og på siden han begynte

Bruker rundt tre bokser i uken

– Nå har jeg snust fast i to år. For rundt tre måneder siden prøvde jeg å slutte, men du blir bare i dårlig humør da. Det er ikke så lett, sier Bråten til VG.

20-åringen forteller at han tidlig testet snus og røyk, og at det var veldig vanlig der han vokste opp. Han begynte å snuse fast fordi han trodde kjæresten, som selv snuste, ville like han bedre.

Harly Bråten.

– Jeg tenkte at hvis jeg begynner å snuse så kanskje han vil like meg bedre, siden han snuste, sier Bråten og ler.

Han tenkte at de da ville ha noe mer til felles og kjøpte en boks for å vise at han også «snuste».

– Så måtte jeg til slutt bevise at jeg snuste. Det var ikke nok å bare ha boksen, så jeg tvang det i meg i starten. Nå klarer jeg meg ikke uten.

En trøst er at han nå er samboer med personen han vil imponere med snus.

– Hvordan fikk du tak i snus da du var 16 år?

– Det var en fordel å ha eldre venner. Jeg vokste opp på en liten plass og det var alltid en butikk hvor som ikke sjekket legitimasjon. Det var overraskende lett å få tak i snus.

– Tøffe seg med venner

Det er Trøndelag som er Norges snus-hovedstad, fylket har høyest andel snusbrukere.

Joakim Torstensen Tøftum (19)

Sluttet å snuse for et år siden, men holdt bare i to måneder.

Bruker tre til fire bokser i uken.

19-åringen forteller at han prøvde sin første snus allerede på barneskolen.

– Det var for meg som for alle andre, det var dritkult.

Noen år etter, da han gikk i 8. klasse, begynte han og andre kompiser å snuse fast.

– Snus var seriøst det villeste og kuleste som fantes, gutta i klassen var helt ville. Uansett hva som måtte til så gjorde vi det for en snus. Og du ble nesten ikke akseptert hvis man ikke snuste, det kom ofte kommentarer som «tåler du ikke sterkere snus er du teit».

Snusen fikk de gjennom eldre venner, og andre som hadde. Nå i ettertid angrer han på at han startet.

Joakim Torstensen Tøftum.

Tøftum synes det i dag er trist at noen begynner fordi de føler på gruppepress.

– Når du er 16 år gammel og skal tøffe seg med venner så er det mye gruppepress. Det er absolutt ikke bra, og jeg vil råde andre til å ikke begynne, fordi dere kommer til og angre.

– Har du prøvd å slutte?

– Jeg sluttet for et år siden, da var jeg to måneder uten. Så knakk jeg dessverre og begynte igjen. Egentlig burde jeg slutte, men det er så vanskelig fordi jeg blir så rolig og avslappet av snus.

Til å begynne med tenkte han ikke over at det kunne være noen helseskader knyttet til snusing.

– Etter å ha snust i ett år var jeg hos tannlegen og ble advart om at en av tennene mine var utsatt. Jeg fikk beskjed om at den kunne falle ut, men det har heldigvis ikke skjedd ennå.

Uvanlig i Europa

Finne Vedøy i FHI tror grunnene til at enkelte begynner med snus varierer.

– Hvis man ikke har brukt andre former for tobakk før, vil årsakene i stor grad være sosiale, det vil si at venner og bekjente bruker det og at det har en sosial gruppe.

Hvordan skiller unge i Norge seg fra andre land når det kommer til bruk av snus og tobakk?

– Det at så mange bruker snus daglig og så få røyker daglig er veldig uvanlig i Europeisk sammenheng, og det skyldes jo i stor grad at det kun er i Norge og Sverige det er lov å kjøpe snus. På den andre siden er det svært lite bruk av e-sigaretter/fordampere blant ungdom i Norge. Dette skyldes at e-sigaretter med nikotin ikke er lovlige å kjøpe i Norge ennå, men antageligvis også at snus er så utbredt som det er.

