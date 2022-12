Aktiver kart

Mann skutt og drept av politiet i Troms

En mann i 40-årene er skutt av politiet på en privatadresse på Tennevoll i Lavangen kommune i Troms, melder politiet selv.

Etter det VG forstår skal mannen ha vært truende mot politiet, med en hjullaster på en gårdstomt.

Politiet melder at de ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet rundt ti over halv to natt til fredag.







Slik de forklarer det har det på stedet oppstått en situasjon som førte til at politiet måtte avfyre skudd mot mannen. De bekrefter at han da førte en hjullaster.

Politi ikke skadet

Mannen ble erklært død av lege på stedet.

Politiet på stedet skal være uskadet.

– Det vil være spesialenheten som etterforsker saken videre. Troms politidistrikt har fryst åstedet til spesialenheten ankommer, sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt.