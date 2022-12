GRATIS SKO: Skjermbilder tatt fra en pc-skjerm, viser at skoen Kawana. Det er kanskje ikke så rart, med tanke på at den lå ute for bare null kroner.

La ut sko for null kroner: Nå kansellerer Hoka ordrer

Hoka har kansellert ordrer som ble bestilt da det var feil med prisingen på nettsidene deres.

Torsdag ettermiddag var det flere sko-typer som lå ute til en billig penge på skomerket Hoka sine nettsider.

Deriblant skoen Carbon X 3, som lå for salg til 170 kroner, og skoen Kawana som man kunne bestille helt gratis. Kort tid etter var prisene tilbake til normalen.







I ettertid har Hoka-kunder fått en e-post om at ordren kanselleres.

«Prisfeil på nettstedet»

I en e-post fra Hokas kundeservice står det følgende:

«På grunn av en prisfeil på nettstedet vårt, kan vi ikke behandle denne bestillingen og påfølgende bestillinger som er relatert til denne feilen. Bestillingen din er kansellert og den opprinnelige betalingsmåten er ikke belastet. Vi jobber hardt for å unngå denne situasjonen i fremtiden. Vi beklager eventuelle ulemper, og vi håper du snart vil handle hos oss igjen.»

VG har gjort flere forsøk på å få kontakt med Hoka, uten å lykkes.

93 PROSENT RABATT: Carbon X 3 var en av varene som lå ute med feil pris på Hoka sin hjemmeside.

Nora Monrad Sæther (21) benyttet seg av «tilbudet», og bestilte to par sko for så lite som 340 kroner. Hun forteller til VG at ordren hennes har blitt kansellert.

VG har snakket med flere som har fått den samme eposten fra Hoka:

1 / 2 KANSELLERING: Dette er deler av e-posten Rødsmoen mottak fra Hoka, vedrørende en av hennes to ordrer. KANSELLERT: En del av kanselleringen som Nora Monrad Sæther (21) mottok på e-post. forrige neste fullskjerm KANSELLERING: Dette er deler av e-posten Rødsmoen mottak fra Hoka, vedrørende en av hennes to ordrer.

– Jeg forsto at dette kom til å skje, sier Sæther.

– Det var kjipt, for jeg hadde et håp om å få skoene, men jeg er ikke bitter. Jeg har forståelse – det er snakk om mange sko til mange kunder.

Hun forteller at hun gjorde bestillingen på faktura, og at denne nå er slettet.

– Blir det å bestille nye sko til full pris?

– Jeg trenger egentlig ikke så dyre joggesko. Det blir eventuelt å vente til neste salg, ler Sæther.

KJIPT: Nora Monrad Sæther (21) bestilte to par sko for en billig penge fra Hoka, men disse får hun ikke.

– Litt skuffet

Maud Rødsmoen (25) bestilte sko i to separate ordre. Hun forteller til VG at bare den ene av hennes to orde har foreløpig blitt kansellert.

– Det var som forventet, men jeg er litt skuffet, sier Rødsmoen.

Hun er del av et lag som skal delta i Holmenkollstafetten. Mange på laget benyttet sjansen til å bestille seg billige sko, men Rødsmoen sier at det ikke er alle som har fått kansellert ordrene.

– Det føles ut som det er litt 50/50, sier Rødsmoen.

Selger kan kansellere

VG har tidligere snakket med Forbrukertilsynet, som sier at hovedregelen er at det er oppgitt pris som gjelder. Også dersom varen er feilpriset.

Men denne regelen har unntak:

– Hvis feilprisingen er så stor at du innser eller burde ha innsett at det er snakk om feilprising, så kan selgeren i utgangspunktet lovlig kansellere kjøpsavtalen, sa underdirektør i forbrukertilsynet, Marit Evensen.

Under Hokas salgsvilkår står følgende:

– Nettsiden inneholder et stort antall produkter, og det er alltid mulig at noen av prisene kan være feil. Deckers er ikke bundet til feilaktige priser, og vi reserverer oss retten til å avvise din ordre og/eller kansellere ditt kjøp ved en slik feil.