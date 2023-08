Jernbanebroen over Lågen ved Ringebu har rast i elven

Det opplyser Bane NOR til VG mandag ettermiddag.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først.

– Det gjelder Randklev bro, i Ringebu, som er en jernbanebro. Der har fundamentet i midten løst seg og knekt, også har hele broen falt i elven. Den henger fast i begge sider, sier pressevakt i Bane NOR, Anne Kirkhusmo, til VG.

Hun forteller at dette har skjedd i løpet av den siste halvtimen.

– Vi hadde akkurat ankommet plassen for å kartlegge skadeomfanget etter flommen, da dette skjedde, sier Kirkhusmo.

– Det har skjedd på grunn av ekstremflommen, sier hun.

Aktiver kart

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) skriver at fagfolk er sikre på at flomvannet har gravd bort nødvendig løsmasse under den store midtre pilaren stålbroen hviler på.

Broen, som er en 172,5 meter lang fagverksbro av stål, ble tatt i drift i 1957. Den erstattet da broen ved siden av som i dag er bilbro.

– Vil ta lang tid

Dovrebanen er stengt for gjennomgående trafikk.

– Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte vi av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på broen oppsto. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR i en pressemelding.

Han opplyser at de ikke kan si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet.

– Men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Bane NOR og Vegvesenet har midlertidige broer i beredskap, og vi vil blant annet se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette.

Bane Nor er i gang med å reparere øvrige skader på Dovrebanen som følge av flommen. Dette gjelder en rekke punkter mellom Moelv og Dombås. Det er usikkert hvor lang tid dette vil ta.

Andre jernbanebroer som har hatt stor belastning under flommen, vil bli grundig kontrollert før togtrafikken gjenopptas, i likhet med fyllinger, sideterreng og øvrige tekniske anlegg.