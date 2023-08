VANNET KOMMER: Det er andre driftsår for den bonden Arnt Christopher Weber Schjong. Gjennom uken har han arbeidet for å sikre gården mot flommen.

Kjemper mot vannmassene: − Det begynner å nærme seg

HØNEFOSS (VG) Først ble slåtten rammet av tørken tidligere i sommer. Nå håper bonde Arnt Christopher Weber Schjong (34) at han klarer å berge potetene sine fra vannmassene.

Kortversjonen Bonde Arnt Christopher Weber Schjong i Hønefoss jobber for å beskytte gårdens potetavling mot oversvømmelser forårsaket av ekstremværet "Hans".

Gården, som tidligere i år ble rammet av tørke, er nå truet av en 50-årsflom fra elven Storelva.

Schjong har jobbet døgnet på tamp for å drenere vann vekk fra potetavlingen og har tatt tiltak for å beskytte gårdsverdiene mot vannmassene.

Over 1500 personer i Hønefoss har blitt evakuert på grunn av flommen, med flomtoppen forventet å vare i minst et døgn.

Landbruksminister Geir Pollestad har innkalt til et hastemøte for å diskutere ekstremværet. Vis mer

– Her er potetene. Vi har en del som har druknet, og nå ser vi vannet stå helt inn. Vi vet ikke helt ennå hvor ille det har blitt, sier Schjong.

Over 1500 personer i Hønefoss er evakuerte på grunn av flommen. Torsdag begynte vann å renne gjennom de evakuerte områdene

– Vi regner med flomtoppen vil vedvare minst et døgn, sier kommunedirektør Tore Isaksen til NTB.

STABLET PÅ PALLER: Veden er flyttet og stablet på paller for å beskytte den mot vannet.

Kjemper mot vannmassene

Schjong viser VG rundt på den historiske gården i Ringerike.

Det er kun Storelva som skiller bonden og Eikli gård fra byen Hønefoss.

Nå er den rammet av 50-årsflom, og elven renner over breddene sine. Gjennom uken har Schjong kjempet mot vannmassene for å berge verdier på gården.

– Jeg har ikke sett elven så høy siden flommen i 1967 kommenterer pappa, Ole Johan Schjong (65).

Flere av potetplantene er begynt å gulne. Ifølge den erfarne bonden er det et tegn på at vannet tar knekken på dem.

FAR OG SØNN: Pappa, Ole Johan Schjong (65) og sønnen Arnt Christopher Weber Schjong (34) holder motet oppe tross den ekstreme situasjonen.

Står på døgnet rundt

Storelva har trengt seg forbi låven, og det er centimeter igjen før det flommer inn over gulvet.

– Det begynner å nærme seg, sier den 34 år gamle bonden.

Allerede mandag begynte Arnt Christopher Weber Schjong å grave ut jordmasser for å drenere vann fra potetplanene. Først for hånd.

Arbeidsdagene har blitt lange.

VANNMASSER: Historiske Eikli gård ved Storelva er flomrammet.

– I går begynte jeg i 06-tiden om morgenen, da holdt jeg på til rundt 22.30 om kvelden. Jeg føler man blir sliten av hele situasjonen. Når slike ting skjer i nærområdet rundt deg, så kjenner du det på kroppen, sier han til VG.

Så ble han og faren sittende utover kvelden og natten for å legge planene for det videre arbeidet.

I tillegg til å grave drenering, har han sikret både høy og ved, og stablet oppå paller for å berge verdier fra vannet.

EVAKUERES: Kartet viser områder rundt Hønefoss by som har blitt bedt om å evakuere. Deriblant Eikli, Benterud og opp til Holttangen og Molvald.

Tørkerammet

Schjong overtok gårdsdriften i fjor, og er fjerde generasjons bonde på gården. I tillegg arbeider han som kjøpmann ved Spar på Sundvollen.

Når han ikke har arbeidet på gården – har han vært der – blant annet for å bistå folk med å sikre båtene sine.

– Det ble en dårlig førsteslått i år på grunn av tørken. Kornene i år blir dårlig, vi merker at de er godt tørket. Nå er vi spente på potetene, sier han.

SIKRER OG RYDDER: Arnt Christopher Weber Schjong (34) har flyttet høyet for å sikre det mot flommen.

– Hva føler du når du ser hvordan naturkatastrofene rammer?

– Det får jo en til å tenke. Jeg håper folk ser at vi trenger beredskap. Vi har tidligere bygd ned kornlagre, og tenkt at verden rundt oss skal berge oss. Flere av kundene jeg prater med på Sundvollen er nå opptatt av at folk må ha et lager med mat, og beredskap i tilfelle naturkatastrofer, og alt annet som kan skje i verden.

GJØRME: Selv om det er gravd ut drenering fra potetåkeren, vasser man i gjørme. Flere av plantene har druknet.

Krisemøte

Ved sentrum av Hønefoss står Hans Rakeie i Sivilforsvaret og overvåker det flomutsatte området, som først ble evakuert onsdag.

– Jeg har sovet i natt. Jeg begynte klokken 08.00 i dag tidlig, og kommer nok til å holde på til 20.00 i kveld, sier han i en kommentar til VG.

PÅ VAKT: Hans Rakeie er en av flere i Sivilforsvaret som er sendt ut for å overvåke det flomutsatte området i Hønefoss.

Ifølge Rakeie er rundt 400 medlemmer av sivilforsvaret plassert mellom Gol og Drammen, rundt 30 av dem holder til i Hønefoss.

Ifølge Nationen har landbruksminister Geir Pollestad (Sp) innkalt til hastemøte om ekstremværet «Hans» i dag klokken 17.00.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post