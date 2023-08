«REDNINGSAKSJON»: Finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Mjøsa.

Vedum på svøm for å sikre båten

Fredag hoppet Trygve Slagsvold Vedum i Mjøsa – familiebåten måtte sikres fra «Hans».

Fredag kveld dro finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ned for å se til båten på Skibladner-brygga på Hamar. Da så han at brygga lå under vann.

Da var det bare en ting å gjøre – hive på seg badebuksen og legge på svøm.

– Noen hadde allerede vært ute og løst på tauet, forteller Vedum til Østlendingen, som omtalte saken først.

Vedum satte også på nytt tau og slakket opp tauet enda mer.

– Det hele var helt udramatisk. Men det er viktig å sikre egne verdier. Båten er kanskje verdt 20.000-30.000 kroner. Men den er kjær for oss, sier han.

Familiebåten er en 20 fot Draco 86-modell.

Det er viktig for partilederen å understreke at hans lille redningsaksjon ikke kan sammenlignes med alle som er hardt rammet av ekstremværet Hans.

– Det er en nasjonal krise. Mange har fått det utrolig tøft. Lokalsamfunn er blitt brutalt rammet. Heldigvis har ikke menneskeliv gått tapt. Det er sterkt å se hvor sterkt samholdet har vært. Hvordan folk har stilt opp for hverandre. Det er så mange hverdagshelter. Kommuner og frivillige har gjort en imponerende innsats, sier Vedum til Østlendingen.