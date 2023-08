REGN: Deler av Sør-Norge kan vente seg mye regn neste uke.

Ustabilt vær fremover: − Det er bingo hvem som får bygene

– Hadde jeg hatt eiendom i Trøndelag og Innlandet ville jeg ha sjekket at vannet har et sted å gå, sier meteorolog om neste uke.

Været i nord og sør har vært helt ulikt i sommer. Mens Nord-Norge har kunnet nyte sommerværet, legger Sør-Norge bak seg en plaskvåt julimåned.

Eirin Walstad Ristesund, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, sier det blir variert vær i Norge også denne helgen.

Denne gangen er det kystområdene i Sør-Norge som blir værvinner.

– Trøndelag og Møre og Romsdal får ikke de store sommertemperaturene. Det vil bli rundt 15 grader og det vil komme noen regnbyger. I Vestland og Rogaland vil det og komme noen regnbyger her og der. Lenger sør derimot blir det tørrere, og på kystområdene her blir det stort sett en nedbørsfri helg, sier hun.

Hun beskriver været for tiden som veldig ustabilt.

– Det er bingo om hvem som får bygene. Så hvis man ser sola er det bare å gå ut å nyte den, sier hun.

REGN: Det har vært variabelt vær på Norway Cup denne uken.

Mer regn

Det har vært uvanlig varmt i Nord-Norge i juli, men dette vil forandre seg de neste dagene.

– I helgen vil det ikke bli like varmt. Temperaturen vil være rund 12 grader. Det vil også komme regnbyger, spesielt på kysten, sier Ristesund.

Hun sier trenden med litt mildere temperaturer vil fortsette ut i neste uke.

– Mandag kommer lavtrykket og det kan gi en del nedbør, spesielt i Nordland.

VÆRSKIFTE: Etter å ha hatt høye temperaturer i juli ser det nå ut som det blir mildere i Nord-Norge. Her fra Husfjellet på Senja.

Kraftig nedbør

Fra mandag vil lavtrykket i nord også gjøre seg gjeldende i sør, ifølge meteorologen.

– Det vil bli kraftig nedbør enkelte steder, men igjen så er det usikkert akkurat hvor det blir. Det kommer hovedsakelig til å gjelde Trøndelag og Innlandet, og det vurderes å sende ut farevarsel her.

– Hadde jeg hatt eiendom i Trøndelag og Innlandet ville jeg ha sjekket at vannet har et sted å gå. Noen kommer til å få mer nedbør enn ønskelig for å si det sånn, legger hun til.

Hun anbefaler derfor folk å følge med på vær-oppdateringer de nærmeste dagene.

Uvanlig varmt på Svalbard

Årets julimåned ble den varmeste måneden noen gang målt på Svalbard.

Ristesund sier det vil fortsette å være unormalt høye temperaturer på øygruppen i dagene som kommer.

– Det er uvanlig varm luft som trykkes nordover mot Svalbard, og det vil bli perioder med temperatur rundt 15 grader fredag og lørdag. Dette er høyere enn normalt.

Hun sier det vil bli kaldere neste uke.

– Men det vil fortsatt bli ganske sommerlig der, med tosifret temperatur.

Den varmeste temperaturen målt i juli på Svalbard i år er 17.1 grader.

– Over 10 grader på Svalbard er veldig mye, det er over 3 grader enn normalen. Det er ekstremt med så store avvik, sa Helga Therese Tilley Tajet, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. til VG.

Vakthavende meteorolog Ristesund sier hun oppsummerer årets sommeren med heftige regnbyger og unormalt varme temperaturer på denne måten:

– Er det ikke det ene så er det det andre.

