Jon Ole Martinsen er seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

NOAS om Utlendingsnemnda: − Tiden er overmoden for reform

Av 74 utvalgte utlendingssaker som ble henvist til prøving i rettsapparatet, endte over halvparten av sakene med at vedtaket ble omgjort. - Noe må gjøres, mener Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Denne uken fortalte VG at Utlendingsnemnda (UNE) tapte nesten av rettssakene sine i 2022.

UNE et selvstendig, uavhengig og domstolslignende organ som behandler klager i utlendingssaker og statsborgersaker.

I fjor fikk UNE medhold i 55 prosent av sakene, noe generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen karakteriserte som «svært problematisk».

Lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe, advokat Marius Dietrichson, omtalte medholdsprosenten som «oppsiktsvekkende lav».

– Tiden er overmoden for en reform av Utlendingsnemnda, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), til VG.

I 2015 etablerte NOAS «domstolsprosjektet» som en videreføring av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett (AAP).

Prosedyregruppen besto av advokater som gjennomgikk UDI-vedtak. Gruppen ble nedlagt i 2013. I løpet av de syv årene den var i virksomhet ble 1755 vedtak gjennomgått.

En egen prosjektgruppe i NOAS bestående av blant annet advokater står i dag for utvelgelsen av saker, og det er inngått samarbeid med flere ledende advokatfirmaer som fører sakene i retten.

I perioden 2015-2022 ble det plukket ut totalt 133 saker til Domstolsprosjektet.

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen.

Av disse ble 93 saker henvist til domstolsprøving av prosjektgruppen. 40 saker ble avvist eller henlagt, enten av gruppen eller av advokat eller en NOAS-medarbeider på et senere tidspunkt.

– Per i dag har vi 18 aktive saker og 1 som er under arbeid i gruppa, sier Martinsen.

Han sier de har registrert endelig avgjørelse i 74 saker.

– Det endte med tap i 33 saker (44%), mens vi vant frem i 41 saker (56%), enten i retten eller i nemnda etter at varsel/stevning ble sendt.

Også i det generelle rettshjelpsarbeidet – som klager og omgjøringsbegjæringer til forvaltningen, ender mange saker i favør av klageren, sier Martinsen.

I 2022 fikk NOAS svar i totalt 155 saker. Disse gjaldt 217 personer, 148 voksne og 69 barn.

158 personer fikk positivt utfall i saken etter engasjement fra NOAS. I sakene til 59 personer ble vedtak eller avgjørelser opprettholdt eller avvist.

– Dette utgjør en generell omgjøringsprosent på cirka 72 prosent - hvor forvaltningens vedtak ble endret til gunst for klageren.

Martinsen mener resultatene viser at flere av utlendingsforvaltningens avgjørelser må prøves i retten.

– En av årsakene til at det er relativt få saker som prøves er at det ikke gis fri sakførsel i disse sakene for retten. Kun helt unntaksvis gis det fri sakførsel for domstolsprøvning av asylsaken. Dette er omtalt i rapporten Likhet for loven fra Norges offentlige utredninger (NOU),

Martinsen mener at tiden er overmoden for reform av UNE, for å styrke rettssikkerheten.

Han sier dette er det viktigste som må på plass nå:

* Mer muntlighet: - Det vil si flere nemndmøter med personlig fremmøte, dagens praktisering av regelverket om når det skal avholde nemndmøte medfører at de siste årene så har under 10 % av sakene blitt avgjort i nemndmøte. Terskelen for når det skal avholdes nemndmøte bør derfor senkes i utlendingsforskriften slik at flere får muligheten til å forklare seg muntlig. Dette vil medføre at saken blir atskillig bedre opplyst. Bedre opplyste saker vil føre til flere korrekte vedtak.

* Styrket rett til kontradiksjon: - Når et endelig avslag i en asylsak baserer seg på forhold som det ikke har vært mulig for utlendingen å imøtegå, svekker det ikke bare den enkeltes rettssikkerhet. Det vil i mange tilfeller gjøre det vanskeligere å fatte et korrekt vedtak fordi viktige opplysninger ikke kommer frem, eller misforståelser ikke blir oppklart. Dette er særlig alvorlig på et saksområde hvor konsekvensene av et uriktig vedtak i verste fall kan være fatale.

Ketil Larsen er avdelingsdirektør i Utlendingsnemnda (UNE).

VG har lagt Martinsens uttalelser frem for Utlendingsnemnda.

Avdelingsdirektør Ketil Larsen skriver i en e-post at som klageorgan er UNE til for rettssikkerheten. Dermed har NOAS og UNE derfor har felles interesse i at saksbehandlingen er korrekt.

– Vi synes NOAS sitt engasjement er bra. Det at de får gjennomslag i mange saker de påtar seg viser at de gjør mye riktig i sitt arbeid.

Larsen understreker at det er Stortinget som har bestemt hvordan klageordningen skal være, og at saker med tvil om utfallet skal avgjøres av nemnd, mens andre saker kan bli avgjort av en nemndleder.

– Om NOAS ønsker seg en annen klageordning, er det et politisk spørsmål.

I fjor behandlet Utlendingsnemnda 5502 saker.

– Tall og prosenter gir ikke det fulle bildet. UNE treffer flere tusen vedtak hvert år. Vi mottar søksmål i en veldig liten andel, og da gjerne i saker som reiser kompliserte rettslige spørsmål. NOAS selv sier de er selektive i hvilke saker de tar opp.

– I de senere årene har vi tapt et tyvetalls saker årlig i domstolene. Vi er ikke fornøyde med at medholdsprosenten har falt. Vi gjør analyser av dommene for å ta læring til senere saker.

