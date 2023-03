KJØTTGLAD: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er glad i å snakke om kjøtt.

Vedum gir «kjøttgaranti»: − Tror mange veganere er glade for at folk spiser kjøtt

TRONDHEIM (VG) Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum garanterer at det ikke vil bli innført noen kjøttavgift, så lenge Senterpartiet sitter i regjering.

– Jeg tror ikke de som er veganere vil at Norge skal gro igjen heller, så jeg tror mange av dem er veldig glade for at det er en del folk som spiser kjøtt, sier Vedum til VG.

Før Senterpartiets landsmøte stilte Sp-toppene Geir Pollestad og landbruksminister Sandra Borch opp i Dagbladet for å kritisere Høyres forslag om en co₂-avgift på kjøtt, mens de spiste biff – og drakk dyr vin.

Senterparti-lederen tar det et skritt videre:

Han kommer med en «kjøttgaranti» på at det aldri kommer til å bli innført en slik avgift, så lenge Sp sitter i regjering:

– For denne regjeringen her og for Senterpartiet er det helt uaktuelt å innføre noen kjøttavgift. Så lenge jeg er finansminister garanterer jeg at det ikke innføres en kjøttavgift i Norge, sier han.

MAT: Lunsjen til finansminister Vedum.

– Bør få være i fred

I 2021 gikk Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen om et forslag på Stortinget om å si nei til klimaavgift på kjøtt.

– Dette er ikke på bordet nå?

– Nei, men det er en diskusjon som dukker opp hele tiden – og det er ikke så teoretisk heller, for Høyre foreslo en egen klimaavgift før jul på 460 millioner som etter alle praktiske formål vil være en kjøttavgift, sier Vedum, og legger til:

– Før var dette noe som noen få folk i MDG og sånt diskuterte, men nå har det største opposisjonspartiet også foreslått det.

OGSÅ GRØNT: Vedum spiser som regel kjøtt eller fisk til middag, men han sier han også er glad i grønnsaker.

Han sier det er riktig å ha avgifter på tobakk og alkohol, som man vet har store samfunnskostnader.

– Men primærvarer som kjøtt, brød og melk bør få være i fred.

– Det er mange som spiser mye kjøtt. Hvis det blir dyrere kunne det ført til at folk tok litt sunnere valg?

– Det som er viktig er at folk spiser variert. Det er en del som bevisst er veganere – de er frie mennesker, så der gjør folk som de ønsker. Det er viktig å stimulere til et variert kosthold, og vi mener ikke det er noen grunn til en moralsk fordømmelse av de som spiser kjøtt.

Vedums største nedtur

Vedum forteller at den største nedturen han har hatt, var da han skulle kose seg med en burger en gang han hadde vært i bakken og stått på ski.

– Eller ikke den største da, absolutt ikke, hehe, sier han.

Intetanende om at halloumi ikke var kjøtt, men en type ost som ofte brukes som et vegetarisk alternativ, bestilte han en burger.

– Jeg trodde bare det var en ekstra god eller fancy burger. Og den var ikke god, det var en seig kladd, sier han og ler.

– Bruker ikke ordet «vegansk»

– Hender det at du spiser en vegansk middag?

– Jeg bruker ikke ordet vegansk. Det kan hende en sjelden gang, men det er som regel fisk eller kjøtt.

Senterparti-lederen sier det heller ikke er så svart/hvitt at grønnsaker er bedre for miljøet enn kjøtt. Han trekker inn et etter hvert velkjent eksempel fra vegan-debatten – avokado – som krever mye ressurser og kan være skadelig for bier.

Dette har blant annet fått den kontroversielle britiske TV-personligheten Piers Morgan til å rase mot veganere og anklage dem for å være biemordere.

– Jeg spiser avokado selv jeg, det er godt det. Men alt har jo en påvirkning på miljøet rundt seg. Så det er ikke sånn at alt som er vegansk er miljøvennlig mens storfekjøtt ikke er det. Så ikke noe kjøttskam her, og ikke noe avokadoskam heller.

KONTROVERSIELL TOAST: Avokado blir ofte brukt som eksempel på vegansk mat som ikke er bra for miljøet. Bildet er fra København, ikke fra Sp-landsmøtet.

Fint at folk spiser kjøttkaker

Det er rødt kjøtt, særlig storfekjøtt, som bidrar mest til klimagassutslippene fra landbruket. Men Vedum mener det ikke er lite miljøvennlig, fordi disse dyrene spiser gress.

– I norsk sammenheng er dette noe av den mest bærekraftige produksjonen vi har, fordi vi klarer å bruke utmarksressursene. Noen steder kunne man sikkert dyrket poteter eller andre ting, men i veldig store deler av de arealene er det egentlig bare gress som er naturlig, sier han.

Han påpeker at det uansett er mange færre storfe i Norge enn for 40–50 år siden, og trekker saken inn i diskusjonen om beredskap og selvforsyning, som har vært et tema på Senterparti-landsmøtet.

– Norsk matproduksjon vil gå vesentlig ned hvis vi ikke produserer storfekjøtt, fordi Norge er som det er. At folk spiser kjøttkaker og lever et variert liv, det er bare en fin ting.

KYLLING ER KJØTT: VG møtte Vedum for å spise en kjøtt-lunsj på Sps landsmøtehotell, men det var bare kylling på menyen.

Ingen grønnsakavgift

Fra 2021 til 2022 økte antall vegetarianere og veganere i Norge med hele 36 prosent, ifølge Nationen.

– Er dere litt i utakt med den utviklingen?

– Det er jo flere som ikke er veganere enn som blir veganere. Det er frie valg. men jeg mener ikke vi skal legge noen avgifter på grønnsaker heller – da må det gå andre veien også, sier Vedum.