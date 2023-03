HÅRLØS: Vedum er kjent for å kunne vitse om det meste – og ler godt av at han ble advart om at en av bivirkningene av medisinen han har fått, er hårtap.

Personlig Vedum: − Frykter ikke fremtiden

TRONDHEIM (VG) Våren 2020 ble Trygve Slagsvold Vedum sendt til akuttmottaket med ambulanse etter en filmkveld med døtrene. Så fikk han fem-seks nye anfall. – Da skjønte jeg at det var alvorlig, sier han.

VG møter Sp-lederen på en tom bar i niende etasje på landsmøtehotellet i Trondheim. Han har nettopp fortalt hele Norge sin dramatiske sykdomshistorie.

Men han sier det tok lang tid, også før han fortalte sine egne døtre om at han hadde fått diagnosen multippel sklerose (MS).

– De synes det var dramatisk da jeg ble dårlig. Far er jo tryggheten selv når alt går bra, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum alvorlig. Han har to døtre på 16 og 12 år.

– Hva er det vanskeligste med dette?

– I starten er det ..., sier han nølende, før han fortsetter:

– Hvis du er vant til å alltid være 100 prosent i form, så er det rart. For min del var det balansenerven som ble rammet. Det er veldig ubehagelig, for hele verden bare går rundt. Du kan ikke skjule det.

ÅPEN: Vedum sier det har vært viktig for ham å kunne være åpen om sykdommen – og å kunne fortelle om den selv.

Godt skjult hemmelighet

Sommeren 2020 smiler livet til Sp-lederen på jobb, samtidig som det private dramaet pågår.

Senterpartiet fyker opp på meningsmålingene under det første coronaåret. På høsten intervjuer VG ham med følgende tittel: «Er Trygve Slagsvold Vedums Sps-statsministerkandidat?»

Men nesten ingen vet om sykdommen hans.

– I stortingsgruppen var det bare Marit Arnstad, Geir Pollestad og Per Martin Sandtrøen som visste om det, sier Vedum.

Sandtrøen var på det tidspunktet hans politiske rådgiver. Høsten 2021 går Senterpartiet i regjering med Arbeiderpartiet. I regjeringen fikk Emilie Enger Mehl og Jonas Gahr Støre vite om det.

SKJULT LENGE: I lang tid var det nesten ingen som visste at Vedum hadde diagnosen Multippel Sklerose (MS).

Anfall på restaurant

Vedum forteller at det første anfallet var det verste.

Han hadde kommet hjem fra jobb, og skulle kose seg med å se Harry Potter sammen med døtrene. Så følte han seg dårlig, og gikk opp på badet. Der fant kona ham senere liggende på baderomsgulvet.

Den aktive politikeren og pappaen ble sendt med ambulanse til akuttmottaket på Hamar.

Info Dette er MS: Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet). Navnet multippel sklerose skyldes at man finner flere (multiple) harde knuter (skleroser) i sentralnervesystemet., skriver Store norske leksikon.

Sykdommen kan oppstå i alle aldre, men rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder ved debut er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere hos kvinner enn menn. Ved MS ødelegges isolasjonen rundt nerveutløpere (aksoner). Med dette mister nervecellene evnen til å overføre signaler raskt, som fører til at funksjonen til en kroppsdel eller et område nedsettes. MS kan opptre hvor som helst i sentralnervesystemet. Symptomene ved MS avhenger av hvilke deler som rammes. MS kan derfor gi mange forskjellige symptomer, som også kan variere over tid. Sykdommen kan ikke kureres, men man har i dag medisiner som kan bremse utviklingen og virke symptomlindrende. Vis mer

Han sier han hadde fem-seks anfall våren og sommeren 2020.

– Det var her jeg skjønte at det var alvor, sier han.

Han forteller blant annet om en gang han var på Egon i Sarpsborg i 2020 for en hyggelig familiemiddag, da han plutselig kjente at et anfall begynte å komme.

– Folk rundt deg kan nesten tro at du er full, fordi du begynner å sjangle. Så det er veldig ubehagelig at man går fra et sånn koselig restaurantbesøk til at verden snurrer fullstendig.

ALVOR: Vedum sier han forsto at det var alvor da anfallene fortsatte å komme. Det tok likevel tid før han fikk diagnosen.

Tok tid

I dag sier Sp-lederen og finansministeren at han føler seg bra, og fungerer som normalt: Hans type MS er attack-basert, som betyr at han fungerer fint så lenge han ikke får nye angrep.

Selv om det tok tid før han følte seg så bra som nå, sier han at han hele veien har vært optimistisk – og det er han fortsatt.

– Nei, jeg frykter ikke fremtiden. Livet er sårbart, men det er det for alle, sier Vedum.

– Jeg er født med en sånn positiv grunntone – eller jeg har fått det gjennom oppveksten og gjennom faren min. Men selvfølgelig er det mye som er usikkert når du får en sånn beskjed.

MOTET OPPE: Vedum sier han også har fått mange fine erfaringer da han ble syk, og at han har blitt godt tatt vare på i helsevesenet.

Den første tiden fikk han også dårlige beskjeder om sykdommen.

– I starten var det noen bilder der det fortsatt var en negativ utvikling i sykdommen. Da ble jeg litt bekymret. Du vet at det er veldig alvorlig hvis det ikke stopper. Det er jo folk som blir helt arbeidsuføre av dette, sier han.

Fikk ikke sove

Som partileder har Vedum også hatt mye annet han har måttet tenke på enn sykdommen. Derfor var det krevende da han ble satt på den første medisinen etter diagnosen, som ga ham magesmerter som gjorde at han ikke fikk sove.

– Da ble jeg litt bekymret. For med den jobben her, spesielt, så må du klare å sove, sier han.

Det førte også til andre vanskelige situasjoner på jobb: Blant annet forteller han at han fikk mageknip under et intervju med TV2 på Stortinget.

– Jeg var veldig redd for at jeg kunne få det på TV-sendinger og den type ting.

– Fryktet du at det skulle gå utover jobben din?

– Det er en spesiell jobb der du skal ha overskudd og møte folk. Men det ble veldig fort tatt tak i av sykepleieren min. Da jeg skjønte at det ble sånn, så sørget hun for at jeg fikk ny medisin, sier Vedum.

AKTIV: Som partileder hadde Vedum mye han skulle tenke på da han ble syk, i tillegg til sykdommen.

Han sier også at det er en ekstra dimensjon å være en offeltig person med et kjent ansikt når man får en alvorlig diagnos – for eksempel når han har gått på apoteket for å hente ut tunge medisiner.

– Du ser veldig på den i kassa at de skjønner hvem du er. I starten syntes jeg det var vanskelig, for da var jeg usikker på hvordan det ville gå, sier han.

Sykdommen stabiliserte seg etter at han fikk den nye medisinen. Bivirkningene på medisinen er også bedre.

Han ler hjertelig:

– De advarte om at hårtap kunne være en bivirkning. Det går helt fint for meg, sier partilederen.

SOM NORMALT: Vedum sier han lever hundre prosent normalt i dag, på en medisin som fungerer godt.

Den hemmelige talen

Klokken 9.30 torsdag morgen overrasket Vedum nesten hele Norge, da han åpnet opp om den alvorlige diagnosen.

– Jeg har lyst til å være åpen, sa han fra talerstolen før han overrasket alle.

Der fortalte om telefonen han fikk fra legen for tre år siden, mens han var på rundreise i Hordaland.

Han fortalte også om at kona har støttet ham da han bestemte seg for å fortelle om sykdommen. Men han fikk også advarsler fra folk nær ham, som ikke var like sikre på om det var lurt.

– Politikken er ganske hard. Og når man er åpen så gjør det deg litt mer sårbar. Men jeg synes det er målet, egentlig. Livet er sårbart og da er vi avhengige av fellesskapet, forklarer han til VG.

ÅPNET OPP: Vedum satte seg ned på en stol og fortalte hele landsmøtet om sykdommen. Familien hans, Sp-nestlederne Ola Borten Moe, Anne Beathe Tvinnereim, statsrådene i hans parti, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Per Martin Sandtrøen og Jonas Gahr Støre visste om sykdommen på forhånd.

Han sier han nå har fått et nytt perspektiv – og at man kanskje ikke alltid er bevisst på hvor sårbart livet kan være.

– Men det er jo det som er så fantastisk, og som jeg håper jeg fikk til å formidle i talen: At når du er sårbar, så er du veldig veldig avhengig av fellesskapet. Og da jeg nettopp var på mitt mest sårbare, så var det fellesskapet som stilte opp for meg og gjorde at jeg nå ikke kjenner noen utfordringer i det hele tatt.

Han håper også at hans åpenhet kan hjelpe andre, og at det kan være noen som ikke tør å fortelle om sykdommen sin på jobben som kan få mot til å gjøre det.

– Når jeg er åpen nå, så håper jeg at jeg gjør det mindre tungt for en del som kommer til å få den beskjeden fremover. Det viser at du kan komme deg helt fint igjennom det, du kan få hjelp og livet kan være kjempebra, sier han.