Stjal fra 90-åring – politiet advarer mot boksvindel

Svindlerne skal først ha prøvd å få tak i kvinnens innloggingsdetaljer, før hun deretter ble frastjålet et gullkjede. Politiet har fått melding om flere tilsvarende bedragerier.

90-åringen, som bodde på Nordstrand i Oslo, skal ha blitt oppringt av noen personer som ville kjøpe bøker av henne.

Kort tid senere dukket to menn opp på døren hennes. Mennene lurte deretter kvinnen slik at hun ble frastjålet et gullkjede.







Operasjonsleder i Oslo politiet, Rune Hekkelstrand, forteller til VG at mennene først prøvde å få kvinnens innloggingsdetaljer til eksempelvis nettbanken hennes, men at det så ble stjålet et gullkjede isteden.

– De er svært profesjonelle bedragere, som er overbevisende og manipulerende, og som da får tak i slikt som dette uten vold eller makttrusler, sier Hekkelstrand.

Politiet advarer etter å ha mottatt flere meldinger om hendelser hvor bedragerne har gått frem på samme måte.

– Det virker som om svindlerne har oppsøkt eldre kvinner for å spørre om de vil kjøpe bøker, sier Hekkelstrand.

Han legger til at politiet sannsynligvis ikke har oversikt over alle de lignende hendelsene, og at det derav er viktig at utsatte personer tar kontakt.

– Om noen blir oppringt ønsker politiet å vite om det, for det er åpenbart at dette er forberedelsene til noe straffbart i form av svindel eller lignende, sier Hekkelstrand, og legger til at politiet jobber med og sammenstiller forskjellige typer spor.