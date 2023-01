DUKKESPØK: Kvinnen leverte denne dokken på døren til en bekjent. Tiltalte mener flere av budskapene som var tegnet på dukken trigget hans posttraumatiske stresslidelse.

Ble anmeldt etter sexdukke-spøk – nå er hun frifunnet

Mannen fikk sexdukke levert på døren midt på natten. Det likte han dårlig.

Han anmeldte saken, som nå har vært to runder i retten.

En januarnatt i fjor møtte Harstadkvinnen opp hos en mannlig bekjent med en sexdukke. På den var det tegnet hakekurs, og skrevet «daddy issues» og nazi-hilsenen «sieg heil».

Hun ble i tingretten dømt til å betale en bot for å ha dukket opp med en sexdukke til en mannlig bekjent.

Harstad Tidende har skrevet om saken.

Tegnet og kledde på dukken

I tingrettens dom beskrives det som skjedde januarnatten:

«Tiltalte var hjemme hos en venninne sammen med flere andre venner. De tullet og hadde det morsomt. Venninnen til tiltalte eide en sexdukke som vennegjengen etter hvert fant fram og blåste opp. De kledde på sexdukken stringtruse og en overdel. Overdelen var en slags singlet/nattkjole.»

Deretter bestemte de seg for å kjøre en tur. Med seg på ferden var sexdukken. Underveis tegnet de på blant annet nippelpiercing og annet seksualiserende innhold.

MISLYKKET STUNT: Venninnegjengen hadde tegnet en rekke seksualisert innhold på dukken.

De forsøkte å gi dukken til en annen bekjent, som ikke ville ta imot. På siste forsøk tok de ferden til den fornærmede mannen, som kvinnen kjente fra skoletiden. Tiltalte og fornærmede hadde ikke hatt kontakt på et halvt år.

Klokken var da blitt rundt 02:45 på natten. Tiltalte gikk ut av bilen, ringte på døren og ga dukken til fornærmede da han åpnet. Fornærmede tok imot dukken og lukket døren, står det i dommen.

Trigget PTSD

Senere forsto hun at mannen hadde tatt det ille opp.

«Han har forklart at en del av det som står på dukken har trigget PTSD, som han fra før av var diagnostisert med», står det i dommen.

PTSD er posttraumatisk stresslidelse.

Tingretten mente hun brøt straffeparagraf 266, «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.»

Tiltalte erkjente det faktiske forholdet, men mente at handlingen ikke er straffbar.

Tingretten bestemte da at kvinnen skulle dømmes, og fikk 4800 kroner i bot.

«Retten mener handlingen må anses som hensynsløs uavhengig av dukkens påtegninger, og uavhengig av om singleten/nattkjolen dekket rumpa på dukken eller ikke»

La vekt på spøken

Kvinnen anket, og saken kom da opp i lagmannsretten. Der snudde det.

Der vurderte statsadvokatene at handlingen «ikke kan karakteriseres som kvalifisert klanderverdig», og at hun derfor ikke kan straffes etter paragraf 266.

De la vekt på at de kjente hverandre, at det var et engangstilfelle, og at handlingen ikke var del av et mønster. De la også vekt på at handlingen var ment som en spøk.

STATSADVOKAT: Tor Børge Nordmo ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo sier det er første gang han har kommet over en slik sak:

– Det er jo en spesiell sak i den forstand at det ikke er ofte man ser akkurat dette. Det er mer en kuriositet. Men samtidig var det jo litt interessant i forhold til nedre grense på bestemmelsen, og sikter til at handlingen ikke var klanderverdig «nok».

– Fornuftig

Forsvarer Tom Ovesen sier kvinnen er lei seg for det som har skjedd, men at hun er godt fornøyd med full frifinnelse.

– Det var en fornuftig avgjørelse. Det som er litt spesielt med saken, er at det ikke er ofte det dukker opp juridiske spørsmål på hvordan man skal tolke dette tilfellet og hva som er en krenkelse. Men det er tydelig at det må være klart moralsk forkastelig for at det skal være straffbart.

I denne dommen skriver de at det bør være det visst rom for denne type atferd.

– Det tror jeg er lurt. Det må være rom for dårlige spøker.