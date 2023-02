TRYKKET LETTER: Sykehuset Østfold er et av sykehusene som senket beredskapen i slutten av januar.

FHI advarer sykehusene – kan få ny strøm av pasienter

Tre epidemier har herjet i vinter. Luftveisinfeksjonene har ebbet ut, men FHI ber sykehusene stå klare til å heve beredskapen – igjen.

2023 startet med fulle avdelinger og økt beredskap ved flere av landets sykehus. Årsaken var at tre virus slo til samtidig – covid-19, RS-virus og influensa.

FHI slo fast i sin siste ukerapport at luftveisinfeksjoner i befolkningen har avtatt raskt i løpet av januar.







Den pågående covid-19-bølgen er over og influensaepidemien har avtatt hurtig, skriver de.

Mange sykehus merker nå at trykket letter.

Færre pasienter

– Tidlig i januar hadde vi opp mot 50 pasienter innlagt med covid-19, og 60 for andre ulike luftveisinfeksjoner. Akkurat nå er det cirka 10 innlagte per dag for covid-19, og cirka 30 for øvrige luftveisinfeksjoner, skriver Jørn A. Limi i en e-post til VG.

Han er viseadministrerende direktør ved et av landets største sykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus).

Hverken Ahus eller Oslo universitetssykehus har vært nødt til å heve beredskapen i løpet av vinteren. Det samme gjelder Haukeland sykehus i Bergen. Likevel har sykehusene opplevd stor pasientpågang.

Limi sier at det i høst og vinter har vært svært stor pågang av pasienter med ulike og sammensatte sykdommer – ikke minst har det vært mange pasienter med bruddskader.

– Dette vedvarer fremdeles, selv om situasjonen nå er noe bedre knyttet til nedgangen i antall pasienter med luftveissykdommer, sier Limi.

ROLIGERE: Ett av landets største sykehus, Ahus, har nå færre innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner.

Info Status sykdomsvinteren: Covid-19-bølgen er over, men det vil fortsatt være en del smittespredning, og en ny bølge kan komme senere i vinter eller vår. Nedgang i påviste tilfeller og nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak fortsetter, men saktere de siste par ukene.

Influensaepidemien avtok hurtig i løpet av januar. Siste par uker har antall nye innleggelser og andel positive prøver vært relativt stabilt, men det er fortsatt store forskjeller i forekomst mellom fylkene. Influensavirus A(H1N1) dominerer fortsatt på landsbasis, men andre influensavirus er også i omløp. Influensa B har en gradvis økende andel og kan føre til en ny vekst i epidemien.

RSV-infeksjonsepidemien pågår fortsatt, og den videre utviklingen er usikker. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år, men de siste ukene har antall innleggelser økt noe blant de eldste. Kilde: FHI Vis mer

Senker beredskapen

Nordlandssykehuset senket beredskapen fra gul til grønn den 20. januar. De hardest rammede avdelingene har vært akuttmottaket, observasjonspost og medisinske sengeposter.

Sykehuset har færre innlagte og lavere sykefravær blant sine ansatte enn tidligere i vinter.

Likevel er det mange pasienter – og ved medisinsk avdeling i Bodø er det overbelegg, altså at det er flere pasienter enn sengeplasser.

– Det er krevende å stå i beredskap over lang tid, og mange er slitne. Mange ansatte har selv vært syke i denne perioden, eller hatt familie med luftveisinfeksjoner, opplyser kommunikasjonssjef Randi Angelsen.

En rekke andre sykehus har også senket beredskapen.

Disse sykehusene opplyser til VG, eller på sine nettsider, at de nå tilbake i normal drift etter å ha vært i grønn beredskap:

Stavanger universitetssykehus (SUS)

Sørlandet sykehus

Sykehuset Østfold

Sykehuset Innlandet

Vestre Viken

Sykehuset i Vestfold

Helse Fonna

Sykehuset Telemark

– Det er fortsatt mange pasienter som trenger innleggelse på grunn av luftveisinfeksjoner, men sykehusene opplever nå mindre overbelegg og at antallet pasienter med infeksjonssykdommer er redusert, skriver konstituert fagdirektør i Vestre Viken, Krzysztof Hochnowski, til VG.

Info Dette betyr beredskapsnivåene: Grønn beredskap Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Gul beredskap Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter. Rød beredskap Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømming av pasienter. Vis mer

FHI: Venter ny corona-bølge

FHI skriver i ukesrapporten at beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes i vinter. Mye sykdom, stort sykefravær, mange innleggelser og utbrudd i sykehjem og sykehus, er begrunnelsen.

– Med denne oppfordringen mener vi at sykehusene og kommunene fortsatt må være forberedt på å oppjustere beredskapsnivået i vinter. Det betyr blant annet at de bør ha planer for omlegging av driften for å møte en situasjon med mange pasienter og mye sykefravær blant personellet, utdyper fagdirektør Preben Aavitsland i FHI til VG.

Hva som blir den videre utviklingen av epidemiene i vinter er fremdeles usikkert.

IKKE OVER: Fagdirektør Preben Aavitsland sier at sykehusene må være forberedt på å måtte heve beredskapen.

Selv om den siste corona-bølgen er over, vil det komme flere, sier Aavitsland. FHI tror den neste runden er like rundt hjørnet:

– Når den neste kommer, er usikkert, men det blir trolig mellom mars og juni en gang. Det er også usikkert hvor stor den bølgen blir, sier Aavitsland og legger til:

– Ellers pågår jo fremdeles vinterens influensaepidemi, og den vil vare gjennom februar og en del av mars også.

Beholder samme nivå

I Trondheim har St. Olavs hospital valgt å beholde beredskapen til tross for færre innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner. De begrunner dette av hensyn til «totalsituasjonen på sykehuset».

– Trykket har vært størst i indremedisinsk akse og inn mot Barneavdelingen. Det ser ut til å være et synkende antall innlagte med covid-19 og influensa, men fortsatt flere pasienter med RS-virusinfeksjon på Barneavdelingen, skriver kommunikasjonsrådgiver Kirsten McDonagh til VG.

Se video – disse vaksinene bør du ta på nytt: