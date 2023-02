DØMT: Oslo tingrett dømte den 47 år gamle mannen til fengsel i seks år og syv måneder, hvorav 620 dager i varetektsfengsel kommer til fratrekk.

Oslo tingrett: Knivstakk og kastet kniv på kona - frikjent for drapsforsøk

En mann (47) er i Oslo tingrett dømt til fengsel i seks år og syv måneder for å ha mishandlet sin eks-kone i over 20 år. Mannen ble frifunnet for det påtalemyndigheten mente var et drapsforsøk med knivstikk og knivkasting.

I domsslutningen på over 45 sider fremkommer det detaljer fra en episode der mannen den 11. mai i 2021 kastet en kniv i magen på den daværende ektefellen. Deretter påførte han henne ifølge dommen stikk i magen med en annen kniv.

Knivstikket gikk 11 centimeter inn i kvinnens mage, ifølge leger ved behandlende sykehus.

Knivstikkene påførte kvinnen to skader på tynntarmen, en blodansamling i bukhulen, samt skade i bukspyttkjertelen. Den daværende kona overlevde ifølge dommen fordi hun ble gitt livreddende behandling på to sykehus.

– Nødvendig frifinnelse for drapsforsøk

Retten kom likevel til at knivstikkene mannen påførte eks-kona ikke ga grunnlag for en dom for drapsforsøk. Blant annet la retten vekt på at mannen kontaktet ambulanse og la til rette for at livreddende helsehjelp kom raskt til stedet.

Retten kom til at tiltalte frivillig avverget at et drap ble fullbyrdet.

Tiltalte skal dermed ikke straffes for forsøk på drap, fastslår retten.

– Frifinnelsen for drapsforsøk var nødvendig og riktig. For øvrige deler av dommen vurderer min klient å anke bevisbedømmelsen, sier 47-åringens forsvarer Nils Christian Nordhus til VG.

– Voldsregime

I den detaljerte dommen beskrives det også hvordan mannen blant annet har kuttet kona med kniv, brukket armen hennes og tvunget henne inn i en striesekk som han teipet igjen.

Etter dette skal han ha slått henne med en metallstang.

Ifølge rettens vurderinger har tiltalte utsatt eks-kona for grov og omfattende fysisk og psykisk vold i en periode på over 20 år.

Det bemerkes at volden synes å ha skjedd helt umotivert - hvor offeret har vært forsvarsløs. Kvinnen har dermed i store deler av sitt liv levd i et regime preget av utrygghet og frykt for vold, ifølge dommen.

Sammenlignes med tortur

Mishandlingen omtales som grov grunnet den lange varigheten, og retten bemerker også at enkelte av voldshandlingene fremstår som svært grove og kan sammenlignes med tortur.

I domsslutningen fremgår det også at mannens tre barn gjennom hele sitt liv levde i et hjem preget av fysisk og psykisk vold og krenkelser, noe som det anmerkes må ha vært svært psykisk belastende.

To av barna ble også flere ganger utsatt for voldshandlinger fra faren, fremgår det av rettsslutningen.

I tillegg til dommen på syv år og seks måneders fengsel, pålegges 47-åringen kontaktforbud med eks.kona og barna i fem år.

Han dømmes også til å betale men- og oppreisningserstatning på til sammen rundt 950.000 kroner til eks-kona og barna.