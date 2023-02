Oppfordrer til å kjøre etter forholdene mandag: − Mye vann på veiene

Søndag gikk NVE ut med gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskred i deler av Agder, Rogaland og Vestland fylke. Trafikkoperatør Jørgen Bødtker oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene mandag morgen.

I Vest preger sterk vind og mye regn trafikkbildet mandag morgen.

– Vi har fått meldinger om flom ved E39 i Sunnfjord, ved Førde lufthavn, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Vest, Jørgen Bødtker.

– I tillegg er det flom i Digernestunnelen, legger han til.

Et steinras over Fylkesvei 614 øst for Norddalstunnelen i Sunnfjord førte mandag morgen til at veien ble sperret og stengt.

– Det er steiner, også ganske store, som har havnet på vegen og dekker den, sa operasjonsleder Tom Johannesen til VG på morgenkvisten.

Ny vurderingen om åpning av veien gjøres klokken 9.

Bødtker oppfordrer til å kjøre etter forholdene, og å passe godt på om man skal ut med bilen i dag.

VARSEL: Snøskredfare tirsdag.

– Det er mye vann på veiene, så folk må sørge for å ha gode mønster i dekkene, lyse opp veien godt med lysene fra bilen og ha gode vindusviskere, sier Bødtker.

I Vestland er flere fjelloverganger stengt mandag morgen.

– Fjellovergangene Hardangervidda, Fylkesvei 53 Tyin-Årdal, Riksvei 13 over Vikafjell og Aurland-Hol er stengt nå. Det er kolonnekjøring over Haukelifjell, og fare for kolonnekjøring over Filefjell, sier Bødtker.

Over Hemsedalsfjellet er det innført kolonnekjøring på grunn av uværet.

Snø i Øst

– På Østlandet har det kommet en del snø som skaper slaps på sideveiene. Ellers er hovedveiene bare og våte, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Øst, Nils Jakob Aae.

I Innlandet har det kommet mye snø som har lagt seg på veiene, opplyser Aae.

Den første dagen i vinterferien er det noe mindre rushtrafikk inn mot Oslo.

– Det er litt trafikk inn mot Oslo, men det er mindre rushtrafikk enn vanlig. Det er for eksempel tett trafikk og små køer på E18, og det samme fra Kløfta og inn mot Oslo, sier Aae.

Trafikkoperatøren oppfordre folk som skal opp i høyden i løpet av dagen til å være oppmerksomme.

– Det kan komme en del vind oppe i høyden på Østlandet i dag, så folk må passe på om man skal på ski eller på hytta for eksempel, sier Aae.