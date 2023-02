STORM: Dette kartet viser stormsenteret nord i Norskehavet, samt den store nedbørsmengden (rødt) som kommer over Midt-Norge søndag.

Store nedbørsmengder i Midt-Norge søndag

Et lavtrykk i Norskehavet gir kraftig vind og store nedbørsmengder i øverste halvdel av landet. Spesielt i Trøndelag vil det pøse ned på søndag.

Dette været skyldes et stort lavtrykk som ligger vest for Island som går østover og inn i Norskehavet i løpet av søndag. I løpet av mandag passerer det kysten av Finnmark og går over i Barentshavet, ifølge Beathe Tveita, jourhavende meteorolog StormGeo.

Dette lavtrykket påvirker hele Nord-Norge og Midt-Norge.

– Det fører til økende sørlig kuling i Nord-Norge og deretter dreier vinden til vest-sørvest i løpet av søndag, og øker til liten storm i Finnmark, Troms og Nordland, sier hun.

Vinden går hele veien langs kysten og ned til ytre strøk av Midt-Norge og i fjellene i Trøndelag, men sør for Stad minker vinden gradvis.

– Veldig mye nedbør

Tveita forteller at i tillegg til den kraftige vinden kommer det mye nedbør. I Nord-Norge blir det bygevær med regn i lavlandet og snø i høyere strøk.

– I Midt-Norge starter det med litt yr, men utover dagen søndag og til ut på dagen mandag vil det komme veldig mye nedbør fra Trondheimsfjorden og nordover, sier hun.

– Hvor mye regn kommer det?

– 70 til 100 mm i løpet av et døgn. Det er veldig mye og øker faren for flom og skred i Midt-Norge. Høyt til fjells over 900 moh. kommer det som snø, sier hun.

Møre og Romsdal får også mye regn og kraftig vind, men ikke fullt så mye som i Trøndelag, ifølge meteorologen.

SJEKK VÆRET: Her kan du følge med på farevarslene.

Vårlig på Sørlandet

– Sør for Stad, langs Vestlandskysten vil det komme litt regn, men sør for Boknafjorden blir det stort sett bli oppholdsvær.

Sør- og Østlandet vil få det beste været i morgen og noen dager fremover.

– Her blir det oppholdsvær og stort sett sol. Det kan komme opp i over 10 grader på Sørlandet. Så her får man en forsmak på våren, sier Tveita.

Det blir fint og mildt på Østlandet også, med 5–7 plussgrader midt på dagen i morgen. Men det er litt tidlig å avlyse vinteren.

– Nei, det blir nok mildt fremover i neste uke, på grunn av disse lavtrykkene, men det er usikkert hva som skjer inn mot neste helg, sier hun.

Uansett, det er ingen tegn som tyder på at vi, i den nærmeste fremtid, vil få en kuldeperiode, forsikrer meteorologen.