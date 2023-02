FAGFORBUNDET: John Olav Berdahl er konserntillitsvalgt og styremedlem i St Olavs hospital.

Tillitsvalgt i Trondheim slår alarm: Eldre fyller akuttmottak

Sykehuset i Trondheim opplever en stor pågang av eldre som sendes i ambulanse fra hjemmene sine, ifølge foretakstillitsvalgt.

Før helgen meldte sykehuset at akuttmottaket var så fullt at det truet pasientsikkerheten. Mellom 30 og 40 utskrivningsklare pasienter var da fortsatt innlagt.

Dette er pasienter som skal følges opp av kommunene – men som blir liggende fordi kommunene ikke klarer å ta dem i mot.

Sykehuset øremerket derfor 20 senger for utskrivningsklare pasienter blant annet på Røros sykehus og i andre deler av St. Olavs hospital.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte, John Olav Berdahl, sier til VG:

– Vi har en voldsom økning av 113-meldinger og ambulansetransport fra hjemmet til sykehus. Det er syke, skrøpelige eldre som mest sannsynlig bor hjemme i egen bolig. Når de blir syke, kommer de ikke via fastlegen eller legevakt. De blir så syke at det er rett på 113 og inn i akuttmottaket.

– Hvem ringer 113?

– Min opplevelse er at de gjør det selv eller at familien ringer. Man har satset på at vi skal bli gamle i egen bolig. Den politikken møter oss nå. Folk bor hjemme, men er mye skrøpeligere. En stor andel av pasientene er hjemmeboende eldre som etter mitt syn er for dårlige til å bo hjemme, sier Berdahl.

Demente, hjemmeboende

Berdahl mener sykehuset som er Norges fjerde største, står midt i en varslet krise.

En rapport fra februar 2022 beskrev flertallet av utskrivningsklare pasienter på St. Olavs hospital som eldre mennesker fra 67–92 år med flere diagnoser.

Vanligst var hoftebrudd, hjerneslag, urinveisinfeksjon, lungebetennelse, hjertesvikt og kols. Pasientene var ofte demente.

Info Om rapporten *Rapporten heter «« Håndtering av utskrivningsklare pasienter i et bærekraftig Helsefellesskap» , og ble offentliggjort i februar 2022. *Halvparten av gruppen hadde ingen kommunale tjenester før de ble lagt inn på sykehus, mens 30 prosent hadde omfattende tjenestetilbud før innleggelse. Vis mer

Info Ansvarsforhold utskrivningsklare pasienter «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter»: §9: en pasient er utskrivningsklar når lege eller psykolog i helseinstitusjon

omfattet av spesialisthelsetjenesteloven ut ifra gitte kriterier vurderer at det

ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i helseinstitusjonen. §12: helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven kan overføre

utskrivningsklar pasient når kommunen har bekreftet at et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud til pasienten er klart Sykehuset må ta hånd om pasienten fram til kommunen varsler at de kan ta hånd om pasienten. For hvert døgn den utskrivningsklare pasienten blir liggende på sykehus, betaler kommunen en «bot». Vis mer

STAPPFULLT: Sykehuset i Trondheim, St Olavs Hospital.

Millionbøter

De siste fem årene har Trondheim kommune betalt til sammen 138 millioner kroner i «bøter» til sykehuset fordi de ikke har klart å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset.

«Bøtene» ble innført med samhandlingsreformen i 2012.

Fagforbundets tillitsvalgte vil ha ordførere Rita Ottervik tydeligere på banen i situasjonen.

– Jeg savner et mer tydelig og brennende engasjement fra politisk ledelse i Trondheim og spesielt fra ordføreren. Bergen og Stavanger løser denne situasjonen godt. Hvorfor får ikke Trondheim det til, spør John Olav Berdahl.

– Opplever større trykk

ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap) har vært ordfører i Trondheim siden 2003.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) svarer via sin politiske rådgiver Mazaffer Kara. Han sier at kommunene og St. Olavs hospital sammen har kartlagt utfordringer og løsninger som nå iverksettes.

– Vi må bli enda bedre på samhandling og kompetansedeling. I tillegg opplever både sykehuset og kommunen et enda større trykk med flere pasienter som utfordrer kapasiteten hos begge.

Kara opplyser at Trondheim kommune har flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger i forhold til befolkningen over 80 år enn de andre store byene. Kommunen viderefører også ekstra sykehjemsplasser som ble opprettet i 2022, og vil i september åpnet et nytt rehabiliteringssenter.

– Noe av det vi må gjøre er å gi de som er eldre og skrøpelige mer oppfølging tidlig slik at de ikke blir så syke at de må innlegges på sykehus, sier Kara.

– Redusert kapasitet

Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital, opplyser at sykehuset enkelte dager har hatt opp mot 50 pasienter liggende på vent på sykehuset.

De fleste er pasienter fra indremedisinske avdelinger.

Viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen.

Martinsen mener at flytting av pasienter andre steder, er avgjørende.

– Dette er helt nødvendig for å sikre forsvarlig drift i påvente av mer langsiktige tiltak. Når vi flytter ferdigbehandlede til senger i andre deler av St. Olav fører dette til redusert kapasitet i disse enhetene og at enkelte andre pasienter får lenger ventetid, sier Martinsen.

På et styremøte i St Olavs Hospital 2. februar, ble det informert om situasjonen. Styret mente da at situasjonen var svært alvorlig og at pasientsikkerheten er utfordret på grunn av fullt sykehus.

Info Bøtene Kommunene må betale en «bot» for hvert døgn en utskrivningsklar pasient blir liggende på sykehuset. En pasient er utskrivningsklar når lege vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling på sykehuset. Boten ble innført med samhandlingsreformen i 2012 og justeres årlig. I i år er summen 5508 kroner pr. døgn. Ved St. Olavs hospital mener man at summen kommunene betaler ikke dekker kostnadene for et ekstra døgn på sykehus. I januar 2023 var det 1134 overliggerdøgn på St Olavs Hospital. I 2022 var tallet 665. I 2021 var det 903 overliggerdøgn og i 2020 var det 964 døgn. Vis mer

– Koster sykehuset tre-fire ganger så mye som bøtene

AKUTTMOTTAKET: Det har vært svært travelt på sykehuset i Trondheim i vinter. Her er fra venstre sykepleier Eli Aunøien, klinikksjef Kjetil Karlsen, viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen og HP-sjef på St. Olav, Per Olav Østbyhaug.

Viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen mener helsefellesskapet i Trondheim-regionen allerede jobber godt med å finne langsiktige løsninger.

– Vi ser på hva andre sykehus og kommuner har fått til blant annet i Bergen og Stavanger. Der tar de raskt ut pasientene og foretar tverrfaglige vurdering for å kunne finne individuelt tilpasset tilbud på riktig omsorgsnivå., sier Martinsen.

– Du har tatt til orde for at den økonomiske "straffen" er for mild. Er det for enkelt for kommunene å betale en bot og la pasienten bli på sykehus?

– De dyreste sengene å drifte i helsetjenesten finnes i sykehusene. Vi vet gjennom beregninger at utskrivningsklare pasienter koster sykehuset tre-fire ganger så mye som den fastsatte prisen på 5306 kroner pr. døgn for 2022. Videre er prisen per døgn den samme for kommunene uavhengig av hvor lenge pasient bli liggende. Det er derfor avgjørende for ressursutnyttelsen at vi sammen sikrer at riktig pasient havner på riktig plass og nivå i helsetjenesten.

– Vi er i starten av en eldrebølge som vil gi mange flere gamle i løpet av få år? Bekymrer det deg på vegne av sykehuset?

– Med dette fremtidsperspektivet sier det seg selv at det er viktig at vi snarest mulig får på plass gode løsninger for ferdigbehandlede pasienter, slik at de får det tilbudet de trenger i sine hjemkommuner. Det er også nødvendig for å sikre god behandling for et økende antall akuttpasienter til sykehusene.

– Hvem er ansvarlig for at sykehus og pasienter er i en så presset situasjon?

– Det er vanskelig å peke på en ansvarlig her. Alle som arbeider i helsetjenesten har et ansvar for å bidra til gode og bærekraftige pasientforløp. Befolkningsutviklingen er den største driveren for at helsetjenesten nå er presset, sier Martinsen.