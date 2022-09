PÅ BESØK: Sandra Borch møter næringsliv i Stange kommune.

Landbruksministeren: Ingen økning i strømstøtten til bønder

STANGE (VG) Bønder forteller at de lar grønnsaker gå til spille på grunn av de høye strømprisene. Det er ikke aktuelt å øke strømstøtten til én gruppe, svarer landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norske bønder er de eneste i næringslivet som har fått sin egen strømstøtteordning. Likevel forteller bønder nå at strømregningene er så dyre at de pløyer over deler av grønnsaksavlingene i stedet for å høste dem.

– Jeg forstår frustrasjonen, og synes det er fælt å se at man pløyer over grønnsaker. Samtidig er det viktig å si at landbruket er den eneste næringen som har fått strømstøtte til nå, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til VG.

Jordbrukets særordning gir strømstøtte opp til 20.000 kilowattimer.

Det blir fort altfor lite for bønder som skal kjøle ned og lagre store avlinger med sikte på å forsyne markedet vinterstid.

Asbjørn Stokkeland, grønnsakbonde på Jæren, fortalte mandag til Nationen at han bruker opp mot 75.000 kWh i måneden på å kjøle ned og lagre gulrøtter og løk.

Han forteller at strømutgiftene er mangedoblet – fra 500.000 til 700.000 kroner mellom 2016 og 2020 til 1,6 millioner kroner i 2021. I i år tror han kostnadene kan passere 4 millioner kroner før nettleie.

Bøndene frykter derfor at man ikke vil finne norske lagringsgrønnsaker i butikkene gjennom vinteren og utover neste vår som følge av taket på støtteordningen.

– Situasjonen er den samme for de fleste som driver med lagringsgrønnsaker. Vi har målpriser og kan ikke ta kostnadsveksten ut i markedet, sa Stokkeland.

– Skal ikke drive med enkeltpakker

Sandra Borch sier at i tillegg til strømstøtten de allerede har fått har landbruket også blitt betydelig prioritert i årets landbruksoppgjør, med 10,9 milliarder kroner.

– Nå ser vi på en ordning for næringsstøtte, som pakkeri og lager vil kunne komme inn under.

– Så noen bønder vil kunne få mer hjelp av næringslivsordningen som kommer, men det er ikke snakk om å gjøre endringer i eller øke støtten til bønder?

– Nei, det er gjort betydelige prioritereringer av norske bønder til nå, gjennom jordbruksoppgjøret og strømstøtte både til landbruket og veksthus. Næringslivspakken som kommer skal favne alt næringsliv, og vi skal ikke drive med enkeltpakker til noen. Det er mange som sliter, også annet næringsliv.

LANDBRUKSMINISTER: Sandra Borch (Sp) er onsdag i Stange.

– Det er ikke bra

– Sp har snakket om matsikkerhet i årevis. Hvordan kan en Sp-regjering leve med at bønder lar maten råtne?

– Det er ikke bra. Samtidig ser vi at det er et godt grønnsaksår, et godt kornår på Sørlandet og Østlandet og det ser ut til at vi får et godt år for norsk matproduksjon, sier Borch.

– Så ser vi at noen bønder nå pløyer ned deler av produksjonen sin, og det er ikke bra. Men samtidig er vi nødt til å rette inn næringsstøtten så den favner alle. Jeg tror også det vil gagne norske bønder at det ikke bare er dem som får støtte, men at vi får en felles pakke for næringslivet.

– Det er risiko i alt næringsliv, også landbruket?

– Nå er landbruket den eneste næringen som har fått strømstøtte. Og et betydelig jordbruksoppgjør som dekker alle ekstraordinære kostnader, sier Borch og fortsetter:

– Første utbetaling var i går, på over 700 millioner kroner utbetalt til norske bønder. Neste uke kommer en like stor sum.

– Jeg tror og håper at bønder føler på at det er en ny regjering, legger hun til.