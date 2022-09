DØMT TIL ERSTATNING: Fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for drapet men dømt til erstatning

Fetterens erstatningsdom etter Birgitte-drapet: − Ingen «quick fix»

I over 24 år har fetteren til Birgitte Tengs kjempet mot erstatningsdommen. Nå kan kampen være over – men egentlig er det for sent.

I 1998 ble fetteren til Birgitte Tengs frikjent for drapet, men dømt til erstatning. Flere ganger tidligere har fetteren begjært erstatningssaken gjenåpnet, men blitt avvist.

Etter at en mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drapet høsten 2021, begjærte fetteren saken på nytt gjenåpnet.

– Det er ingen i Norge som vil påstå at to forskjellige personer skal dømmes for samme gjerning, sier fetterens forsvarer, Arvid Sjødin.

Blir dommen stående, vil potensielt to personer kunne bli holdt ansvarlig for drapet. Både fetteren og mannen i 50-årene.

Å få gjenåpnet erstatningsdommen, er likevel langt fra en enkel prosess.

Egentlig er det for sent. Fristen utløp for 14 år siden.

Retten snakker med partene

Det er heller ingen automatikk i at fetterens erstatningsdom forsvinner dersom mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, blir tiltalt eller dømt.

– Det er ingen formell og direkte kobling mellom straffesaken som verserer og vår behandling av den sivile saken, sier førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén.

Nå bekrefter Nordén at retten er i dialog med fetterens forsvarer og foreldrenes bistandsadvokat.

– Vi vurderer hva som er hensiktsmessig fremdrift i saken med forståelse av partene, fortsetter førstelagmannen.

Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier de avventer situasjonen.

– Foreldrene har hverken sluttet seg til eller motsatt seg begjæringen, fordi det er for tidlig ha en oppfatning av det før saken mot siktede er avgjort, sier han.

Forsvarer Arvid Sjødin håper på en rask løsning.

– Vi har hatt kontakt med retten, men vi har ikke fått avgjort det enda. Jeg tror at dette vil løse seg i løpet av oktober, sier fetterens forsvarer.

Jusprofessor: Hull i systemet

Det er likevel et stort hinder knyttet til erstatningsdommen fra 1998. I tvisteloven er fristen for å kunne gjenåpne saker på 10 år, absolutt.

– Etter 10 år vil det ikke være mulig å gjenoppta saken, sier Maria Astrup Hjort, professor ved Universitetet i Oslo.

Hun får støtte fra professor Magne Strandberg ved Universitetet i Bergen.

– Fristen i tvisteloven selv gjelder uten unntak, slår han fast.

Hjort påpeker at tvisteloven ikke tar høyde for den type situasjon som fetteren nå befinner seg i, nemlig situasjoner hvor erstatningsdommen springer ut av en straffesak.

– Det er i dag et hull i systemet, fortsetter Hjort.

Info Fetterens erstatningsdom I 1998 ble fetteren frikjent i lagmannsretten for drapet på Birgitte Tengs, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Erstatningsdommen er en sivilrettslig sak. Slike saker har et lavere beviskrav enn straffesaker. Det behøves kun sannsynlighetsovervekt for å kunne dømme i sivile saker.

Erstatningskravet har senere blitt ettergitt, og fetteren har ikke måttet betale. Dommen har blitt stående. Vis mer

– Norsk lovgivning på sitt verste

Fetterens forsvarer mener norsk lov strider med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

– Denne saken viser norsk lovgivning på sitt verste, fordi det bryter med Norges forhold til folkerettslige konvensjoner, sier Sjødin.

Han mener dette er grunn til å få gjenåpnet dommen, på tross av fristen.

– Vi kommer til å argumentere for at erstatningsdommen skal gjenåpnes ut ifra Norges folkerettslige forpliktelser, fortsetter forsvareren.

Mulig å omgå fristen

Til tross for den ufravikelige fristen mener professor Strandberg at det kan være mulig å omgå fristen på 10 år.

– I tilfeller hvor utfallet til den parallelle straffesaken blir et annet enn ved forrige rettsrunde, bør man helst kunne gjenåpne erstatningssaken til tross for fristen, sier Strandberg.

Han viser også til Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Man kan antagelig bruke Grunnlovens og EMKs bestemmelser om rettferdig rettergang eller selve uskyldspresumsjonen for å kunne se bort fra fristen på 10 år, fortsetter jusprofessoren.

Info Uskyldspresumsjonen Uskyldspresumsjonen er forankret i Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen art. 6.

Prinsippet går ut på at «enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven», jf. Grl. § 96. Vis mer

– Ingen quick fix

Jusprofessor Maria Astrup Hjort sier retten nå står overfor en spesiell situasjon.

– Det blir interessant å følge hvordan dette skal løses. Det er ingen quick fix på dette spørsmålet, sier hun.

Hjort mener at lovgiver nå bør vurdere å endre tvisteloven til å også omfatte situasjoner som fetterens.

– Det er annerledes for erstatningssaker som springer ut av straffesaker. Den erstatningspliktige kan ha behov for å renvaske seg, og derfor burde det finnes et unntak fra fristen på 10 år, sier Hjort.