STØTTE: Erna Solberg støtter de nye familiegrepene som Venstres Guri Melby har tatt i sitt parti.

Hyller Melbys nye familiegrep: − Knallbra og tøft

Høyre-leder Erna Solberg gir Guri Melby honnør for å innføre et tydeligere skille mellom arbeid og fritid i Venstre. Aps Kamzy Gunaratnam kaller Melbys grep «knallbra og tøft».

Venstres Guri Melby fortalte tirsdag at hun har tatt kraftige grep for å gjøre livet enklere for politikere og ansatte i partiet hennes på Stortinget.

Hun sier at MDG-leder Une Bastholms avgang gjorde inntrykk.

Nå får Melby støtte av politiske venner og motstandere.

Info Venstres nye grep Guri Melby har kuttet ned på helgemøter, gjort det lettere å delta digitalt på enkeltmøter og instruert sekretariatslederen til å følge opp at folk faktisk avspaserer. I tillegg har de tatt følgende grep: Folk skal ikke måtte jobbe etter normal arbeidstid

Makslengde på gruppemøter (to timer)

Det er leders ansvar å legge til rette for at ansatte får avspasert for overtidsarbeid

Forbud mot store jobber med frist neste morgen Vis mer

Høyre-leder Erna Solberg snakker med VG fra sin bussturné i Møre og Romsdal onsdag kveld. Hun innrømmer at hun svært sjelden er ferdig på jobb klokken fire.

– Hva synes du om Guri Melbys grep?

– Det er bra at Guri gjør det hun mener er best for Venstres politikere og ansatte. Også i Høyre er hovedregelen at våre ansatte jobber normal arbeidstid, og får avspasere dersom de jobber lange dager i perioder. I tillegg har vi en relativt lav andel ansatte som jobber i såkalte særskilt uavhengige stillinger. Det er typisk ledere eller rådgivere tett på partiledelsen, sier Solberg.

Hun er likevel klar på at hun forventer at partiets stortingsrepresentanter skal jobbe mye – også utenfor normal arbeidstid:

– Det å være stortingsrepresentant er annerledes. Vi er valgt av folket, vi har et godt betalt verv og ingen fast kontortid.

PRIORITET: Venstre-leder Guri Melby har innført klare retningslinjer som gjør det mulig å prioritere familieliv, selv om man jobber i politikken.

– Hvilke grep tar du selv?

– Vi har fremskyndet gruppemøtene våre det siste året, slik at de starter litt tidligere og slutter litt tidligere. Coronaen har også økt terskelen for hvilke møter som trenger å være fysiske. At en del kan løses digitalt gjør det lettere iblant å jobbe hjemmefra for de som ønsker det, sier Solberg.

Hun peker på at kveldsarbeid likevel er en uunngåelig del av politikken.

– Det er ikke til å komme unna at det å være stortingsrepresentant krever en solid dose innsats på kveld og helg. Det er kveldsmøter i Stortinget, du må dra på reiser for å lære nye ting, og de som ikke er innvalgt fra Oslo bør jo ofte være hjemme i valgkretsen sin for å få innspill fra folk og bedrifter der. Møter med lokallag i partiet vil som regel også skje utenfor arbeidstid, rett og slett fordi lokalpolitikere og de fleste medlemmer i et politisk parti har sivile jobber på dagtid. Alternativet er en masse møter hvor kun profesjonelle politikere får være med, sier Solberg.

– Hva mener du bør gjøres for å få flere småbarnsforeldre til å ta verv og bli værende?

– Jeg mener det er kjempeviktig at vi legger til rette for at folk i alle livsfaser kan ta politiske verv. I Høyre har vi flere stortingsrepresentanter som har små barn, men også de har ulike ønsker og behov. De som har barna sine i Oslo vil naturlig nok hjem til de i rimelig tid, mens de som har familien sin et annet sted i landet vil kanskje jobbe mye og intenst de dagene i uken de er i Oslo, sier Solberg.

INSPIRERT: Aps Kamzy Gunaratnam mener flere bør la seg inspirere av Melbys grep.

– Knallbra

Flere stortingspolitikere fra motsatt side av politikken skryter også av Melbys familiegrep.

Aps stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam håper flere følger etter:

– Knallbra og tøft av Guri Melby. Dette kan vel flere i hele samfunnet la seg inspirere av, skriver hun på Facebook.

Hennes kollega, Aps Tuva Moflag, sier at Ap allerede har gruppemøter fra klokken 14 til 16, men sier at det er bra at Melby gjør det samme i Venstre.

– Konkret og bra, skriver hun på Twitter.

GIKK AV: MDG-leder Une Bastholm fant det vanskelig å kombinere livet som småbarnsmor med vervet som partileder.

Direktør i arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, skriver til VG at NHO berømmer Melbys utspill:

– Hun åpner opp for en arbeidskultur hvor det skal være mulig å kombinere jobb og familie. Vi ønsker et arbeidsliv hvor alle skal ha mulighet til å delta, da må det selvfølgelig legges til rette for at småbarnsforeldre kan delta i arbeidslivet.

Hun sier at NHO er opptatt at det er åpenhet for at partene kan ha dialog om arbeidstidsbestemmelser som gir nødvendig fleksibilitet, men at fleksibiliteten må gå begge veier.

Melsom understreter også at det i topplederstillinger i næringslivet, der det fortsatt er langt flere menn enn kvinner, fortsatt er en en vei å gå.

– Denne problemstillingen gjelder selvsagt mange småbarnsfedre også, men vi vet at mødre fortsatt tar mest av omsorgsarbeidet og derfor står i en større skvis mellom jobb og familieliv.

– For strekt over tid

Une Bastholm (36) gikk 17. august av som partileder i MDG, for å unngå at vervet gikk ut over egen helse og familie.

– Jeg har to små barn hjemme som er i barnehagealder, samtidig er jeg folkevalgt på Stortinget og har vært partileder en stund. Jeg kjenner nå at jeg har vært for strekt over tid, sa Bastholm til VG.

I et større intervju med VG sa den tidligere MDG-lederen at problemet ikke har vært tilrettelegging fra jobben sin side. For det har hun på mange områder hatt mulighet til å påvirke selv, noe hun også har gjort. Hun har delegert oppgaver, delegert ansvar, sendt andre på debatter og møter som har foregått om kvelden.

Hun mener at både partiet og hun selv har gjort mye for å unngå for stor belastning på henne i en småbarnsperiode. Men, understreker hun, til syvende og sist må du har overskudd til å være partileder. Det er en grense for hvor mye du kan gi fra deg før du i praksis ikke er leder lenger.

– Du må være nok til stede. Som partileder må du være med på sentralstyremøter, landsstyremøter, være til stede med dem du jobber med, være med på møter i ledelsen, være der beslutninger tas, og du bør helst klare å være litt i forkant, sa Une Bastholm til VG.