Kabinansatt dømt til 60 dagers fengsel for ruspåvirkning

En kvinnelig kabinansatt som ble pågrepet mandag, er dømt til 60 dagers fengsel.

En kvinnelig kabinansatt som ble pågrepet mandag, er dømt til 60 dagers fengsel, opplyser politiadvokat Dag-Fredrik Reymert i Øst politidistrikt til NTB.

Kvinnen ble i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag besluttet varetektsfengslet i fire uker på grunn av faren for at hun reiser tilbake til hjemlandet.

Ifølge fengslingskjennelsen hadde hun allerede bestilt billett til hjemlandet, hvor hun både har familie og har sitt arbeid.

Reymert opplyser til NTB onsdag at kvinnen har tilstått ruspåvirkning, og at tilståelsesdommen på 60 dagers ubetinget fengsel allerede er klar.

Streng dom

Kvinnens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, bekrefter til NTB at dommen falt tirsdag.

– Jeg var i kontakt med henne i går, og hun er kjent med resultatet, sier Lærum til NTB.

Lærum sier at hun oppfatter dommen som streng, men at det er sterke allmennpreventive hensyn i slike saker.

– Det handler om at man er ansvarlig for et fly med opptil 140 passasjerer, og det er flere eksempler på slike saker med streng praksis, sier Lærum.

Forsvareren sier at kvinnen opplever saken som veldig trist, og at hun er sterkt angrende.

– Hun hadde vært i selskap dagen før. Ingen i crewet reagerte, og hun følte seg helt fin. Retten fant heller ingen formildende omstendigheter, sier Lærum.

Rutinekontroll

Kvinnen ble pågrepet rundt klokken 9.50 mandag etter en promillekontroll på Oslo lufthavn.

Operasjonsleder Finn Håvard Aas har opplyst at flyvertinnen blåste til over én i promille.

– Det er rutinemessig med slike kontroller på Gardermoen. De gjennomføres flere dager i uka, sa operasjonslederen til NTB på mandag.