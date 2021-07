17 SMITTET: I Sogndal er minst 17 personer coronasmittet. Foto: Espen Braata, VG

Flere vaksinerte smittet i Sogndal: − Gir oss grunn til å tro at vaksine gir dårlig vern mot smitte

Kommuneoverlege er bekymret for at vaksinen kan gi dårligere vern mot smitte enn først antatt. – Jeg tror vi må bli mer bevisste på at fullvaksinerte fortsatt kan utgjøre en smittefare for andre, sier Nakstad.

I Sogndal kan minst 17 coronasmittede personer knyttes til et utbrudd på et utested i byen. Kommunelege Jan Ove Tryti forteller at elleve av de smittede er fra Sogndal.

Av disse er åtte vaksinerte. Syv har mottatt første dose, og èn er fullvaksinert.

– Smitteutbruddet i Sogndal gir oss grunn til å tro at vaksine gir dårlig vern mot smitte, skriver Tryti på kommunens nettside.

Ikke trygg etter første dose

De smittede er ifølge Tryti i tjueårene, og han forteller at en stor andel av denne aldersgruppen allerede har fått minst èn dose. Derfor kan noe av smitten skyldes tilfeldigheter, mener han.

– Det vi uansett vil nå ut med er at man ikke er trygg selv om man har fått første dose, sier han.

Kommunelegen tror likevel ikke at uttalelsen på kommunens nettsider vil øke vaksineskepsisen i kommunen.

– Vi har hatt og har god vaksineoppslutning. Vi håper det får motsatt effekt, nemlig at folk forstår hvor viktig det er å bli fullvaksinert, sier han.

Ifølge Tryti har de smittede har ingen eller få symptomer.

– Det er snakk om veldig lette sykdomsforløp, så sett opp mot vaksinen er det jo sånn sett positivt. Den beskytter åpenbart mot alvorlig sykdom, sier han.

Kommunelegen forteller at det er høy terskel for å innføre nye tiltak, og at utbruddet likevel ikke er stort nok til at de anser det som nødvendig.

– Vi har heller gått ut med en oppfordring om at folk må være passe på og være ekstra forsiktige, forteller han.

Bare en av tre godt beskyttet

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, forteller at smitteutbruddet på utestedet i Sogndal kan tyde på at det har vært relativt høye virusmengder i luften.

– Det er ikke sikkert de samme personene ville blitt smittet utendørs eller ved nærkontakt med en mindre smitteførende person. Likevel er denne hendelsen en påminnelse om at deltavarianten er mer smittsom enn tidligere coronavirus-varianter, særlig ser den ut til å smitte lett innendørs der det er lite ventilasjon og luftutskifting, sier han.

Videre sier han at åtte personer ikke utgjør en stor andel av de fullvaksinerte i Sogndal, og at det derfor er vanskelig å si hvorvidt tallene er overraskende høye eller ikke.

Ifølge Nakstad har kommuneoverlegen i Sogndal rett i at vaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte.

– Etter én vaksinedose ser det ut som at bare en av tre personer er godt beskyttet mot å bli smittet, men de fleste har likevel god beskyttelse mot alvorlig sykdom. To doser mRNA-vaksine beskytter mer enn 90 prosent av de vaksinerte mot alvorlig sykdom, forteller han.

Slik beskytter vaksinen mot Delta-varianten:

Vaksinerte kan være en smittefare

Nakstad oppfordrer til at både uvaksinerte og fullvaksinerte fremdeles overholder de generelle smittevernrådene.

– Jeg tror vi må bli mer bevisste på at fullvaksinerte fortsatt kan utgjøre en smittefare for andre, selv om de selv ikke blir alvorlig syke, sier den assisterende helsedirektøren.

Han er likevel optimistisk, men påpeker at det vil kreve en fortsatt innsats av kommunene og folk flest.

– Vi har en økende smittetrend i Norge nå, men foreløpig ikke en like kraftig smittebølge som vi ser i mange andre europeiske land. Derfor har vi fortsatt gode muligheter til å beholde kontrollen til flere er vaksinert i august og september, sier han.

IKKE OVERRASKET: Overlege ved Folkehelseinstituttet Foto: Annemor Larsen / VG

Ikke overraskende

- Vaksinene gjør det de skal, nemlig å kraftig redusere risikoen for sykdom og sykehusinnleggelser av corona. Vaksinasjon beskytter ikke 100 prosent, så vi vil se smitte også blant vaksinerte, sier overlege ved FHI, Preben Aavitsland.

Han henviser til Folkehelseinstituttets risikovurdering om Deltavarianten fra 3.juli.

Der slås det fast at risikoen for videre smitte antas å være redusert sammenlignet med uvaksinerte.

- Hva tenker du om at så mange fullvaksinerte i Sogndal er smittet?

– Situasjonen i Sogndal er ikke overraskende. Det kan oppstå smitte også hos vaksinerte, men situasjonen i landet er stabil med rundt 1200 tilfeller og 20 innleggelser per uke. Vi har noen lokale utbrudd, og de håndteres fint av kommunelegene, sier han.

Rettelse: VG skrev først at flere fullvaksinerte var smittet i Sogndal, men bare én av de smittede er fullvaksinert. Saken ble oppdatert 24. juli, klokken 19.38.