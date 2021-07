Øyenvitner til meteoren: − Kom en ildkule rett mot meg

HOKKSUND (VG) Jakten på hvor meteoren falt ned pågår for fullt. Hanna, Mari og Charlotte opplevde de dramatiske sekundene fra tre ulike steder i nærheten av Finnemarka.

Foreløpige beregninger fra Norsk meteornettverk tyder på at meteoren som var synlig over store deler av Sør-Norge falt ned over Finnemarka mellom Modum og Lier. Nettverket jobber nå på spreng for a samle inn data som kan fortelle mer om hvor meteoren falt.

– Den har kommet fra Nord-Øst. Vi skulle gjerne hatt noe mer eksakt, men vi jobber for harde livet for å finne ut det, sa Morten Bilet i Norsk meteornettverk til VG søndag formiddag.

Natt til søndag meldte en meteor sin ankomst på norsk jord. Mari Cathrine Karlsen, Hanna Wessel og Charlotte Eng ble alle øyenvitner på nært hold. Foto: Norsk Meteornettverk/Privat

Hanna Wessel (29) og mannen satte hjemme på verandaen sin på Lerberg i Hokksund – noen mil sørvest for Finnemarka – da hun først så et lite rart lys på veggen.

– Vi fant ikke ut av hva det var. Men et par tre minutter senere kom lyset igjen, forteller Wessel til VG.

Hun så oppover mot Harakollen da meteoren kom dalende.

– Det kom en skikkelig ildkule rett mot meg. Den var først oransje, så ble den rød, så hvit og så var det som det eksploderte, fortsetter hun.

Wessel sier det så ble liggende en røyksky i luften.

– Kanskje et halvannet minutt senere så var det som det tordnet inne i røykskyen, sier Wessel.

SÅ ILDKULE: Hanna Wessel (29) satt på verandaen på Lerberg i Hokksund da hun observerte meteoren. Foto: PRIVAT

Først trodde hun at det hun hadde sett på himmelen var en rakett.

– Men den hadde ikke noe lyd og den kom jo fra himmelen nedover, sier 29-åringen som sammen med mannen konkluderte med at det hverken kunne være en rakett eller nødbluss.

I etterkant har hun sett videoer og bilder, som trolig er tatt lenger unna meteoren.

– Der ser du et slør rundt, men jeg så ikke noe slør. Det så ut som en ildkule.

Norsk meteornettverk mener meteoren kom til syne klokken 01.08.47 og var synlig i cirka fem sekunder. Nettverket har flere kameraer rundt om i landet som har fanget opp fenomenet.

Klokken 01.09 og 01.12 tok Wessel disse bildene av røykskyen som fremdeles var synlig på himmelen:

fullskjerm neste KLOKKEN 01.09: Røykskyen på himmelen like etter at meteoren kom fallende over Hokksund natt til søndag.

Trodde det var torden

Også Mari Cathrine Karlsen (24) var vitne til at meteoren meldte sin ankomst natt til søndag. Ifølge Karlsen så meteoren ut til å ha landet nord for Vrangla, hvor hun var på overnattingstur.

– Først så jeg en stor, lys sky som kom fra nordøst. Jeg ble forvirret, for jeg visste det ikke skulle skye til nå, og lyset var veldig spesielt. Det delte seg, og ble større og større og lengre og lengre, forteller hun.

HØYT SMELL: Mari Christin Karlsen var på telttur i Vrangla da hun ble vitne til meteoren. Foto: Privat

Deretter skal Karlsen ha hørt et smell, som hun beskriver som særdeles høyt.

– Det var høyere enn kraftig torden. Jeg gikk inn på lyn.net for å sjekke om det var meldt tordenvær, men der sto det ingenting.

Karlsen anslår at klokken på dette tidspunktet var rundt 1 på natten. Hun forteller at hun aldri har opplevd noe lignende.

– Helt ærlig så ble jeg litt nervøs, fordi smellet kom så innmari brått og helt uanmeldt på en ellers stjerneklar natt. Jeg har observert en meteor tidligere, men den hadde et grønt og kraftig lys, så jeg dro ikke de parallellene med en gang.

– Minnet om en eksplosjon

– Det var helt sinnssykt! Jeg tok meg en røyk og snakket med samboeren på telefonen før leggetid, men plutselig så jeg en lysende ildkule som fløy forbi, forteller Charlotte Eng (30).

Hun var også vitne til meteoren som fløy i nærheten av henne, uten at hun kan si hvor nære den var. Ved 01-tiden befant hun seg i Nærsnes i Røyken kommune, og hun beskriver hendelsen som det mest spektakulære hun noen gang har opplevd.

SURREALISTISK: Charlotte Eng (30) beskriver en surrealistisk situasjon natt til søndag. Foto: Privat

Rundt 10 sekunder etter at hun fikk øye på meteoren hørte hun et høyt smell som minnet mest om en eksplosjon med kraftige etterskjelv.

– Det var så kraftig at vognen ristet og hele smellet hørtes gjennom telefonen. Det tok en stund før jeg fikk sove etter det jeg hadde opplevd, sier Eng.

Hun mener at røykskyen lå i lufta minst ti minutter etterpå, men er likevel usikker på hvor langt den kan ha gått. Hun er imidlertid sikker på at meteoren gikk rett vest i retning Lier.

Eng forklarer videre at hun opplevde situasjonen som surrealistisk, som rett fra en actionfilm. Det var bare ett problem.

– Jeg rakk ikke å ta bilder eller videoer av det fordi jeg snakket i telefonen. Det er sikkert ingen som kommer til å tro på at den var så nærme. Jeg kan ikke tro at dette ikke har ført til noen skade.