Over 900.000 sigaretter forsøkt smuglet over grensen på ti dager

En tidlig mai-morgen i år kjørte en mann i 20-årene over grensen med nesten 170.000 sigaretter gjemt i bilen. Funnet ble starten på et av landets største beslag.

Av Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Publisert: Nå nettopp

Klokken var kvart over fem om morgenen da en bil rullet over Magnormoen grenseovergang nær Kongsvinger. Føreren var en mann i 20-årene, og om bord i den store kassebilen lå det gjemt store verdier.

Sofaer fylt med sigaretter

Tollbetjentene på stedet undersøkte kjøretøyet og gjorde et uvanlig funn. Der, gjemt i andre varer, fant de til sammen 169.360 Minsk-sigaretter.

– Det var tilsynelatende legale varer som var uthulet og fylt med sigaretter. For eksempel sofaer og varmtvannsberedere, forteller seksjonssjef Kjersti Bråthen ved grensekontrollen i Kongsvinger til VG.

Minsk-sigarettene er ifølge Tolletaten billig-sigaretter hovedsakelig solgt på det hviterussiske markedet. Beslaget de gjorde denne torsdag morgenen utgjør en avgiftsunndragelse på 607.579 kroner.

BILLIG-SIGARETTER: Minsk-sigarettene er ifølge tolletaten sigaretter som hovedsakelig selges på det hviterussiske markedet. Foto: Tolletaten

Et av landets største beslag

Samme dag ble også en annen sjåfør stoppet med betydelige mengder sigaretter. I en pressemelding skriver Bråthen at begge sjåførene viste frem papirer på fortolling av de tilsynelatende lovlige varene de hadde i bilene.

Til sammen utgjorde disse to beslagene 801.000 sigaretter.

– Disse to beslagene til sammen utgjør det 5. største beslaget i hele Norge i 2020 og 2021, står det videre i pressemeldingen.



– Var bare sjåfør

Mannen som kjørte en av kassebilene den 20. mai i år, er nå tiltalt for brudd på tolloven. Ifølge hans forsvarer var han ikke klar over de skjulte sigarettene.

– Han har i avhør sagt at bare var sjåfør og at alle varer var pakket og deklarert før han kjørte til Norge fra Litauen, skriver forsvarer Brynjulf Risnes i en sms til VG.

Sjåføren mener ifølge Risnes at han ikke bør straffes.

– Selv mener han at han har kontrollert lasten så godt han kunne i tråd med vanlige rutiner og at det dermed blir urimelig å straffe han for dette, skriver Risnes videre.

Ifølge politiet er det ikke tatt ut tiltale mot den andre mannen som ble stoppet på Magnormoen 20. mai.

GJEMT: Sigarettene lå gjemt i andre, lovlige varer som møbler. Foto: Tolletaten

Smuglingen fortsetter

I løpet av de neste ti dagene var det hektisk for tollerne ved Magnormoen. Samme dag gjorde de nok et beslag på 12.000 sigaretter, og mellom 20. og 30. mai i år stanset tollbetjentene her en rekke kjøretøy.

– Det gikk slag i slag, forteller seksjonssjef Kjersti Bråthen.

Til sammen ble det beslaglagt 918.800 sigaretter. Dersom disse sigarettene hadde blitt solgt ulovlig på det norske markedet, ville det medført 3,3 millioner kroner i tapte momsinntekter.

VIRKER ORGANISERT: Ifølge Kjersti Bråthen virker smuglerforsøkene godt organisert. Foto: Tolletaten

– Smuglerne har stått i kø

I pressemeldingen står det at «Sigarettsmuglerne har nærmest stått i kø ved Magnormoen kontrollstasjon». Bråthen sier hun ser et mønster.

– Kan det være snakk om en smuglerbande?

– Fra vårt ståsted kan dette virke veldig organisert. Her han man tilsynelatende legale papirer men lasten består av helt andre ting, sier Bråthen til VG.