VIL I REGJERING: Ola Borten Moe heller kaldt vann i folk i Arbeiderpartiet som tror det vil være et godt alternativ med en ren Ap-regjering. Foto: Rodrigo Freitas

Borten Moe gjør som Frp: Stiller regjeringskrav

BARDU/MÅLSELV (VG) Ola Borten Moe advarer anonyme Ap-kilder mot å ønske seg en ren Ap-regjering. Han sier at Senterpartiet ikke støtter en regjering de selv ikke er med i.

Av Eirik Røsvik og Rodrigo Freitas (foto)

Sp-nestleder Ola Borten Moe gjør denne høsten comeback på riksplan i norsk politikk etter åtte år utenfor regjering og Stortinget.

Sp vil i utgangspunktet i regjering kun med Arbeiderpartiet, mens Jonas Gahr Støre også vil ha med SV inn i regjeringskontorene.

Borten Moe kommer nå med en klar advarsel til Aftenpostens «sentralt plasserte» anonyme Ap-kilder, som sier at en «ren Ap-regjering kan være vel så relevant» hvis Sp nedlegger veto mot SV i regjering.

– Ville en slik ren Ap-regjering vært en svak regjering?

– Det er krevende å kommentere på anonyme kilder, og jeg har ikke hørt noe annet enn at Ap vil sitte i regjering med oss, sier Borten Moe og legger til:

– Men det er i alle fall slik at Senterpartiet ikke kommer til å støtte en regjering vi ikke er en del av. Vi er garantisten for at det blir et regjeringsskifte, sier han.

GIV AKT: Ola Borten Moe fikk omvisning på Setermoen leir. Foto: Rodrigo Freitas

Borten Moe bruker dermed nesten samme formulering som Frp gjorde før stortingsvalgene i 2009 og i 2013.

Da sa Siv Jensen sa at «vi støtter ikke noen regjering vi ikke selv sitter i».

I 2013 advarte den daværende Frp-lederen samtidig om at en gjenopplivet sentrum/Høyre-regjering ikke trengte å ringe henne hvis de vil forhandle om et statsbudsjett.

Borten Moe avviser at han nå kommer med et ultimatum.

– Vi stiller ikke ultimatum. At vi ikke støtter regjeringer vi ikke deltar i, har vært gjeldende politikk i mange år, sier han.

FÅR SE: Ola Borten Moe, hærsjef Lars Sivert Lervik og Sps 1.-kandidat i Troms, Sandra Borch. Foto: Rodrigo Freitas

Kan samarbeide til høyre

Borten Moe sier at både styrkeforholdet og ambisjonsnivået mellom partiene har endret seg siden de gikk til valg på regjering med SV i 2013 – og sier at den politiske avstanden er for stor til at det er naturlig å sitte i samme regjering.

– Tror du dere får flertall sammen med Ap?

– Jeg tror absolutt det er innenfor rekkevidde. Så tror jeg det hadde hjulpet om Ap hadde vært ambisiøs nok til å ha samme plan. Folk har en tendens til å stemme på det regjeringsalternativet de blir presentert, sier han.

– Kommer dere til å samarbeide til høyre i saker, hvis dere sitter i en regjering hvor dere ikke har flertall?

– Vi kommer til å søke flertall der det er mulig å få flertall. Det vil si de som støtter opp under den politikken som en Sp-Ap-basert regjering vil føre.

– Det kan være begge veier?

– Det kan selvsagt være begge veier.

RØDGRØNN UENIGHET: Partisekretær Kjersti Stenseng sier at de ikke har noen annen plan enn en ny rødgrønn regjering. Men den vil ikke Sp ha. Foto: Tore Kristiansen

Ap avviser en plan B

VG har forelagt Borten Moes sitater om at de bare vil støtte en regjering de er en del av til Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Hun skriver i en tekstmelding at Arbeiderpartiet bare har en plan: En ny rødgrønn regjering som består av både Sp og SV.

– Vi har kun en plan. En stemme på Arbeiderpartiet er en stemme for et skifte og en rødgrønn flertallsregjering bestående Ap, Sp og SV.

Nei til sluttdato for olje

Borten Moe sier til VG at hans politiske prosjekt når han nå gjør comeback nasjonalt, er å gjøre folks liv bedre og skape mer vekst og utvikling i hele landet – og bringe mer sunt bondevett til Stortinget.

Den tidligere olje- og energiministeren sier tvert nei til sluttdato for oljeindustrien.

– Vi skal ikke slutte med olje?

– Nei, ikke så lenge det er noen som kjøper det. Så lenge vi har lønnsom produksjon i Norge og vi driver forsvarlig og rent, så er det ingen grunn til det, sier Borten Moe og legger til:

– Det vi egentlig gjør, er å gjøre globale utfordringer til et nasjonalt mesterskap. Det er kontraproduktivt.

VERKSTED: Borten Moe og Sandra Borch fikk se hvordan verkstedet på Setermoen fungerer. Mange av delene må bestilles svært lang vei i forveien og de ønsker et større lager lokalt. Foto: Rodrigo Freitas

– Hvordan får du løst miljøutfordringene hvis du fortsatt skal produsere olje så lenge det er lønnsomt?

– Det Norge har gjort tradisjonelt er å være ledende også på fornybar energi. Skal verden redusere forbruket av fossil energi, så må det være fordi vi i global skala klarer å få frem fornybare energikilder, sier han.

Borten Moe kaller ønsket om å legge ned oljenæringen i Norge for «ørkesløse diskusjoner» og «dårlig politikk».

MDG vil ha sluttdato for oljen i 2035. SV har ingen sluttdato, men vil ikke tillate mer leting etter ny olje og gass.

– Driver partier som SV, MDG, Venstre og KrF med meningsløs symbolpolitikk?

– Jeg mener jo det, sier han.

Radikale «luftslott»

Borten Moe mener selv at Senterpartiet er pragmatikere.

– Mens det tidligere var radikale ting som var radikalt, av typen væpnet revolusjon og omveltning av samfunnssystemene. Så har vi kommet dit hen at sunt bondevett og praktisk tilnærming har blitt radikalt, sier han og legger til:

– Av og til når du følger hovedstadspressen kan man få inntrykk av at det jeg sier nå er radikalt. Det er det ikke, sier Borten Moe.

ORIENTERING: Hærsjef Lars Sivert Lervik viste Ola Borten Moe rundt på Setermoen leir i Troms valgdistrikt. Foto: Rodrigo Freitas

Han sier til VG at han ikke har noen tro på den «meningsløse symbolpolitikken» til miljøpartiene.

– Du kan ha så mye luftslott og luftige tankerekker du bare vil, men det er nødt å henge sammen med underliggende realiteter og utviklinger, både i samfunnet og verdensøkonomien. Det er ikke noen vei utenom, sier han.

Vil ikke diskutere statsrådsjobb

På en todagers valgkampturné i Troms tar Borten Moe seg med VG til en omvisning på Setermoen Leir og orientering om NH90-helikoptrene på Bardufoss flystasjon.

Den avtroppende oljeplattformsjefen nekter å svare på om han vil styre enten Forsvaret eller oljepolitikken som statsråd i en eventuell ny regjering.

fullskjerm neste HELIKOPTER: Ola Borten Moe fikk høre om NH90-helikoptrene på Bardufoss flystasjon. 1 av 3 Foto: Rodrigo Freitas

– Kan en som har eierandeler og tidligere plattformsjef bli olje- og energiminister?

– Det er ikke en problemstilling som per dags dato er aktuell. Den type ting får man ta stilling til hvis det skulle bli et problem. Nå er det ikke det. Det finnes gode system for dette i staten. Habilitet skal selvfølgelig alltid ivaretas, sier han.

– Vil du bli forsvarsminister?

– Jeg har ikke tenkt å svare på noe av det der. Vi har ikke vunnet noe valg enda. Vi har ikke kommet i posisjon til å ta den type diskusjoner. Det er egentlig ikke noe behov for å gjøre det, sier han.

Borten Moe: – Ikke savnet

– Har du savnet deg selv i norsk politikk?

– Nei, sier Borten Moe.

–Tror du andre har gjort det?

– Nei, det har jeg heller ikke noen bakgrunn for å påstå, sier han.

– Hvordan er det å gjøre comeback på riksplan?

– Jeg har ikke vært helt fraværende heller. Det er et litt urettferdig utgangspunkt for diskusjonen. Jeg tror jo at det blir ålreit å komme tilbake til Stortinget og Oslo, sier han.

– Og forhåpentligvis regjering?

– Vi får se.

– Og statsråd?

– Det er for tidlig å si noe om, sier Borten Moe.