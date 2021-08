KJØRER PÅ: Sandra Borch mener at Sp har blitt det tydeligste opposisjonspartiet i Nord-Norge. Hun mener dette forklarer Aps fall siden 2013. Foto: Rodrigo Freitas

Sp-Borch mener Ap vingler i Nord-Norge - får refs

LAVANGEN (VG) Senterpartiets Sandra Borch lanseres som statsrådskandidat - og fyrer samtidig av en bredside mot partiet hun helst vil sitte i regjering med.

Av Eirik Røsvik , Ylva Schwenke og Rodrigo Freitas (foto)

Sandra Borch (33) sier at Senterpartiet kjemper om hele syv stortingsmandater fra de tre nordligste valgdistriktene. De ligger foreløpig an til å få fem, ifølge pollofpolls.nos gjennomsnitt.

Nå retter Sandra Borch skytset direkte mot Arbeiderpartiet.

– Den store historien fra 2013 til nå i Nord-Norge har vært deres vekst og Aps fall. Hva har Arbeiderpartiet gjort som har bommet?

– De har sluttet å lytte til folk, sier Sandra Borch som er 1.-kandidat for Sp i Troms.

– Vi har vært det tydeligste opposisjonspartiet. Jeg tror folk merker det og at folk er lei av at Ap har gjort kompromisser i enkeltsaker, som politireform, forsvar, som gjør at man fremstår som veldig vinglete. Det er ikke noe tydelig plan, sier hun.

Ap-nestleder og nordlending Bjørnar Skjæran er ikke imponert over kritikken fra Borch. Se hans svar lenger ned i saken.

HJEMME PÅ GÅRDEN: Sandra Borch viser frem hjemgården i Lavangen i Troms til VG mellom slagene på valgkampturne i Sør-Troms.

Vil ha flere helikoptre

Sandra Borch trekker særlig fram Forsvaret som et politikkområde hvor Arbeiderpartiet har sviktet folk i Nord-Norge.

Hun sier at Senterpartiet har ledet an i forsvarspolitikken.

– Vi ønsker raskt å etablere en helikopterskvadron for Hæren på Bardufoss etter valget. I det ligger det at Hæren i en mellom oss må få en del av Bell-helikoptrene tilbake fra Rygge, inntil det er kjøpt nye helikopter. Ledelsen for den nye skvadronen skal ligge i Bardufoss, sier hun.

– Dette er en sak vi har fremmet i alle år. Vi kjempet for Nord-Norge både i helikoptersaken og i kampen for å bevare Andøya flystasjon. Vi kunne heller ikke støtte forsvarsforliket med regjeringen, slik Ap gjorde, sier hun.

HELIKOPTERSAK: NH90-helikoptrene er stasjonert på Bardufoss for tiden. Luftforsvarets helikoptre brukes maritimt. Foreløpig av Kystvakten og i fremtiden på Sjøforsvarets fregatter.

– Skal ikke overrumples

Senterpartiet har et mål om to stortingsrepresentanter fra Troms valgdistrikt og ligger foreløpig an til å bli det største partiet, med et gjennomsnitt på 25 prosents oppslutning på pollofpolls.no.

Forrige gang Sp i Troms hadde to representanter var da Tor Nymo (81) ble innvalgt i 1993.

– Det var EU-kampen som løftet oss da, men vi var ikke dyktige nok til å utnytte de mulighetene som den oppslutningen ga. Vi ble tatt ned noe jævlig, ikke minst fra riksaviser og Gro, sier Nymo til VG.

– Sånn sett ble vi overrumplet i den fasen. Men nå lar vi oss ikke overrumple. For nå har vi veldig skolerte og dyktige folk på Stortinget, sier han.

POLITISK MENTOR: Tor Nymo var valgt inn forrige gang Senterpartiet fikk to representanter fra Troms. Sandra Borch tror det er mulig igjen i september.

– Bør bli statsråd

Sandra Borch omtaler Tor Nymo som sin politiske mentor og sier at de har snakket mye siden hun var rundt 18 år gammel.

Han sier at Sp i Nord-Norge må ha en av statsrådene i en ny regjering.

– I politikken skal man ikke garantere noe, men det er helt naturlig med Sandra som er så synlig i landsdelen og folk er glad i henne, sier Nymo og peker.

– Nå går jeg ut, ler Borch.

– De er tilfreds med den jobben hun gjør. Det er klart hun skal bli statsråd, helt forbannet sikkert, sier han.

Borch selv sier at hun ikke ønsker å ta noen stemmer for gitt på forhånd og sier at de først må vinne valget. Hun minner om situasjonen for fire år siden, da de rødgrønne kollapset på målstreken.

MØTER VELGERE: Knut Sørensen møtte Sandra Borch i Evenkjer. Han mener at Sandra bør bli finansminister og sier at han kan riste i henne hvis hun gjør en dårlig jobb, siden han kjenner faren hennes og vet hvor hun bor.

– Kunne snakket om mye

VG har spurt Ap-leder Jonas Gahr Støre for en kommentar på valgkampturné i Telemark. Han viser til nestleder Bjørnar Skjæran.

– Jeg synes at Sandra Borch skulle forholde seg til virkeligheten, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til VG.

– Når det gjelder politireformen kjente Ap etter 22. juli på et stort ansvar for å ruste politiet for tiden vi lever i. Vi trakk støtten til reformen ganske tidlig, da vi så at regjeringen ikke ville følge opp med ekstra midler til politidistrikter over hele landet, sier han.

– Regjeringen ville flytte alle helikoptrene, men Ap gikk inn for å sikre at halvparten ble igjen. Vi sikret også flertall på Stortinget i vår for at Hæren skal få dedikerte helikoptre, sier Skjæran.

– Dette vet Sandra Borch. Hun velger likevel å svare som hun gjør.

SLÅR TILBAKE: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier at han bare vil snakke om egen politikk, men leverer likevel et par stikk til Senterpartiet. Her med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Helt uaktuelt

Ap-nestlederen sier at de vil snakke om egen politikk.

– Hele vår valgkamp vil handle om å få frem vår politikk for de store utfordringene på 2020-tallet og for et mer rettferdig Norge. Da er det to ting som blir lite interessant: Det ene er snøen som falt for fem år siden og å drive valgkamp mot partier vi vil samarbeide med. Det er helt uaktuelt, sier han.

– Forsurer det klimaet mellom der at Sandra Borch likevel velger å kritisere dere på denne måten?

– Det får være hennes valg. Vi kunne brukt tiden til å snakke om at vi ikke kan få til en industrioffensiv som vi ønsker uten tryggheten fra EØS-avtalen eller hva den betyr for arbeidsplasser over hele landet, sier han og fortsetter:

– Vi kunne snakket om at Sp lenge var mot å sette utbyttebegrensninger for selskaper som mottok krisestøtte. Vi kunne snakket om at Sp stemte for alle innstrammingene i abortloven og at de vil bruke mange milliarder på OL, istedenfor å ruste opp velferdsstaten. Vi bruker ikke tiden på dette, sier han.