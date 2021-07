FHI: Kommuner kan åpne opp for drop-in-vaksinering

Kommuner som har for mange vaksinedoser, skal informere FHI om det, slik at fremtidige leveranser av dose én kan omfordeles til kommuner som ikke har kommet like langt. Dersom en kommune sliter med å innkalle personer til vaksinering for doser som allerede er utlevert bør kommunene starte med å tilby drop-in-timer for beboere i kommunen, og gå videre med dette tilbudet til kommunene rundt når de har kapasitet til det.