VURDERER TILTAK: Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) i Gran kommune opplyser til VG at de vurderer å innføre nye tiltak etter utbruddet. Foto: Harald Henden

Utbrudd etter ungdomsfester i Gran: 16 personer smittet

Kommuneoverlegen mener de sannsynligvis kommer til å påvise flere smittetilfeller de neste dagene.

Av Henrik Røyne

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er registrert 16 nye smittetilfeller som hovedsakelig knyttes til en ungdomsfest 3. juli i Gran, opplyser kommunen i en pressemelding søndag.

– Selv om vi har lov til å være sammen, så må vi fortsette å være forsiktige. Det viser dette til det fulle, sier ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) i Gran kommune til VG.

15 av smittetilfellene ble påvist i de tre hadelandskommunene Gran, Jevnaker og Lunner på lørdag. Ringerike kommune har også påvist smitte hos en nærkontakt av en av deltagerne på arrangementet.

– Smitteutbruddet har ført til at mange personer nå er i smittekarantene som nærkontakter, 9 personer i Lunner og 49 i Gran, opplyser. kommuneoverlege Are Løken.

Regner med flere tilfeller

Løken legger til at smittesporingsteamet enda ikke er sikre på hvor smitten opprinnelig kommer fra. Alle smittetilfellene har sammenheng med festen i Gran 3. juli, eller andre private sammenkomster helgen 2.–5. juli i hadelandskommunene.

– Når det allerede er oppstått sekundærsmitte, betyr det at smitten har sirkulert uoppdaget i en tid. Derfor er det grunn til å tro at vi vil finne flere smittetilfeller de kommende dagene, forklarer Løken.

Han mener det ikke vil være overraskende om utbruddet vil vokse i omfang de kommende ukene.

KOMMUNEOVERLEGE: Are Løken opplyser at totalt 58 personer er i smittekarantene etter utbruddet på Hadeland Foto: Harald Henden

Åtte av de nye tilfellene hører til i Gran. Syv av dem var festdeltagere i Gran helgen 2.–5. juli.

– Følg smittevernreglene og ha lav terskel for å teste deg, oppfordrer Løken.

Vurderer nye tiltak

Per i dag har ikke Gran en lokal coronaforskrift, som betyr at de kun følger de nasjonale smitterestriksjonene.

Ordfører Thorsen opplyser likevel at det kan bli aktuelt å gjeninnføre for eksempel strengere begrensninger på sosiale sammenkomster nå som de befinner seg i et nytt utbrudd.

– Vi vurderer et møte i kriseledelsen mandag for å se på behovet for nye tiltak, sier hun.

Det er likevel viktig for ordføreren at man ikke peker ut syndebukker, og hun opplever at ungdommene i kommunen stort sett er flinke og ansvarlige.

– De har fulgt alle reglene som gjelder. Dette er et veldig smittsomt virus, så det er ikke gitt at noen har oppført seg uansvarlig, sier Thorsen.