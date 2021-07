SOMMERREGN: Paraplyer på Karl Johan i Oslo fredag. Foto: Annika Byrde /NTB

Farevarsel på Østlandet – mye nedbør i vente

Et lavtrykk som beveger seg nordover fra Skåne, preger sommerværet i helgen. Østlandet får en skikkelig rotbløyte lørdag.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Gult farevarsel er sendt ut, for det er fare på overvann i tettbygde områder. Meteorologisk institutt anslår at det lokalt kan komme 40–60 millimeter nedbør i løpet av 24 timer.

– Og det er en del, til Østlandet å være, sier vakthavende meteorolog Elise Gloppen Hunnes.

Silregnet går over til regnbyger utover lørdagen – og søndag kikker sola frem igjen i sørøst.

– Så de som vil se VM-finalen utendørs i Oslo, trenger ikke paraply?

– Som vestlending synes jeg alltid det er skummelt å gå ut uten paraply, men det ser ut som det blir tørt. Hvis ikke små og lette byger sniker seg inn på kvelden, da.

Meteorologen snakker om sommerbygene, som er vanskelig å varsle.

– Når bakken og luften over land er varm, blir fuktig luft som trekker inn fra havet fort til ettermiddagsbyger. Du ser hva som er i vente, når popcornskyene vokser, sier Hunnes.

Østlendingene får gode sommertemperaturer og perioder med sol i begynnelsen av uken, men kan vente byger spesielt onsdag.

Også Sørlandet får lettere vær i bakkant av regnet. Fra lørdag ettermiddag er det full sol lengst i sør. Men mandag og tirsdag kommer det inn en del nedbør.

– Vinden kommer opp i frisk bris til liten kuling på kysten på Sørlandet. Er båten veldig liten, kan det føles friskt, sier Hunnes.

Også på Vestlandet og i Trøndelag gir lavtrykket skyet vær og lokale regnbyger utover søndagen.

– Nedbøren trekker oppover Nordland i løpet av søndag og når frem til Troms og Finnmark mandag. Men lavtrykket slipper fra seg mest regn på Østlandet, det blir ikke like de samme nedbørsmengdene lenger nord.

Elise Gloppen Hunnes arbeider ved Vervarslinga i Nord-Norge i Tromsø.

– Hvordan er det i ishavsbyen lørdag formiddag?

– Akkurat nå er det skyet over ytre strøk her i nord, som Tromsø, Lofoten og Vesterålen. Været er bedre i indre strøk i Nord-Norge.

– Nedbør og skiftende skydekke kan vi altså take et lavtrykk fra Skåne for?

– Det har nok dannet seg lenger sør på kontinentet, vi kan ikke skylde på svenskene denne gang.

– Kan du love et stabilt høytrykk til uken, etter forbigående regn?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men kan ikke se det med det første. Det ser ut som vi får skiftende sommervær med noe nedbør innimellom. Temperaturen holder seg i sør, mens vi i nord kanskje får det litt kjøligere.

– Får vi så mye regn på Østlandet lørdag at nordlendinger vil synes synd på oss?

– Østlendinger er kanskje ikke dem som får sympati først. Dere har ganske mye fint vær til vanlig.