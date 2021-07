SNART 20 KRONER: Forrige uke hadde Best Kvaløysletta bensin til 19,79 kroner literen og Circle K i Breivika 19,77 kroner literen. Foto: iTromsø

Bensinpris opp mot 20 kroner: Kan stoppe varslet avgiftsøkning

Skyhøye bensin- og dieselpriser i sommer skaper bensinavgift-kamp på rødgrønn side.

Publisert: Nå nettopp

I Tromsø kostet det torsdag nesten 20 kroner per liter bensin, og prisen ligger nå over 19 kroner for literen i deler av landet.

– De vil jo at vi skal slutte å kjøre på fossilt drivstoff. Så jeg må vel kjøpe meg elbil, sier Grete Gjestemoen (67) fra Oppegård til VG på Esso Ryen i Oslo.

I klimameldingen i januar foreslo Solberg-regjeringen å øke CO2-avgiften gradvis til 2000 kroner per tonn innen 2030. Bensinprisen ville da øke med 4,14 kroner literen og dieselprisen med 4,76 kroner pr. liter.

Regjeringspartiene varslet at de ville sette ned andre avgifter tilsvarende, men har ikke angitt hvilke.

FYLLER OPP: Grete Gjestemoen sier at hun vil kjøpe elbil neste gang. Hun møtte VG på Esso Ryen i Oslo torsdag ettermiddag. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Da Stortinget diskuterte klimameldingen i vår, kom Sps parlamentariske leder Marit Arnstad med et bensinpris-ultimatum til Ap: Sp kan ikke sitte i en regjering som øker prisene til 20 kroner per liter.

Vil presse Ap

– Vi kan ikke gjøre så mye med markedsprisen på drivstoff, men vi skal arbeide for å hindre store avgiftsøkninger. Dagens prisnivå burde også få Ap til å tenke seg grundig om. Og dette blir et åpenbart tema dersom vi skal forhandle et felles regjeringsgrunnlag. Der har vi tenkt å overbevise Ap om at avgiftsøkninger er en dårlig idé også i klimakampen, sier Arnstad til VG.

Men ifølge Espen Barth Eide (Ap) skal virkningen av klimapolitikken være viktigere enn tiltakene:

– Vi er ikke så uenige som Sp vil ha det til. Nå konkurrerer de med Fremskrittspartiet, men jeg leser i deres partiprogram at Sp også støtter forslag om å sette en pris på CO2-utslipp, sier Eide til VG.

SATTE GRENSE: I mars satte Sp-toppene Marit Arnstad (t.v.) og Sandra Borch en smertegrense for bensin ved 20 kroner pr. liter. Foto: Bjørn Haugan

Halvert økning

I behandlingen av klimameldingen varslet Ap at de støttet økningen i CO2-avgift, men ville nøye seg med halvparten av regjeringens foreslåtte avgiftsøkning på bensin og diesel:

«For diesel og bensin til personbiler vil vi år for år halvere denne økningen i CO2-avgiften. Fordi pumpeprisene er lavere på Majorstua enn i Mehamn, vil vi også redusere veibruksavgiften på drivstoffet for å utjevne denne forskjellen» sa Espen Barth Eide til VG i mars.

Hele hensikten med avgiftsøkninger er å stimulere til endret atferd, altså overgang til fossilfrie kjøretøy, ifølge Ap-politikeren.

DEMPER UENIGHET: Ifølge Espen Barth Eide er ikke Ap og Sp så uenige som Sp vil ha det til. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg føler ingen glede ved å skvise folk med høyere avgifter. Og nå ser vi at elbilsalget øker, også i distriktene der man hittil har holdt igjen. Folk ser hva de sparer på å kjøre på strøm i stedet for bensin, sier han til VG nå.

Ap-politikeren forsøker i stedet å krympe forskjellen til Sp:

– Vi og Sp er enige om at nå må vi få opp en bedre infrastruktur med ladestasjoner. Det viktigste er uansett at klimaregnskapet går opp, og at utslippene går ned, sier Barth Eide.

IKKE BEKYMRET: Kristian Hauger (70) fyller drivstoff ved UnoX ved Bryn-senteret i Oslo torsdag. Han er ikke bekymret over de høye prisene og tror det går over. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Derfor øker prisen

Stor etterspørsel i sommerhalvåret er blant faktorene som driver drivstoffprisene oppover.

Ifølge Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær i bransjeforeningen Drivkraft Norge, svinger prisene på bensin gjerne opp om sommeren og ned igjen utpå høsten.

– Bensinprisen består av tre elementer. Om lag 30 prosent er innkjøpsprisen, 10 prosent er brutto avanse for selger, og 60 prosent er avgifter til staten, forklarer hun.

Høy råoljepris og svak krone målt mot dollar er også med og trekker prisene oppover denne sommeren.

DYRERE MED VENSTRE: Sveinung Rotevatn sier at Norge må omstille bilparken de neste årene og vil heve CO2-avgiftene som planlagt. Foto: Fredrik Solstad

Rotevatn: – Skal koste mer

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) sier til VG at han for tiden er mer bekymret for klimaendringer enn bensinpriser.

– Det skal koste mer å slippe ut CO2. Samtidig skal vi sørge for at vi gir folk andre lettelser i skatter og avgifter, slik at de kommer like godt ut som i dag, sier Rotevatn til VG.

– Akkurat hvilke lettelser det blir må en ta i de årlige budsjettene, sier han.

Regjeringens mål er at alle nye biler solgt i 2025 skal være nullutslippsbiler. Rotevatn er sterkt kritisk til at både Ap og Sp vil kutte i elbilfordelene.

– De siste årene er det solgt mange elbiler i bynære strøk. Nå kommer det en rekke modeller med lang rekkevidde, som egner seg i distriktene. Men Ap og Sp er enige om at elbiler skal bli dyrere og vil dra opp stigen, sier Rotevatn.

– Synes du Ap og Sp er en sidrumpa gjeng i klimapolitikken?

– Det er i alle fall tydelig at de har tatt valgseieren på forskudd, men de aner ikke hva de skal bruke den til. Det bør velgerne merke seg, sier Rotevatn.