ADVARER: I podkasten «Hvor farlig er det egentlig?» blir helseministeren konfrontert med at det er lettere for ham som gift mann å takle coronakrisen enn det er for single unge.

Hvor farlig er det å ha «one night stands» under en pandemi?

Nå er coronasmitten størst blant 20-åringer. VG har vært i kontakt med flere som har tilfeldig sex under pandemien. Helseministeren ber folk om å droppe det.

– Jeg tror ikke voksne husker hvordan det er å være ung, sier Nora (18) i den nye VG-podkasten «Hvor farlig er det egentlig?».

Hun er en av mange som forteller at de har hatt tilfeldig sex under coronapandemien, til tross for advarslene om at man bør holde seg til én partner.

– Sex er viktig, og jeg forstår det er vanskelig for de uten fast kjæreste, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han vil likevel advare om konsekvensene av tilfeldig sex.

I podkasten «Hvor farlig er det egentlig?» kan du høre hvordan Nora (18) og andre unge har fått tilfredsstilt behovet for sex under pandemien. Du får også høre hvordan du kan løse «problemet» så sikkert som mulig:

16 prosent mellom 20 og 25 år sier at de har brutt smittevernreglene og hatt «one night stand» under pandemien, ifølge en ny undersøkelse fra YouGov utført for VG.

De siste ukene har smitten i Norge vært størst blant folk i 20-årene.

– De får ofte milde symptomer og kan derfor smitte andre uten å vite det, sier Høie.

