Åpenhjertig Tangen om ny bolig: – Det blir sikkert masse bråk

Nicolai Tangen (54) har blitt «verdenskjent» i Norge de siste månedene – for den lange veien til jobben som oljefondssjef. I dag åpner han noen private dører og forteller om snarlig innkjøp av ny bolig i Oslo – og hvorfor barna ikke skal få kunsten hans.

Tangen måtte vente fra mars til august for å få drømmejobben. Nå sitter han på kontoret sitt i Norges Bank og tenker at bråket har vært nyttig.

– Visstnok har det vært mer omtale av Oljefondet fra mars og frem til nå enn i hele oljefondets historie før det, så dette skal vi bruke til noe. Det kommer folk som har jobbet her før og vil tilbake hit. Tenk deg hva vi kan lage her, sier han og ser seg rundt i lokalene i Norges Bank, ved Akershus festning i Oslo.

Etter at sentralbanksjef Øystein Olsen utpekte Tangen i mars, ble brannmuren mellom ham som oljefondssjef og hedgefondet hans Ako Capital kritisert for å være for svak. Og formuen på sju milliarder, som skulle stå i aksjer, kunne overlappe med Oljefondets investeringer.

I slutten av august krevde Stortinget at interessekonfliktene måtte vekk. Tangen ga bort selskapet og varslet at pengene skulle i banken. Verdier for rundt 17 milliarder kroner skulle flyttes på for å komme de folkevalgte i møte.

– Hvordan har det vært å stå i stormen?

– Det har tidvis vært tøft. Det er ikke noe pinglejobb å være sjef for Oljefondet. Da styrer du Norges pengebinge uansett hvordan været ser ut. Sånn sett har dette vært god trening.

SJEF: Nicolai Tangen (54) leder Oljefondet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Han har i mange år hatt base i London og sier vi skal være stolte av en av de største forskjellene på det britiske og norske samfunnet.

– Det en ting som dere i samme grad ikke ser, som en som har bodd mange år i London:

– Digitaliseringen av det norske samfunnet er ekstremt imponerende. Å komme fra England, som ligger så langt bak – det er helt utrolig. Ta bare selvangivelsen, hvor du bare kan trykke ok, til helseportalen, til taxiapper, til Vipps. Forskjellene er virkelig helt ufattelig. Det merker du ikke før du sitter i England og skriver sjekker, sier Tangen.

Han understreker at det er et konkurransefortrinn Norge må utnytte.

– Vi sparer så mye tid her i Norge, det er så effektiviserende.

GLAD I KUNST: Nicolai Tangen sier det vil være meningsløst å gi kunsten sin til barna sine. Foto: Gisle Oddstad

Kunst

Tangen er kunstelsker og har en samling på 4000 verk.

I sommer skrev VG om hvordan Tangens venn, direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet, spurte ham og stiftelsen Ako Foundation om penger til hovedstadens nye kulturbygg.

Det endte med at museets innleide advokater fant henne inhabil og ga styret beskjed om at hun ikke kunne jobbe mer med den saken. Tangen ønsker ikke å kommentere saken.

– Får vi se kunsten på veggene på Nasjonalmuseet?

– Jeg har gitt bort kunsten min fordi jeg har bygget opp det som er den største samlingen av nordisk modernistisk kunst. Når du har en så fin samling, så synes jeg at jeg skal gi det bort. Det er for stort og fint til at jeg skal ha det selv.

Da Tangen tiltrådte erklærte Tangen at han var for 100 prosent arveavgift. Barna hans kunne få utdannelse. En oljefondssjef som pratet politikk, skapte furore.

– Dere kjenner mitt syn på arv. Det ville vært meningsløst å gi det (kunsten, red.anm.) til barna. For det første vil de ikke forstå hva det er for noe, for det andre fordi det er for store verdier. De hadde bare solgt det etter hvert, sannsynligvis: Noe jeg har brukt 25 år på å lage, som har vært bygd opp systematisk og musealsk. Nå er jeg inhabil ..., men det er en ufattelig samling, med fire tusen verk. Det finnes ikke noen lignende samling, sier Tangen.

Da Tangen valgte å gi fra seg eierposten verdt rundt ti milliarder i hedgefondet, var det trolig et farvel til selskapet.

Eierposten i Ako Capital får han aldri tilbake, sier Tangen til VG. Tangen sier han ikke ser for seg noen nye jobb med investeringer etter Oljefondet.

– Jeg kan ingenting om fotball

London har vært hans hjemby i mange år. For mange nordmenn handler London om fotballagene Arsenal, Tottenham eller Chelsea. Men Tangen innrømmer uten å blunke at han overhodet ikke har peiling på fotball.

– Nei, jeg kan ingenting om fotball.

– Du er et konkurransemenneske; hvilken idrett følger du?

– Det er litt trist, men jeg følger ingen idretter. Jeg følger litt med i seiling. Det var en av de fine tingene med å begynne på russiskkurset, fordi traff jeg en som var dårligere å spille fotball enn meg selv – det var Henrik Syse. Han var i hvert fall like dårlig.

Vennen Henrik Syse har derimot briljert i etiske debatter, skrevet boken «Måtehold i grådighetens tid» og fikk flere posisjoner i Ako-systemet.

KOKK: – Jeg elsker å lage mat, sier Nicolai Tangen. Foto: Gisle Oddstad

For å jobbe som oljefondssjef måtte Tangen flytte til Oslo.

På flyttefot

Han bor foreløpig i en bolig på Frogner i Oslo, men sier han er i ferd med å kjøpe større leilighet i hovedstaden, – som han hyller for å ligge tett på naturen.

– Det er ikke så lenge til.

– Snakker vi om over eller under 20 millioner kroner?

– Det får du se. Det kommer sikker til å bli masse bråk.

Kjøkkenet blir et sentralt rom.

– Jeg elsker å lage mat, men det er jo ikke grunn til å lage middag kun til seg selv – det er jo trist. Jeg lager vel middag hjemme i hvert fall et par ganger i uken, så jeg sveiver jo ofte innom et sted og tar med meg en pizza hjem. Så har jeg jo mange venner her, som jeg treffer.

Han legger til:

– Det er for venner det er gøy å lage mat. Og jeg kan litt; jeg har jo gått tre måneder på Le Cordon Bleu, sier han, med henvisning til en kjent fransk kulinarisk skole.

Vi har beveget oss til kafeen Rent Mel, tvers over gaten for Norges Bank. Tid for kaffe.

En av de foreløpig siste etappene i «Tangen-saken» bidro Schibsteds konsernleder og Tangen-venn Kristin Skogen Lund med da hun uttalte at hun har vært jævlig irritert på VG, for deler av dekningen av Tangen-saken.

– Hvor misfornøyd er du med VGs dekning?

Tangen kikker på avisas utsendte, tenker seg om lenge og drar på smilet:

– Jeg vil ikke uttale meg om enkeltaviser. Men jeg kan gå et minutt off record. Får jeg ikke lov? sier Tangen og ser på kommunikasjonsrådgiveren sin.

På direkte spørsmål om han har opplevd kritikken det siste halvåret som urettferdig, svarer han tydelig:

– Nei, jeg gjør ikke det.

– Hvis du har kålet det til

Tangen tok over jobben etter jobben Yngve Slyngstad 1. september.

Han sier han allerede har oppdaget at Oljefondet har noen av verdens mest avanserte dataprogrammer og teknologier, som de bruker når de foretar 30 millioner transaksjoner der ute i havet av selskaper i verden. Nå skal de bli bedre, ved å bruke sosialpsykologi.

– Vi må bruke teknologi til å gjøre bedre investeringer. Hvis vi kan knytte alle dataene sammen, kan en forvalter se hvordan han eller hun kan gjøre best mulige plasseringer. Hvis du forvalter en portefølje og du gjør en spesiell type handel – kan du med et tastetrykk velge årsaken til hvorfor du gjør den. Så kan man gå tilbake og se. Hvis du har kålet det til hver gang, da får du et rødt lys; da må du finne på en annen måte.

– Mange yrker som skal inn her i huset

Tangen sier de vil knytte sammen teknologi og sosialpsykologi for å se hvordan folk kan lære av feilene sine.

– Litt for mange røde lys, så har du ikke noe her å gjøre?

– Da må du i hvert fall se å finne noen grønne lys litt kjapt. Men for å være alvorlig, så vil jeg selvsagt at man lærer av feilene sine. Det er det som er poenget med systemet.

– I etterretningstjenestene ansettes det stadig flere med samfunnsvitenskapelig bakgrunn og psykologibakgrunn, for å forstå verden. Hva tenker du om andre faggreners inntog her?

– Vi må ha mye mer mangfold her, absolutt. Det er interessant hvordan man kombinerer disiplinerer. Jeg tror det er mange yrker som skal inn her i huset, jeg kan ikke tenke meg noen yrker som ikke skulle inn her.

SISTE JOBBEN: Nicolai Tangen sier tviler på ny investeringsjobb etter denne: – Vi lever en gang og hvis jeg har en kule til som jeg kan skyte, så blir det noe helt annet. Foto: Gisle Oddstad

Som oljefondssjef har Tangen øverste ansvaret for over 10.000 milliarder kroner, penger fra oljen som er pumpet opp fra Nordsjøen siden 90-tallet og nå er investert jorden rundt for å sikre den norske velferdsstaten på lang sikt. Men Tangen har en gang vært småsparer og postbud.

– Hva var den første aksjen du kjøpte?

– Det var Norsk Data. Jeg var 15–16 år gammel. Da gikk jeg med avisen, med Fedrelandsvennen, jeg var avisbud. Så gikk den aksjen opp ganske mye og da tenkte jeg at det er bedre å kjøpe aksjer enn å gå med avisen. Så etter et par år skiftet jeg karriere.

– 18 måneder helvete

Han sier han dro et år til Frankrike, etter gymnaset.

– Så tok jeg Forsvarets russiskkurs, så jobbet jeg i Moskva i ett halvt år, så til Bergen der jeg gikk på Handelshøyskolen i ett år og så til USA for å studere. Så til London, sier Tangen og avslører at han ikke bare har hatt toppkarakterer.

– Jeg gikk ut av russiskkurset som nest dårligste elev. Det var altså så tøft, det russiskkurset. Det var 18 måneder helvete. Vi hadde skriftlig prøve hver lørdag og hvis du strøk tre på rad så var der rett ut. De jeg gikk sammen med der, de var så flinke. Jeg har aldri vært så dårlig i forhold til andre mennesker. Det var tøffe tak, altså. Men jeg lærte mye om å holde ut.

– Hvis jeg har en kule til.

Få pengebinger i verden er større enn Oljefondet, men det er likevel langt opp til verdens største hedgefond, Black Rock, som forvalter syv ganger så mye.

– Hva skal du gjøre etter denne jobben her? Skal du bli sjef for Black Rock?

– Nei, det skal jeg ikke. Først skal jeg være sjef for Oljefondet, så skal jeg se hvor lenge jeg lever. Vi lever en gang og hvis jeg har en kule til som jeg kan skyte, så blir det noe helt annet.

Publisert: 09.10.20 kl. 09:48