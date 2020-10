UTFORDRENDE: Smittesituasjonen i Oslo tvinger kommisjonen til å avholde denne ukens møte digitalt, noe leder Siv Hallgren mener gjør det ekstra utfordrende. Foto: Frode Hansen

Kommisjonsleder: Tror ikke på Baneheia-svar denne uken

Kommisjonsleder Siv Hallgren tror det blir vanskelig å komme til en avgjørelse i Baneheia-saken denne uken. Dette er bevisstriden de må ta stilling til.

Oppdatert nå nettopp

– Vi håper vi skal komme langt i å belyse saken, men det er veldig vanskelig å si om vi blir ferdige, sier leder for Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, Siv Hallgren, til VG.

Kommisjonen fortsetter tirsdag, onsdag og torsdag behandlingen av Baneheia-dømte Viggo Kristiansens sjette begjæring om gjenopptakelse.

Kristiansen og hans kamerat Jan Helge Andersen ble i 2001 dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

PÅ BÅTTUR: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. De to jentene ble søndag 21. mai 2000 funnet drept i Baneheia utenfor Kristiansand. Foto: PRIVAT

Kristiansen soner i dag dommen på 21 års forvaring, mens Andersen ble en fri mann i 2016.

Hun sier at møtet blir avholdt digitalt på grunn av smittesituasjonen i hovedstaden, da flere av kommisjonens medlemmer kommer fra andre deler av landet.

– Det er et omfattende materiale, og det å ha møtene i denne formen er slitsomt og utfordrende i seg selv.

– Ser ikke fremover

Ankepunktet til Viggo Kristiansen og hans advokat Arvid Sjødin har vært: At DNA feilaktig skal ha blitt brukt for indirekte å knytte Kristiansen til saken, samtidig som mobilen hans skal utelukke at han har vært på åstedet da drapene fant sted.

– Det har aldri vært så gode forutsetninger for å gå hans vei som nå. Men Viggo Kristiansen har vent seg til å leve i nuet, og han ser ikke fremover, sier Sjødin til VG.

Agder statsadvokatembeter er på sin side fremdeles krystallklare i sin oppfatning om at det ikke er noe nytt i saken, og at Viggo Kristiansen fortsatt er skyldig i voldtekt av barn og drap.

De mener det ikke er grunnlag for å gjenåpne dommen, og at «det samlede bevismateriale i saken utgjør svært tunge bevis for at Kristiansen med rette er dømt».

DNA-beviset

Det ble funnet spor av DNA på kroppen til begge jentene. En av prøvene ble fastslått å tilhøre Jan Helge Andersen. En annen viste mannlig DNA som var forenlig med 54,6 prosent av norske menn – deriblant Viggo Kristiansen. Det var ikke likt Jan Helge Andersen.

Sammenholdt med Andersens forklaring, mente Agder lagmannsrett at dette beviste at det var to gjerningsmenn på stedet, og det ble anført at det ikke kunne være noen andre enn Kristiansen.

I årene som fulgte har flere sakkyndige kommet på banen med kritikk av hvordan DNA-beviset ble brukt i retten. Kritikken har gått ut på at det ikke er mulig å slå fast at det faktisk var to gjerningsmenn, at prøven kan ha vært forurenset og at DNA-beviset aldri ville blitt godkjent som et bevis i en rettssak i dag.

ADVOKAT: Arvid Sjødin har i flere år hjulpet Viggo Kristiansen i arbeidet med med å få saken gjenopptatt i kommisjonen. Foto: Lise Skogstad

Kommisjonen har under behandlingen oppnevnt en uavhengig ekspert for å vurdere DNA-beviset på ny. Danske Frederik Torp Petersen, leder for rettsmedisinerne ved rettsmedisinsk avdeling i København, kom i juni i år med sin rapport.

I den fremkommer det at Torp Petersen og hans kolleger aldri ville rapportert noen av DNA-analysene som ble brukt i Baneheia-saken i en rettssak.

Torp Petersen mener usikkerheten knyttet til resultatet av prøven er så høy at «disse resultatene kun bør anvendes til prioriteringsformål i en etterforskning av en straffesak».

– Nå er det mange sakkyndige som sier at det som ble fremlagt som et DNA-bevis, ikke er et DNA-bevis. Dette ble brukt da Viggo Kristiansen ble dømt, og da må han få gå i retten uten å måtte forsvare seg mot et uriktig bevis, mener advokat Sjødin.

Mobil-beviset

Påtalemyndigheten mener at voldtektene og drapene på de to jentene skjedde en gang mellom klokken 19 og 20 om kvelden 19. mai.

I dette tidsrommet sendte og mottok Kristiansen følgende tekstmeldinger:

Alle ble fanget opp på basestasjon EG_A. Basestasjonen dekker området hvor Viggo Kristiansen bodde, men den dekker ikke åstedet. Målinger som ble gjort viste at det var god dekning fra denne basestasjonen 400 meter fra åstedet og svak dekning 150 meter unna. Gjentatte undersøkelser har derimot vist at man ikke knyttes til denne basestasjonen når man er på åstedet.

I retten konkluderte Telenor med at det var overveiende sannsynlig at Kristiansens telefon ikke befant seg på åstedet da meldingene ble sendt og mottatt.

Det private selskapet Teleplan konkluderte derimot med at det ikke var mulig å slå fast dekningsforholdene denne datoen, og kunne derfor ikke utelukke at det var dekning.

TO TATT: Det var disse bildene som ble brukt av Jan Helge Andersen (t.v.) og Viggo Kristiansen etter at de ble pågrepet og siktet for drapene i Baneheia. Foto: PRIVAT

En politiansatt som i dag jobber med analyser av blant annet teledata har i et notat til kommisjonen nå konkludert med at mobilbruken gir Kristiansen alibi på gjerningstidspunktet, så fremt det var ham selv som benyttet telefonen.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, mener mobiltelefonen utelukker at Kristiansen var på åstedet da drapene fant sted.

– Vi har aldri hatt så god oversikt over dette mobilbeviset som nå, sier han.

Statsadvokaten i Agder skriver i sin uttalelse til kommisjonen at de «på det sterkeste vil bestride» at mobiltelefonbeviset er et utelukkelsesbevis. De viser også til at tingretten i sin dom drøftet ulike forklaringer på Kristiansen mobilbruk drapskvelden og at konklusjonen var at det «for retten ikke mulig å fastslå endelig hva som har skjedd med hensyn til Kristiansens mobilbruk».

Retten fant likevel ikke at mobiltelefonbruken endret på vurderingen av de øvrige bevisene i saken.

Samlet bevisbilde

Statsadvokaten i Agder påpeker i sin redegjørelse for kommisjonen at begge de to mennene ble dømt etter omfattende bevisførsel i både tingretten og lagmannsretten, og at det var en rekke sentrale elementer som pekte mot de to.

Det trekkes blant annet frem detaljerte skildringer av Kristiansens sexliv, som beskrives som perverst og voldelig. Politiet beslagla en mengde filmer og blader som inneholdt blant annet overgrep mot dyr og barn samt knivdrap hjemme hos Kristiansen.

Politiet mener valget av tid og sted for forbrytelsene, samt omfanget og karakteren taler for at det var flere gjerningsmenn og at er det er lite sannsynlig at Jan Helge Andersen ville gjort noe slikt alene. I etterforskningsmaterialet finnes det ikke opplysninger om at han skal ha forgrepet seg mot noen eller opptrådt truende eller voldelig.

Viggo Kristiansen på sin side erkjente overfor politiet at han flere år før drapene i Baneheia gjentatte ganger hadde lokket med seg en syv år gammel jente og utsatt henne for grove seksuelle overgrep.

Jan Helge Andersen forklarte for politiet at Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble lokket til å være med inn på åstedet for å lete etter savnede kattunger. Statsadvokaten mener at Kristiansens «erfaring med å lokke og lure barn» styrker Andersens forklaring på dette punktet.

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderte med at Viggo Kristiansen kvalifiserte til diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. De oppfattet også at han hadde pedofile tendenser.

Publisert: 12.10.20 kl. 16:52 Oppdatert: 12.10.20 kl. 17:12

