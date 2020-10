FJERNSTYRER SKOLEN: Rektor Anton Rygg hjemme på Røa er åpen om at det slett ikke er optimalt å fjernstyre Munkerud skole på andre siden av byen. Det blir som en kirurg som skal fjernoperere en pasient, sammenligner han på balkongen hjemme i Sørkedalsveien. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Rektor i karantene: Mye fattigere skoleliv

RØA/NORDSTRAND (VG) Karantene, hjemmeskole og tusenvis av tapte skoletimer. Rektor Anton Rygg sier det er å kaste blår i øynene på folk å snakke om hjemmeskole som likeverdig med vanlig skole.

Nå nettopp

VG møter rektoren på Munkerud skole mens han sitter i karantene hjemme i Sørkedalsveien på Røa i Oslo. Det er uken før høstferien. Vanligvis en uke med et yrende skoleliv.

Han sier det selv: Skolelederen for 750 elever og 120 ansatte føler seg som en løve i bur.

Noe av det verste er tankene om hvor mange skoledager som har gått fløyten både etter nedstengingen i vår og de gjennom siste periodene med karantene i høst.

Lei av corona

– Vi er coronalei alle sammen. Jeg vil bare understreke at unger lærer best på skolen. Å si at hjemmeskole noen gang kan få tilsvarende kvalitet som fysisk tilstedeværelse på en barneskole, det er bare å kaste blår i øynene på folk, sier Rygg til VG.

Vi holder oss på trygg avstand, delvis i utemøblene, delvis ved at rektoren står på balkongen sin mens VG snakker med - og fotograferer Anton Rygg fra plenen nedenfor.

Rektoren fortsetter:

– Man kan si at lese- og regneferdigheter, målbare ting - kan tas igjen. Men at dette ikke er optimalt hvis det nå blir flere perioder med karantene og hjemmeskole, det mener jeg er soleklart.

13.000 skoledager i karantene

VG meldte nylig at Oslo-elevene i skoleårets første seks uker tilbrakte over 18.000 døgn i karantene. Rundt 13.000 av dem var skoledager.

Et flertall av skolene og karantene var i Groruddalen og Gamle Oslo.

Fravær på grunn av milde sykdomssymptomer, langvarig hjemmeskoleundervisning for å redusere smittepress og hjemmeundervisning fordi lærere er i karantene er ikke regnet med.

Flere rektorer sier til VG at de er bekymret, både for elevene hjemme og for lærere som stadig må kaste om på planer.

Slik kartla VG karantenene For å kartlegge karantenene som presenteres i denne artikkelen, kontaktet VG bydelsoverlegene i Oslo og fikk innsyn i datoer og antall elever i kohorter, klasser, klassetrinn og skoler som er tatt ut i 14 av 15 bydeler. Bydelsoverlegen for St. Hanshaugen ønsket ikke å bidra. Innsyn og systematisering Videre har VG begjært innsyn i rapporter om karantener som er sendt inn av skoler og Utdanningsetaten i Oslo til Fylkesmannen for Oslo og Viken. Rapportene omfatter karantener startet i perioden 17. august til 22. september, få dager før høstferien i Oslo-skolen startet. Dataene er systematisert og viser hvordan skoleelever er ilagt karantener geografisk i Oslo. VG tok deretter kontakt med en rekke Oslo-skoler direkte for å innhente ytterligere informasjon om antall elever og karantenedøgn. Underveis dukket det opp flere skoler og en rekke karantener som ikke var å finne i oversiktene fra Utdanningsetaten, bydelsoverlegene og Fylkesmannen. Det kan finnes ytterligere karantener i Oslo-skolen som ikke er fanget opp og tatt med i dette regnestykket. Lavere tall VG har fått opplyst at en del karantener har startet etter skoletid, slik at den i praksis starter påfølgende dag. Det samme gjelder i så fall hjemmeundervisning. Ved beregningen av antall karantenedager for Oslo-elever har VG lagt til grunn at alle karantenene som går over flere dager starter på dag to av perioden. Metoden er ment å sikre at antallet som presenteres i artikkelen ikke blir for høyt. Det betyr i praksis at både antallet karantendager og antallet tapte dager undervisning på skolen for Oslo-elevene trolig er en del høyere enn det som fremkommer i VGs beregning. Vis mer

Går glipp av mye

Han er vanligvis en veldig tilstedeværende toppleder på skolen. Følger med, planlegger, snakker med folk og fornemmer hvordan de har det. I karantenen så er han fratatt så mye. Men han synes det er så mye verre med alt elevene går glipp av under pandemien.

– Vi har en semesterplan med oversikt over hva vi skal gjøre gjennom skoleåret med temaer, samlinger, aktiviteter, kulturopplevelser. Jeg har sittet og bare strøket ut alt dette som er moro og byggende for elevene – på grunn av coronaen. Hele skolelivet er blitt så mye fattigere. Det er veldig synd for elever og ansatte. Jeg synes det er tungt, beskriver Rygg.

les også Oslo-elever hadde 13.000 skoledager i karantene

Han sier han håper at de ansatte virkelig klarer å bevare entusiasmen på skolen.

– Uten den så er vi ganske kjørt. Vi er avhengig av entusiasme på en skole.

På andre siden av hovedstaden, bare noen ballkast fra Munkerud skole, bor annenklassingen Sverre Aleksander Fallan (7) med lillebror på tre og foreldrene Lill Jeanette og Ivar.

KJEDER SEG: Sverre Aleksander Fallan (7) går i andre klasse på Munkerud skole i Oslo. Hjemmeskole og karantene er blitt en vanlig del av skolelivet, konstaterer pappa Ivar Lindboe Fallan, som jobber mye på hjemmekontor. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Også Sverre Aleksander er i karantene da VG får intervjue ham hjemme i Munkerudbakken på Nordstrand sammen med mamma og pappa.

Karantene er ikke ålreit. For en elev som begynte på skolen høsten 2019, har ikke skolelivet blitt slik hverken han eller foreldrene trodde det skulle bli.

– Kjedelig

– Karantene er kjedelig. Jeg går glipp av den første miniserien i fotball med laget mitt, Nordstrand, sier Sverre Aleksander først. Så kommer han på hvor han egentlig skulle ha vært akkurat nå.

– Jeg savner skolen. Mest å leke med kompiser. Vi pleier å spille fotball i friminuttene, men det går ikke nå.

I Utdanningsetatens eget undervisningsopplegg for hjemmeskole-elever, går det frem at muligheten for voksenstøtte hjemme vil for mange elever kunne påvirke kvaliteten på læringsarbeidet i hjemmeskoleperioden.

Enten har Sverre Aleksanders mamma eller pappa vært hjemme sammen med ham både da skolen var stengt i vår og i høst med karantene. Men ikke alle elever er så heldige, konstaterer mamma Lill-Jeanette Fallan, som også sitter i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på skolen.

Hun er også bekymret for elever som for eksempel trenger spesialundervisning.

– Jeg vil tro at det kan være vanskelig å følge opp disse elevene nå. Ikke alle er så heldige som oss med to foreldre i et hus som har mulighet til å hjelpe til faglig. En eneforsørger som kanskje må jobbe i løpet av dagen har ikke den muligheten – her vil det være noen elever som blir mer skadelidende enn andre i karantene- og hjemmeskolesituasjonen, sier Lill-Jeanette Fallan.

Pappa Ivar jobber på hjemmekontor som en av mange i Telenor. Han skyver noen dager egen jobb til kvelden for å hjelpe sønnen med skolearbeidet. Det går greit, men:

– Å få barn til å forstå at de ikke kan være ute og leke med andre barn, er den største utfordringen med karantene, sier han.

FRIMINUTT HJEMME: Rektor Anton Rygg tar mer enn gjerne en karantene-prat med VG hjemmefra utesofaen på Røa. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Rektor Anton Rygg har gjort seg noenlunde den samme betraktningen som familien Fallan om hvem som lider mest av hjemmeskole og karantene.

– Det er nok de sårbare elevene som det har vært mye snakk om. Elever som har en hjemmesituasjon som er vanskelig, har det ofte spesielt utfordrende under slike perioder. Det kan også være elever som har en atferd som bidrar til å gjøre hjemmesituasjonen vanskelig. Elever som har behov for spesialpedagogiske tiltak – kan ikke foreldre hjemme følge opp på samme måten som en pedagog eller spesialpedagog som har oppnådd en tett kontakt med disse elevene, sier rektor Rygg.

Han nevner elever med ADHD, elever som sliter med tilværelsen og elever med skolevegring som eksempler.

– De får ikke den oppfølgingen i karantene som på vanlige skoledager. Tider som dette gjør ikke psyken bedre for dem, sier skolelederen fra sin egen karantene-tilværelse. Også han sier det skjedde mye bra og kreativt i hjemmeskolen i vår

– Jeg skal ikke sette en stor svart strek over det. Men læring er- og blir en sosial aktivitet.

HJEMME-KLASSEN: Ikke helt ordentlig klassebilde, men dette er elev og «lærere» på Sverre Aleksanders hjemmeskole i 2020: Mamma Lill-Jeanette sitter i midten med pappa Ivar til høyre. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Sverre Aleksander (7) er ikke uenig i det. Mamma Lill-Jeanette sier han er veldig sosial, og lengter etter klassekameratene og lærerne sine.

– Kan du leke med andre barn når du er i karantene, Sverre Aleksander?

– Nei, jeg leker mest med lillebror Kristoffer på tre år. Nå gleder jeg meg mest til å komme på fotballskole på Aks (SFO).

– Hvordan blir det å være mer sammen med venner igjen?

– Det blir gøy. Ellers pleier vi å bruke en stor huske der vi hopper av i fart. For hvert barn som hopper av- så bare øker vi farten litt. Men jeg må alltid hoppe sist – fordi jeg må alltid lage fart.

SKOLEN: Nye Munkerud skole sto ferdig til skolestart i 2016. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Publisert: 10.10.20 kl. 08:49