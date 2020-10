Shabana Rehman: – Har aldri bedt noen om å gå tur med hundene mine

Shabana Rehman sier hun vil fortsette å jobbe med Født Fri, og avviser at hun har bedt noen om å gå ut med hundene sine.

Det har stormet rundt komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman (44) denne uken, etter at regjeringen gikk ut med at de kutter støtten til «Født Fri».

Begrunnelsen skal være at stiftelsen, som skal «jobbe mot negativ sosial kontroll» i innvandrermiljøer, skal ha brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, ifølge en revisjonsrapport fra Ernst & Young (EY).

Født Fri har bestridet påstandene og mener rapporten inneholder en rekke feil og unøyaktigheter. Tirsdag leverte stiftelsen sitt tilsvar til Integrering- og mangfoldsdirektoratet.

Daglig leder i Født Fri, Shaban Rehman sier at hele saken startet med et varsel, og at hennes ståsted er at varslere, også de som varsler mot hennes egen stiftelse skal tas på «største alvor».

– Men den det varsles mot skal også få sin rett til imøtegåelse ivaretatt, og det har jeg ikke fått, sier Rehman under tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg har aktivt søkt råd fra fagfolk, og har funnet styremedlemmer med god kjennskap til økonomi, sier Rehman, som forteller at hun ved ett tilfelle i stiftelsens begynnelse slo ned på feilaktig pengebruk.

– Men jeg kan ikke akseptere den behandling IMDi har gitt oss i denne gjennomgangen, sier hun.

– Vi lyktes ikke i samarbeidet med disse varslerne, det beklager jeg. Men jeg kan understreke at jeg aldri har bedt noen om å gå tur med mine hunder, Casper og Eckhardt, eller at jeg har bedt noen rydde i klesskapet mitt, sier Rehman.

fullskjerm neste LEDER STIFTELSE: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman.

Rapport med slagside

Stiftelsen har bedt advokat Anne Helsingeng, som har erfaring fra å ha ledet granskninger, varslingssaker, evalueringer og andre faktabaserte undersøkelser i privat og offentlig sektor, om å gå gjennom EY sin rapport.

Hun stiller spørsmålstegn ved oppdraget til EY og mener den fremstår som en hybrid mellom «en kontroll og en granskning».

Advokaten reiser også spørsmål om rettsikkerheten til den omvarslede, altså stiftelsens daglige leder Shabana Rehman har blitt tilstrekkelig ivaretatt.

– Det er alvorlig å motta et skriftlig varsel, også for en virksomhet som er underlagt en viss offentlig interesse. Det er ikke bare varslerne som skal vernes, sier hun, og legger til at også den omvarslede skal vernes, sier hun.

GRANSKER: Advokat Anne Helsingeng redegjør for sin gjennomgang av Ernst&Youngs granskningsrapport. Foto: Heiko Junge

Hun konkluderer med at EY tar feil når revisjonsrapporten hevdet at regnskapsfører er å anse som «nærstående» til Rehman, det mener Helsingeng at er feil.

– Dersom det hadde vært riktig bruk av det begrepet, så ville også EY vært «nærstående» til alle sine kunder, og det tror jeg ikke er riktig, sier advokaten.

– Mitt største ankepunkt er at rapporten har en slagside. Det virker ikke som om det gjøres en vurdering av hva som er vesentlig og hva som ikke er vesentlig å ha med i rapporten, fortsetter hun.

Advokaten understreker at hun ikke kan vurdere om EY sine funn er riktige eller ikke, men at hun kun har vurdert selve rapporten.

– Jeg kan ikke konkludere med at rapporten er uforsvarlig, men den er i hvert fall ikke egnet til å gi et bred innsikt i saken, konkluderer advokaten.

– Fantastiske tilbakemeldinger

Styreleder i Født Fri Jan Sverre Asker innledet pressekonferansen med å fortelle om stiftelsen og dens formål.

– Arbeidet har fått fantastiske tilbakemeldinger. Det har drukna i den fasen vi har vært inne i, sier Asker.

– Vi kjenner oss faktisk ikke igjen i mye av kritikken som har kommet i kjølvannet av rapporten på at vi ikke har levert på vårt samfunnsoppdrag. Vi har levert, vi kan dokumentere at vi har levert, sier han videre på pressekonferansen.

Asker sier han har kontaktet IMDi og bedt om å få uttale seg i granskingen, som styreleder, men ikke er blitt hørt.

– Det er slik at det ikke finnes penger som er blitt borte fra stiftelsen. Det er levert bilag for alt. Det er ikke slik at alkoholen har flytt fritt i fester stiftelsen har hatt. Her er rapporten tendensiøs, sier styrelederen indignert.

Han tar også opp den mye omtalte seminarreisen til London, og vedgår at man kanskje burde ha valgt en annen destinasjon, men han forsvarer at Rehman og skrivemakker Zahid Ali reiste vekk for å skrive manus til en skolerevy.

– Så er det dette spa-oppholdet: Jeg har fått dokumentasjon fra hotellet, som viser at de har hatt konferanserom med tilgang til badebassenget, men hvis de skulle ha spa måtte de ha betalt for det. De har ikke vært på spa, sier styrelederen.

Krever utbetaling

Stiftelsen har som VG tidligere har skrevet krevd å få et stanset beløp på tre millioner kroner utbetalt. I et brev sendt til IMDi som VG har fått tilgang til, skriver stiftelsens advokat Harald F. Strandenæs: «Det kreves (...) at bevilgningen for 2. termin 2020 stilles til umiddelbar disposisjon for stiftelsen».

«Uten økonomiske midler ingen kontradiksjon», skriver advokaten, og forklarer at stiftelsen ikke kan få gitt tilsvar «uten ansatte, og ikke minst uten midler til juridisk, revisjonsmessig og granskingsfaglig kompetanse. Slik kompetanse må naturlig nok honoreres».

Helsingeng mener avviksmetodikken som er blitt brukt i EY-rapporten, fører til at det ikke samles inn tilstrekkelig informasjon.

– Når jeg leser rapporten, virker det som den blir det man på godt norsk kaller et «confirmation bias». Rapporten blir en vekting som går mot å underbygge avvikene, snarere enn å se på om det er en overordnet leveranse i henhold til formål og tilskuddets vilkår, sier hun.

Granskeren understreker at hun ikke har sett nærmere på om stiftelsen har levert i forhold til formål og vilkår for tilskudd.

– En rekke feil

Rehman har tidligere forklart at stiftelsen har mottatt fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2018, seks millioner i fjor, og tre millioner så langt i år.

Del to av årets tildeling, ytterligere tre millioner kroner, er blitt stanset av tildeler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), fordi stiftelsen ifølge anklagen har «brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring».

– Vi mener rapporten inneholder en rekke feil, og at den gjengir våre forklaringer på en uriktig og mangelfull måte, har Shabana Rehman sagt til VG.

EY, som har kartlagt påstandene om misbruk av midler, har blant annet funnet:

Reisekostnader som ifølge EY kan fremstå å være av privat karakter, er belastet stiftelsen for samlet 55.000 kroner, som overgår hva rimelig er å kostnadsføre som virksomhetsrelatert formål.

Abonnementer på strømmetjenester til daglig leder som ifølge EY fremstår som private. Verdien er samlet over 50.000 kroner, men abonnementene er ikke innberettet i sin helhet.

Kjøp av Apple-klokker, hodetelefoner, Apple TV og en drone til samlet 28.000 kroner, som ifølge EY fremstår å være av privat karakter.

Varer og tjenester som ifølge EY er anskaffet fra nærstående av Rehman. Født Fri skal blant annet i løpet av oktober 2018 ved tre anledninger ha kjøpt cateringmat for 64.204 kroner fra et familiemedlem.

