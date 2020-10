Født Fri holder pressekonferanse om granskningsrapporten

Stiftelsen Født Fri ble kuttet i statsstøtte. Nå leverer stiftelsen sitt tilsvar til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Det har stormet rundt komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman (44) denne uken, etter at regjeringen gikk ut med at de kutter støtten til «Født Fri».

Begrunnelsen skal være at stiftelsen, som skal «jobbe mot negativ sosial kontroll» i innvandrermiljøer, skal ha brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, ifølge en revisjonsrapport fra Ernst & Young (EY).

«Født Fri gjennomført totalt 3 628 banktransaksjoner i perioden stiftelsen har mottatt midler fra lMDi. Av disse er 2 568 transaksjoner ved bruk av stiftelsen sitt kredittkort (bedriftskort), i hovedsak benyttet av daglig leder i kjøp av varer og tjenester for til sammen ca. kr 2 420 000».

Tirsdag skal stiftelsen levere sitt tilsvar i saken.

– Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født fris side av saken, sa styreleder i stiftelsen, Jan Sverre Asker, i en pressemelding.

LEDER STIFTELSE: Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman.

Rehman har forklart at stiftelsen har mottatt fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2018, seks millioner i fjor, og tre millioner så langt i år.

Del to av årets tildeling, ytterligere tre millioner kroner, er blitt stanset av tildeler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), fordi stiftelsen ifølge anklagen har «brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring».

– Vi mener rapporten inneholder en rekke feil, og at den gjengir våre forklaringer på en uriktig og mangelfull måte, har Shabana Rehman sagt til VG.

EY, som har kartlagt påstandene om misbruk av midler, har blant annet funnet:

Reisekostnader som ifølge EY kan fremstå å være av privat karakter, er belastet stiftelsen for samlet 55.000 kroner, som overgår hva rimelig er å kostnadsføre som virksomhetsrelatert formål.

Abonnementer på strømmetjenester til daglig leder som ifølge EY fremstår som private. Verdien er samlet over 50.000 kroner, men abonnementene er ikke innberettet i sin helhet.

Kjøp av Apple-klokker, hodetelefoner, Apple TV og en drone til samlet 28.000 kroner, som ifølge EY fremstår å være av privat karakter.

Varer og tjenester som ifølge EY er anskaffet fra nærstående av Rehman. Født Fri skal blant annet i løpet av oktober 2018 ved tre anledninger ha kjøpt cateringmat for 64.204 kroner fra et familiemedlem.

Økonomiprofessor: – Et overtramp

EY har anbefalt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet å vurdere å politianmelde forholdene, for å få vurdert om den ideelle stiftelsen har brutt straffeloven.

Det stiller BI-professor Petter Gottschalk seg svært kritisk til. Han mener konsulentselskapet EY bryter granskningsreglene når de anbefaler IMDi å vurdere å anmelde forholdene.

– Det er et klart overtramp og uetisk. En granskning er ment å rekonstruere et hendelsesforløp. Den skal ikke vurdere hvorvidt det har blitt begått et lovbrudd, sier han til VG.

Publisert: 06.10.20 kl. 13:04