PÅ USIKRE PLASSER: Stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, , Nils-Ole Foshaug, Stein Erik Lauvås og Lene Vågslid kan miste sine plasser i Stortinget, om de dystre målingene fortsetter for Arbeiderpartiet. Foto: VG/NTB

Ap kan miste opptil 17 mandater: − En skikkelig drittmåling

Fortsetter krisemålingene for Arbeiderpartiet, vil partiet kunne miste en tredjedel av plassene på Stortinget. Blant representantene som står i fare for å ryke, er leder av justiskomiteen Lene Vågslid. – Skal vi få til dette må vi løfte oss, slår hun fast.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi må innse at meningsmålingene de siste ukene ikke har vært slik vi vil, sier stortingsrepresentant for valgkretsen Østfold, Stein Erik Lauvås (Ap).

Lauvås’ plass på Stortinget er blant de som er truet – skulle Arbeiderpartiet få så liten oppslutning som det kan se ut som på de siste meningsmålingene.

På en meningsmåling gjennomført av Klassekampen og Nationen forrige uke, fikk Arbeiderpartiet så lite som 17,5 prosent oppslutning. Et slikt resultat ved et Stortingsvalg vil innebære at partiet ikke får mer enn 32 mandater, mot 49 ved valget i 2017.

I en VG-måling fra Respons Analyse fra forrige uke fikk partiet en noe bedre oppslutning, 20,5 prosent. Med et slikt resultat ville partiet mistet ni mandater. I et gjennomsnitt av målinger fra januar, sikrer partiet seg 39 mandater, viser Poll of polls.

Disse Ap-plassene er truet: Akershus: Åsmund Aukrust, Bærum (5.-plass på nominasjonslisten) – truet i begge målinger.

Buskerud: Even Røed, Kongsberg (3.-plass på nominasjonslisten) – truet i begge målinger.

Finnmark: Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest (2.-plass på nominasjonslisten) – truet i begge målinger.

Hordaland: Linda Monsen Merkesdal, Voss (4.-plass på nominasjonslisten) – truet i begge målinger.

Møre og Romsdal: Åse Kristin Ask Bakke, Ålesund (2.-plass på nominasjonslisten) – truet kun i Klassekampen/Nationens måling.

Nordland: Mona Nilsen, Narvik (2.-plass på nominasjonslisten) – truet kun i Klassekampen/Nationens måling.

Nord-Trøndelag: Terje Sørvik, Nærøysund (2.-plass på nominasjonslisten) – truet i begge målinger.

Oppland: Rune Støstad, Nord-Fron (2.-plass på nominasjonslisten) – truet kun i Klassekampen/Nationens måling.

Rogaland: Tove Elise Madland, Vindafjord (3.-plass) og Tom Kalsås, Gjesdal (4.-plass) – Kalsås truet i begge målinger, Madland kun i Klassekampen/Nationens måling.

Sogn og Fjordane: Torbjørn Vereide, Sunndal (1.-plass på nominasjonslisten) – trues kun i Klassekampen/Nationens måling.

Sør-Trøndelag: Kirsti Leirtrø, Ørland (3.-plass) og Steinar Krogstad, Trondheim (4.-plass) – Krogstad trues i begge målinger, Leirtrø kun i Klassekampen/Nationens måling.

Telemark: Lene Vågslid, Tokke (2.-plass på nominasjonslisten) – trues kun i Klassekampen/Nationens måling.

Troms: Nils-Ole Foshaug, Målselv (2.-plass på nominasjonslisten) – trues i begge målinger.

Østfold: Stein Erik Lauvås, Marker (3.-plass på nominasjonslisten) – trues i begge målinger. Vis mer

– Vi må selvsagt heve oss fra det nivået vi er på og fortsatt sikre tre representanter fra Østfold. Det er veldig langt opp for det fjerde mandatet, sier Lauvås.

5 av de 17 mandatene som står i spill, gjelder politikere som i dag sitter på Stortinget, slik som Lauvås. De andre fire er Lene Vågslid, Nils-Ole Foshaug, Åsmund Aukrust og Kirsti Leirtrø.

Usikker utfall på fylkesnivå

Det er ikke mulig å spå nøyaktig i hvilke valgkretser partiet vil miste sine plasser, men man kan si noe om hvor det er en klar mulighet for at det kan skje, sier valgforsker Bernt Aardal, som har gjort beregningene på forespørsel fra VG.

I beregningen er prosentfordelingen på målingen sammenlignet med resultatet fra forrige stortingsvalg. Videre er det tatt utgangspunkt i at endringene på fylkesnivå vil være de samme som nasjonalt.

– Den største usikkerheten i en slik beregning er at man forutsetter samme endring på fylkesnivå som på landsbasis. Man må derfor bruke denne typen beregninger med forsiktighet, forklarer valgforsker Aardal.

Partiet gikk eksempelvis enda mer tilbake i Nordland enn i resten av landet ved lokalvalget i 2019.

VALGFORSKER: Bernt Aardal, her fra en valgfrokost ved Litteraturhuset i Oslo i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Men når de ligger så mye lavere enn resultatet de fikk i forrige fylkesvalg, kan det ryke mandater i veldig mange fylker, sier han om den prekære situasjonen Arbeiderpartiet står i.

Ved å se på hvor partiet fikk det siste utdelte mandatet ved forrige valg, kan man se hvor de står i aller høyest fare for å miste mandater ved årets valg. Det gjelder Akershus, Rogaland, Buskerud, Sør-Trøndelag og Troms.

Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) representerer Akershus, og er enig i at partiet ligger alt for lavt på målingene. Nå har de en stor jobb med å mobilisere flere velgere, mener han.

– Dette handler ikke om meg eller andre personer i Arbeiderpartiet, det handler om livene til folk. Vi skal hver dag fram til valget være tilstede der folk er, men akkurat nå er det vanskelig på grunn av pandemien, sier han.

– Skikkelig drittmåling

Aukrust i Bærum Ap er ikke den eneste kandidaten som er frustrert over de svake målingene for partiet.

– Jeg må være ærlig på at det er ei skikkelig drittmåling. Vi har etter hvert hatt en del ganske vanskelige målinger. Men jeg vil påstå at det i Sogn og Fjordane ganske god kampstemning. Folk er klare for å gjøre en jobb, sier listetopp i valgkretsen, Torbjørn Vereide.

Også hans plass på Stortinget er truet, selv om han sitter øverst på listen. Det finnes altså en mulighet for at Sogn og Fjordane ikke sender en eneste Ap-representant til Stortinget etter valget.

– Når mandatet står på spill, er jeg rimelig klar på at jeg skal kjempe for alt det er verdt. Ei drittmåling skremmer ikke laget vårt, slår Vereide fast.

Telemark sendte etter forrige valg Lene Vågslid (Ap) som en av sine representanter på Stortinget. Også hennes plass står i fare for å ryke.

– Skal vi få til dette må vi løfte oss, sier representanten.

LEDERE: Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap) leder Stortingets justiskomité. Her står hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

– Norge trenger en politikk som setter vanlige folk først, og setter en stopper for den urettferdige skattefesten Høyre strør utover til de som har mest i dette landet, mener hun bestemt.

Nils-Ole Foshaug, stortingsrepresentant fra Troms, er klar over at også hans plass står på spill, men minner om at det er resultatet fra valget – ikke målingene – som teller.

– Valgkampen er i gang, og den vil vare frem til valget er over. Da telles det opp, og da får vi se om jeg får beholde plassen.

– Vi har de siste åtte årene hatt både gode og mindre gode forhold som opposisjonsparti. Vi har også hatt person- og metoo-saker som har tatt for mye fokus fra politikken, mener Foshaug.

– Men de siste par årene har det vært veldig spennende å være del av partiet. nå skal vi vise at løsningene vi går for er de beste.

Ingen ønsker lederdebatt

Til tross for at plassene deres på Stortinget har blitt mer usikre, fremmer ingen av Ap-politikerne VG har snakket med noe ønske om en lederdebatt i partiet. Tvert i mot utrykker de fleste støtte til Jonas Gahr Støre som leder for partiet.

– Jonas har min fulle tillit som statsministerkandidat, og han kommer til å bli en utmerket statsminister også, mener Stein Erik Lauvås.

– Laget er satt, og det står vi bak. Det er ingen lederdebatt i Troms Arbeiderparti, sier Nils-Ole Foshaug.

– Jonas er bunnsolid. Alt av politikk han er med på, løfter han opp. Jeg backer han 100 prosent. Folk over hele linja føler at en del av fokuset mot lederen vår ikke har vært berettiget. De har fått blod på tann før valgkampen, sier Torbjørn Vereide.

– Absolutt ingen, svarer Lene Vågslid på spørsmål om hun har noen tanker om lederdebatt.

Også LO har vist full støtte til Ap-lederen: