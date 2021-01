KONTROLL: Grenseovergangen ved Magnormoen er en av landets største, og holdes åpen med politivakt. Testsenteret ligger like ved. Foto: Terje Pedersen

Ordfører advarer: Får påvist smitte – kjører videre inn i landet

Kamilla Thue er ordfører i kommunen med landets nest største grenseovergang, og advarer om at smittede reiser inn i Norge uten at man får tak i dem. – Et problem som det jobbes hardt med å løse, sier Nakstad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Eidskog kommune ligger grenseovergangen Magnormoen, som er landets nest største etter Svinesund. Kommunen sitter med ansvaret for å teste og smittespore innreisende som krysser riksgrensen.

Fredag ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for testing ved innreise, og fra 18. januar må alle som reiser inn til Norge fra røde land teste seg ved selve grenseovergangen.

Kamilla Thue, ordfører i Eidskog kommune, mener myndighetene bør være bekymret for importsmitte også blant dem som testes.

– Tidligere i januar ble en buss med arbeidere fra Øst-Europa som skulle jobbe i Norge testet på grensen. En av dem testet positivt, men da smittesporingsteamet skulle få tak i passasjerene, fungerte hverken telefonnumre eller annen informasjon de hadde oppgitt.

– Vi klarte å spore dem opp til slutt, men det måtte nærmest detektivarbeid til, sier Thue.

ORDFØRER: Kamilla Thue, ordfører i Eidskog kommune, mener det ikke sikres godt nok at opplysningene som registreres på grensen kan brukes til smittesporing. Foto: Eidskog kommune

Kjører videre før testsvaret er klart

Selv om det brukes hurtigtester på Magnormoen, er det vanlig at de som tester seg kjører videre inn landet før de får svar på om de har coronaviruset eller ikke, forteller Thue.

– Man kjører ofte videre etter man har testet seg fordi det er plassproblemer på selve stasjonen. Det betyr at de som tester positivt må spores opp.

Bussen med smitte er langt fra det eneste tilfellet kommunen har vært borti, forteller hun. Mange som har testet positivt på grensen har vært vanskelige å spore opp.

Ifølge kommunens smittesporingsteam har det i noen få tilfeller ikke latt seg gjøre å spore opp coronasmittede i det hele tatt.

– Folk som krysser grensen her skal til hele Norge. Det er absolutt et behov for at de blir testet, og viktig at man samtidig får frem opplysninger som kan brukes til smittesporing, sier Thue.

Når kommunen oppdager smitte kan smittesporingsteamet hente opplysninger fra reiseregistreringsskjemaene de innreisende har levert på grensen. Thue mener et problem er at det heller ikke sikres godt nok at opplysningene er riktige eller tilstrekkelige.

– Det er en fortvilende situasjon, for vi har jo teststasjonen på grensen for å få bukt med importsmitten og stoppe den så fort som mulig, sier hun.

Nakstad: – Et problem

Siden 2. januar har det vært obligatorisk å teste seg innen 24 timer for alle som reiser til Norge fra røde land.

Den siste uken har regjeringen iverksatt nye tiltak for å redusere importsmitten, og fredag ble det også kjent at det ikke lenger skal være mulig å reise inn fra røde land uten å teste seg på grensen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad erkjenner at smittesporingen av innreisende er utfordrende.

– Dette er et problem som det jobbes hardt med å løse, blant annet gjennom et nytt «callsenter» som skal ringe opp alle som har reist inn i landet og forsikre seg om de har forstått reglene og opprettholder karanteneplikten.

REISER VIDERE: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det ikke er bra at smitteførende personer med positiv test reiser videre inn i landet uten at de får prøvesvar og følger isolasjons- og karantenereglene. Foto: Fredrik Hagen

De ansatte på telefonsenteret skal beherske flere språk og det vil være behov for rundt 160 personer til å bemanne telefonsenteret. Helsedirektoratet vil starte med ansettelser så snart som mulig, og samlet vil senteret koste om lag 8,5 millioner kroner per uke, skrev regjeringen onsdag.

– Vi tror mange av oppstartsproblemene vil gjøre kontrollen og testingen bedre ganske raskt. Det er ikke bra at smitteførende personer med positiv test reiser videre inn i landet uten at de får prøvesvar og følger isolasjons- og karantenereglene, sier Nakstad.