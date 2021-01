OMKOM: Eirik Grønolen (31) døde i raset. Hunden hans overlevde. Bildet er gjengitt med familiens samtykke Foto: Privat

I dag begraves Eirik Grønolen (31): «Etterlater deg et stort tomrom»

– All omsorg og omtanke har vært overveldende, skriver Grønolens familie i et minneord.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag er den første begravelsen etter det fatale kvikkleireraset i Gjerdrum lille nyttårsaften i fjor. Syv mennesker er funnet døde etter raset, og tre er fortsatt savnet, antatt omkomne.

Eirik Grønolen (31) ble funnet 1. januar.

Gravferdsseremonien foregår i Jeløy kapell. Den er privat og kun familiens nærmeste er invitert. De pårørende deler likevel bilder og et minneord med VG og andre medier.

«Vår høyt elskede Eirik ble brått revet bort fra oss i skredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Vi kommer til å savne en omsorgsfull sønn, en enestående bror, en kjærlig samboer, et varmt familiemedlem, en unik venn og en inspirerende person. Han betydde mye for mange og har satt dype spor etter seg.

Du hadde enorm omsorg for de rundt deg og du var så snill. Du var en gledesspreder og fikk lett nye venner.»

«Etterlater deg et stort tomrom»

Eirik Grønolen var den første som ble funnet omkommet etter kvikkleireraset. Han bodde sammen med samboeren i boligfeltet i Ask.

Ifølge familien ble hunden Milli funnet i live i raset etter to døgn.

Ifølge Romerikes Blad vokste Grønolen opp på Beitostølen. Han drev et IT-firma, der han blant annet utviklet nettsider. Gründerånden var noe som preget Grønolen, skriver familien i minneordet.

«Du var kreativ og inspirerende, og det var mange som så opp til deg. Du var trygg i deg selv og turte å drømme stort. Du hadde et gründerhjerte fra du var ung og det fortsatte å vokse. Du var skapende og lot deg aldri begrense.

Du vil bli dypt savnet av mange og du etterlater deg et stort tomrom. Vi finner trøst i alle de gode opplevelsene minnene vi har. De kan ingen ta fra oss! «

SAMBOER: Eirik Grønolen (31) sammen med samboeren Kine Kolstadmoen. Bildet er gjengitt med familiens samtykke. FOTO: Privat

Takker for omsorgen

Grønolens pårørende ønsker å rette en stor takk til både hjelpemannskaper og andre som har bistått i den vanskelige tiden etter hans bortgang.

«Vi ønsker å takke for all omsorgen vi har fått fra familie og venner, fjernt og nært i denne vanskelige tiden. Takk til alle redningsmannskaper som har stått på dag og natt, til kriseteamene, prestene, Politiet, Sivilforsvaret, Forsvaret, Røde Kors, dyrehjelp, Clarion Hotel Gardermoen, ordfører Anders Østensen, Kongefamilien og andre frivillige. Takk til Omsorg Jessheim som gjenspeiler den enorme varmen og omsorgen fra folket. En spesiell takk til Steffan Feterik i Hjemmeveterinæren som tok vare på Milli og de andre dyrene. All omsorg og omtanke har vært overveldende.

Vi ønsker også å takke alle i pressen for fine og respektfulle ord om Eirik, og hensyn som har blitt tatt til familien som har ønsket fred i denne tiden. Vi ber fortsatt om ro i den vanskelige tiden som kommer fremover.»

IT-firmaet der Grønolen jobbet har tidligere skrevet i et minneord at han vil bli dypt savnet:

«Eirik var en kjær, dyktig og dedikert kollega og ikke minst en varm og snill person som vi nå har mistet brått og så alt for tidlig».

TRØST: «Vi finner trøst i alle de gode opplevelsene minnene vi har», skriver familien til Eirik. Bildet er gjengitt med familiens samtykke FOTO: Privat

Flere begravelser fredag

Fredag begraves flere omkomne etter raset. Da er det gravferdsseremoni for Bjørn Ivar (40), Charlot (31), og datteren Alma (2) Grymyr-Jansen i Gjerdrum kirke.

Charlot var gravid da hun omkom i raset. Den ufødte sønnen skulle hete Isak Grymyr Jansen.

Eirik Grønolens familie sier i minneordet at de til slutt vil «sende vår dypeste medfølelse til de andre pårørende som har mistet sine».

«Vi forstår den bunnløse smerten og sorgen dere opplever. Vi oppfordrer sterkt til å fortsette letingen etter de som fortsatt er savnet. Vi vet hvor vondt det er å vente og hvor viktig en avklaring er.»