FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

FHI snur – tar ut 40.000 ekstra doser fra lager

FHI har 100.000 vaksinedoser på lager. Nå har de bestemt seg for å sende ut 40.000 av dem i slutten av januar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi tar ned 40.000 doser fra beredskapslager nå, bekrefter smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

– Grunnen er at vi vurderer risikoen slik at vi kan ha et mindre beredskapslager.

Dosene blir sendt ut siste uke i januar.

– Hvorfor ikke før?

– Det er fordi distribusjonsplanen allerede er lagt for neste uke.

Risikoen er redusert blant annet fordi det har vist seg at vaksine-leveransene fra Pfizer kommer regelmessig, noe FHI var usikre på i starten. Konsekvensen av det kunne vært at folk ikke fikk dose nummer to.

FHI har 100.000 vaksinedoser i fryseren: 60.000 av dem er forbeholdt dem som skal få dose to (beredskapslager). De resterende 40.000 er ukens levering fra Pfizer – som holdes på lager en uke før de sendes ut (transittlager).

Myndighetene har tidligere blitt kritisert for vaksinestrategien sin, blant annet for at ikke nok vaksiner kommer til Oslo.

Har holdt igjen halvparten

Og fra neste uke kommer det enda mer: Da slutter de å holde igjen halvparten av dosene som kommer til landet, som de har gjort hittil. Dermed vil alle 44.000 ukentlige doser som kommer fra Pfizer-fabrikken i Belgia sendes ut til kommunene.

FHI valgte å holde igjen halvparten av dosene i fryseren for å sikre at man har nok vaksiner til å sette dose to.

Danmark er blant landene som har valgt en annen strategi, der de sender ut alt de får med en gang.

En ukes forsinkelse

I tillegg er det en ukes bevisst forsinkelse fra FHIs side: De har valgt å vente med å sende ut sendingene som kommer en uke, til uken etter.

-- Vi ser hele tiden på om vi kan kutte ned på den tiden det tar. Vi ville gjerne at vaksinenes sendes videre fra sykehusapotekene til kommunene samme dag hvis det hadde vært mulig, men apotekene og distribusjonsselskapet trenger tid til ompakking, og distribusjon og avtale mottak i kommunene. Dette krever forutsigbarhet. Vi vurderer hele tiden om dette er noe vi kan gjøre med det, sier Bukholm.

I motsetning til Danmark, som har sentraliserte vaksinasjonssteder, er modellen her til lands at alle får vaksinen sin i kommunen:

– Vi kunne unngått ett ledd i distribusjonskjeden dersom vi hadde vaksinert ved sykehusapotekene, men da ville mange mennesker måttet reise langt for å bli vaksinert.

– Men pakkingen tar maks en dag?

– Vaksinene kommer direkte fra Pfizer til sykehusapotekene oftest på en mandag, tirsdag eller onsdag og ompakkes og sendes videre til kommunene mandag uken etter.

– Hvis distribusjonsselskapet hadde sendt vaksinene ut til kommunene på torsdag eller fredag samme uke ville kommunene motta vaksinene fredag eller lørdag og må starte vaksinering i helgen.

Både sykehusapotekene, distribusjonsselskapet World Courier og kommunene trenger et forutsigbar tidsløp, forteller han.

– Vi vurderer hele tiden om distribusjonsmodellen kan forbedres. Vi i FHI ønsker oss like lite forsinkelse som alle andre.