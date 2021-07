Flykter til bygda Til nå har 7100 ungdommer takket ja til plass på folkehøgskole til høsten, viser ferske tall fra Folkehøgskolene. I år er det langt flere fra byene enn ellers i landet som har søkt. Ingvild Vik Av Publisert 06. juli, kl. 11:29 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Én av dem er June Meili Christensen Steihaug (19) fra Oslo. Hun begynner på fjellsportlinjen på Nordfjord folkehøgskule om noen uker.

Flest fra byene vil gå på folkehøgskole

Foto: Privat

Byungdommen søker seg langt hjemmefra, mens byskolene får færre søkere. – Dobbel coronaeffekt, mener Folkehøgskolene.

– I større grad enn tidligere ser vi at stadig flere byungdom ønsker å flytte til mindre steder for å gå på folkehøgskole, sier Marit Asheim, som er informasjonsrådgiver i Folkehøgskolene.

Hun forteller at Vestlandet og Nord-Norge skiller seg spesielt ut som reisemål for ferske folkehøgskoleelever. Flest vil gå linjer innenfor idrett og friluftsliv, mens reise-, språk- og kulturlinjer går tilbake.

Flest elever fra byene

Norske folkehøgskoler har nært 8000 elever hvert år, noe som tilsvarer mer enn én tiendedel av et årskull.

I de største byene er det derimot en langt større andel som søker seg til folkehøgskoler.

For kommende skoleår ser det slik ut:

Oslo: 19,6 prosent

Bergen: 20,6 prosent

Trondheim: 21 prosent

Stavanger: 18 prosent

Tromsø: 16 prosent

Kilde: Folkehøgskolene

– Mye kos

I august begynner June Meili Christensen Steihaug (19) fra Oslo på fjellsportlinjen på Nordfjord folkehøgskule. Steihaug funderte lenge på hva hun skulle bruke neste skoleår på.

– Jeg var veldig skolelei, så min første plan var å jobbe et halvår og så reise. Men på grunn av pandemien så jeg ikke for meg at jeg kom til å få meg jobb, sier Steihaug.

Foto: Privat

Det var ikke et alternativ å gå arbeidsledig rundt i Oslo mens alle vennene hennes hadde reist bort for å oppleve nye ting, så rett før fristen gikk ut sendte 19-åringen en søknad til folkehøgskolen.

– Nå er jeg kjempespent. Det er så mye nytt på alle måter – et nytt sted, ny skole, nye mennesker. Og så flytter jeg jo hjemmefra, sier Steihaug.

Hun er forberedt på et rutinepreget internatliv – uten tusen innleveringer og prestasjonspresset fra videregående.

– Det blir et skoleår med mye kos, ser jeg for meg. Det er sikkert tøft også, men vi skal drive med ting jeg allerede vet at jeg trives med.

Oslo-jenta har vokst opp med å tilbringe ferier i Lofoten, hvor familien har et hus.

– Jeg er vokst opp med tur og friluftsliv, og jeg bare elsker natur og vilt, uberørt landskap, forteller hun.

Foto: Privat

Nå håper hun at året på folkehøgskolen kan gi henne kunnskap og erfaring hun kan ta med seg på nye turer til Lofoten.

Har levd nesten som normalt

Asheim i Folkehøgskolene mener man også i årets søkertall ser en tydelig pandemieffekt.

– Mens andre studier og videregående har vært preget av digital undervisning mange steder i landet, har folkehøgskoleelevene kunnet leve omtrent som normalt.

Hun kaller det en dobbel coronaeffekt: Byungdom søker seg til mindre steder, gjerne langt hjemmefra, og færre søker seg til skolene i byene, hvor det har vært mye smitte.

På folkehøgskolene har det i perioder vært strenge smitteverntiltak mot omverden, men på skolene har elevene kunnet leve sammen som én kohort, forteller Asheim.

– Elevene er trolig de eneste i landet som har opplevd det siste skoleåret som et sosialt år, sier hun.

– Supertakknemlig

Det bekrefter Elisabet Lønvik Øwre (19), som i vår kom hjem fra Fredly folkehøgskole, litt utenfor Trondheim.

PANDEMIFRI: Elisabet Lønvik Øwre (i midten) forteller at elevene merket lite til pandemien på Fredly folkehøgskole. Foto: Privat

– Vi merket veldig lite til pandemien. Det var egentlig bare at vi måtte være ti dager i «karantene» etter feriene, så vi var sikker på at ingen hadde smitte, sier hun.

Etter de ti dagene kunne elevene leve normalt og være sammen med alle de ville på skolen.

– Jeg er supertakknemlig for at jeg valgte det, for hvis ikke ville jeg sittet som student alene på en hybel, hatt hjemmeskole og ikke vært sosial i det hele tatt, sier Øwre.

Hun råder ferske folkehøgskoleelever til å være seg selv, og huske at alle er litt nervøse i starten.

– Alle er nye og nervøse, men det går seg lett til fordi alle er der av samme grunn – nemlig fordi vi vil bli kjent og være sammen.

Folkehøgskolene har rullerende opptak, og tar inn elever helt frem til skolestart.