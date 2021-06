FØLER SEG HELDIG: – Jeg har sterke mennesker rundt meg og ressurser til å stå opp for meg selv, sier Cecilie Cottis Østreng, som i kampen for å få psykisk helsehjelp har skrevet to klager – og fått to gjennomslag. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Psykisk syke Cecilie (53): Jeg var for frisk til å få hjelp – og deretter for syk

Loven ble brutt da Cecilie Cottis Østreng fikk for få behandlingstimer, fastslår statsforvalteren. «Manglende bedring» og «mulig forverring» ble brukt som begrunnelse for å avslutte helsehjelpen.

Av Kari Spets

Cecilie Cottis Østreng (53) er kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune og har gitt ut to diktsamlinger. Hun har også posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og går nå på arbeidsavklaringspenger.

– Hadde jeg fått den hjelpen jeg trenger, ville jeg nok nå ha jobbet 50 prosent frem til jeg fikk hodet over vannet og kom meg tilbake i full jobb, sier hun til VG.

Tidslinje fra henvisning av Cottis Østreng til avsluttet tilsynssak 11.12.18: Nydalen DPS mottar henvisning om psykisk helsehjelp fra Cottis Østrengs fastlege.

14.12.18: Nydalen DPS avviser henvisningen per brev.

10.01.19: Hun klager på avvisningen.

23.01.19: Fastlegen hennes klager på avvisningen.

25.01.19: Hun innvilges rett til helsehjelp ved på Nydalen DPS.

19.02.19: Pakkeforløpet starter opp.

12.06.19: Pakkeforløpet avsluttes.

20.08.19: Hun klager til statsforvalteren i Oslo og Viken.

26.10.19: Oslo universitetssykehus HF/Nydalen DPS sender uttalelse og kopi av Cottis Østrengs journal til statsforvalteren.

16.04.20: Statsforvalteren avslutter tilsynssaken og konkluderer med at Oslo universitetssykehus HF ved Nydalen DPS har brutt forsvarlighetskravet. Vis mer

Cottis Østreng sier at hun fikk diagnosen som ung, men at hun har levd greit med den. Dokumentasjon viser at hun behandlet i psykisk helsevern for PTSD og tilbakevendende depresjon under første halvdel av 2000-tallet.

– Siden har jeg stått i arbeidslivet, sier hun.

I tillegg til å ha kommunikasjonsutdannelse, er hun utdannet grafisk designer og sosionom og har jobbet mange år i sosialtjenesten.

Så, høsten 2018, «krasjet» 53-åringen på nytt – og søkte om hjelp.

Det skulle til slutt ende i at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Oslo og Viken konkluderte med at Oslo universitetssykehus HF ved Nydalen DPS (distriktspsykiatriske senter) brøt loven – fordi Cottis Østreng ikke mottok forsvarlig behandling.

– Jeg var for frisk

Cottis Østreng opplevde at en livshendelse reaktiverte PTSD-en. Fastlegen henviste henne til Nydalen DPS i desember 2018, like før pakkeforløp-ordningen ble innført.

Intensjonen med ordningen er blant annet å gi et behandlingsforløp som er «helhetlig og forutsigbart». Avslaget på henvisningen kom i posten (se bilde). Det står at det ikke er beskrevet symptomer på alvorlig til moderat psykisk lidelse.

– Jeg var for frisk, sier hun.

AVSLAG: Nytte- og kostnadseffektivitet var ikke oppfylt, mente Nydalen DPS. Foto: Faksimile, avslag fra DPS til Cottis Østreng

VG har sett henvisningen. Den er kort, men fastlegen opplever Cottis Østreng som «moderat til betydelig deprimert». Det står også at hun opplever en reaktivering av PTSD, med flashbacks, mareritt og hukommelsestap.

Ikke «nytte- og kostnadseffektivt»

Det ble av Nydalen DPS heller ikke ansett å være «nytte- og kostnadseffektivt» å gi Cottis Østreng helsehjelp.

– Jeg forstår tankegangen, men jeg fatter ikke at det må videreformidles. NAV og politikerne ser arbeidslinjen som det aller helligste, men at akkurat du er i arbeid, det er ikke nyttig, sier hun.

VG har forelagt kritikken for Nydalen DPS. Avdelingsleder Erlend Hangaard skriver i en e-post til VG at de av personvernhensyn ikke kan kommentere den aktuelle saken og at de derfor kun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hangaard opplyser at når pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal denne vurdere om pasienten har behov for, og dermed rett til, helsehjelp. Vurderingen skjer vanligvis på grunnlag av henvisningen.

Prioriteringsforskriften krever at to vilkår må være oppfylt for at det skal gis rett til nødvendig helsehjelp: At pasienten vil ha nytte av helsehjelpen og at det er et rimelig forhold mellom ressursforbruk og effekt.

DPS: – Har merket oss statsforvalterens syn

Hangaard opplyser at årsaken til at det i et avslagsbrev kan stå at «kriteriene for nytte- og kostnadseffektivitet ikke er oppfylt» er at de er pålagt å opplyse om grunnlaget for avslaget. Ettersom pasienter har klagerett, trenger de å vite begrunnelsen for å kunne benytte seg av klageretten.

«Vi har imidlertid forståelse for at det kan oppleves som vanskelig å bli informert om at søknaden er avslått fordi «kriteriene for nytte- og kostnadseffektivitet» ikke er oppfylt», skriver han i en e-post til VG.

Hangaard skriver at tilsynsmyndighetenes vurderinger alltid er gjenstand for en grundig gjennomgang i avdelingen og i klinikkens pasientsikkerhetsutvalg.

– Denne konkrete saken har vært drøftet internt i Nydalen DPS, og vi har merket oss statsforvalterens syn i saken.

Han opplyser at den er i ettertid også er grundig behandlet i pasientsikkerhetsutvalget i klinikken.

Behandleren var psykologistudent

Cottis Østreng og fastlegen sendte begge klage på avslaget til Nydalen DPS, og det førte til at de ga henne rett til helsehjelp (se tidslinje). Statsforvalteren har derfor ikke tilsynsvurdert selve avslaget.

På DPS-et fikk hun tildelt en psykologistudent under veiledning av psykologspesialist. Sistnevnte var kun til stede under første konsultasjon.

Etter første samtale på DPS, skal pasienter i pakkeforløp til «basis utredning» som skal «lede til en helhetlig vurdering og beslutning om videre tiltak».

For Cottis Østreng innebar det seks timer med detaljgraving i vonde minner, forteller hun.

– Da kom jeg til det stedet i et behandlingsforløp hvor man typisk er sykere og har behov for omfattende terapi før bedringen skjer.

GJØR DET FOR ANDRE, OGSÅ: – For Cottis Østreng var det godt å få anerkjennelsen som lå i statsforvalterens konklusjon. – Det gir selvverd å stå opp og si at «dette er ikke riktig». Det er det så mange som ikke kan. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

I utredningskonklusjonen til Nydalen DPS kommer det frem at hun vurderes å ha PTSD etter å ha opplevd en «eksepsjonelt truende hendelse».

Så skulle hun over på neste del av pakkeforløpet: Behandling som skal være «kunnskapsbasert og tilpasset pasientens ønsker og behov». Også der fikk Cottis Østreng seks timer. Så ble forløpet avsluttet.

Hun understreker at hun ikke er ute etter å ta hverken Nydalen DPS eller dem som arbeider der og.

DPS: Korte pasientforløp grunnet stor pasientpågang

Cottis Østreng klagde inn Nydalen DPS til statsforvalteren, som åpnet tilsynssak.

I april i fjor konkluderte de med at avviket var så alvorlig at Oslo universitetssykehus HF ved Nydalen DPS brøt spesialisthelsetjenesteloven.

– Vi fant det uforsvarlig at denne pasienten ikke ble tilbudt flere behandlingstimer. Vi påpekte også at spesialist burde vært mer involvert rundt avslutningen av behandlingen, da behandlingen ble gjennomført av en psykologistudent.

Det opplyser seksjonssjef i helseavdelingen hos statsforvalteren i Oslo og Viken, Sara Cecilie Wilhelmsen Solheim, i en e-post til VG.

RESSURSSPØRSMÅL: Kort behandlingstid er i stor grad et spørsmål om ressurser, opplyser Nydalen DPS i en uttalelse til statsforvalteren i forbindelse med Cottis Østrengs klage. Foto: Faksimile/Nydalen DPS’ uttalelse til statsforvalteren

I avslutningen av tilsynssaken kommer følgende frem:

Nydalen DPS opplyste selv til statsforvalteren at det gjennomgående legges opp til korte pasientforløp, fordi det er stor pågang av pasienter.

Statsforvalteren bemerker at pasienters behandling aldri kan avsluttes av kapasitetsgrunner alene.

«Utbredt faglig forståelse»

– Jeg fikk nå beskjed om at jeg var «for syk» til å få ytterligere behandling, sier Cottis Østreng.

Nydalen DPS oppgir at «manglende bedring og mulig forverring av tilstand ble brukt som begrunnelse for å avslutte behandling», skriver statsforvalteren.

De finner det ikke i tråd med god praksis å avslutte en pasient som har fått forsterket symptomtrykk etter utredning og anser det som en «utbredt faglig forståelse» at traumer som hennes tar lengre tid å behandle.

«BURDE MEDFØRT»: Både behandlingen og at behandlingen ble avsluttet får kritikk fra statsforvalteren. Foto: Faksimile/statsforvalterens avslutning av tilsynssak

I DPS-ets uttalelse opplyses det at Cottis Østreng var i en «pågående svært belastende livssituasjon». Derfor kunne man ikke gå videre med traumebehandling, da dette er «svært krevende og kan føre til destabilisering».

Først og fremst trenger man støtte i en slik situasjon, skriver de og oppgir at Cottis Østreng ble anbefalt å søke oppfølging i bydelen. De vurderer ved avslutningen at PTSD-symptomene hennes var milde.

AVSLUTTET: Cottis Østrengs behov og synspunkt skulle vært tillagt mer vekt, «i tråd med nasjonale anbefalinger». Foto: Faksimile/statsforvalterens avslutning av tilsynssak

Statsforvalteren er tydelig på at behandlingen som kreves for tilstander som Cottis Østrengs, ikke ligger innenfor hva det kan forventes at kommunen har kompetanse på.

Foreldrene betaler for privat psykologhjelp

Løsningen for Cecilie ble til slutt privat psykolog, forteller hun. Ifølge henne sank inntekten med 300.000 kroner da hun gikk over på arbeidsavklaringspenger, så 53-åringen måtte spørre foreldrene om hjelp til å betale de 1500 kronene hver konsultasjon koster. Hun har gått dit i ett år nå.

– Det er jo ikke stas å be mamma og pappa om penger, men jeg er heldig som har muligheten, sier hun.

VIL JOBBE: Etter å ha vært ute av arbeidslivet i over et år, er Cecilie Cottis Østrengs plan nå å forsiktig returnere til jobben sin i bymiljøetaten i Oslo kommune. Foto: Janne Møller-Hansen / VG